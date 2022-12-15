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МИД прокомментировал заявления Запада об уклонении России от диалога

МИД прокомментировал заявления Запада об уклонении России от диалога - РИА Новости, 15.12.2022

МИД прокомментировал заявления Запада об уклонении России от диалога

Заявления Запада о том, что Россия уклоняется от диалога по Украине - это уже не цинизм, а какая-то извращенная логика: Москва не раз за прошедшее время... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:14

2022-12-15T12:14

2022-12-15T12:14

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Заявления Запада о том, что Россия уклоняется от диалога по Украине - это уже не цинизм, а какая-то извращенная логика: Москва не раз за прошедшее время говорила о готовности к диалогу, а ключевое предложение было сделано ровно год назад, когда были представлены предложения о гарантиях безопасности, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нас регулярно обвиняют в том, что после начала спецоперации мы "отказываемся от диалога". Представляете? Это не цинизм, это какая-то вообще извращенная логика. Кто отказывается от диалога? Мы с диалога начали ровно год назад", - сказала Захарова на брифинге.Она напомнила, что именно в декабре 2021 года Россия выступила с предложением к Западу начать переговоры по гарантиям безопасности."Мы документы разработали, проекты, положили их на стол переговоров. Мы делегации направили во главе с двумя заместителями министра иностранных дел... Мы сделали все для того, чтобы протянуть в очередной раз - несмотря ни на что - руку и совместными усилиями, аккумулировав их, заняться мировой безопасностью. И это мы, оказывается, от диалога отказались. Интересно", - добавила Захарова.Она напомнила, что российское руководство на разных уровнях уже неоднократно заявляло о сохраняющейся у Москвы принципиальной готовности к разговору, "если другая сторона дозреет до понимания необходимости учитывать интересы России".

https://ria.ru/20221215/ukraina-1838815998.html

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