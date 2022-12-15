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МИД прокомментировал заявления Запада об уклонении России от диалога - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/dialog-1838832596.html
МИД прокомментировал заявления Запада об уклонении России от диалога
МИД прокомментировал заявления Запада об уклонении России от диалога - РИА Новости, 15.12.2022
МИД прокомментировал заявления Запада об уклонении России от диалога
Заявления Запада о том, что Россия уклоняется от диалога по Украине - это уже не цинизм, а какая-то извращенная логика: Москва не раз за прошедшее время... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:14
2022-12-15T12:14
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
россия
москва
украина
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Заявления Запада о том, что Россия уклоняется от диалога по Украине - это уже не цинизм, а какая-то извращенная логика: Москва не раз за прошедшее время говорила о готовности к диалогу, а ключевое предложение было сделано ровно год назад, когда были представлены предложения о гарантиях безопасности, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нас регулярно обвиняют в том, что после начала спецоперации мы "отказываемся от диалога". Представляете? Это не цинизм, это какая-то вообще извращенная логика. Кто отказывается от диалога? Мы с диалога начали ровно год назад", - сказала Захарова на брифинге.Она напомнила, что именно в декабре 2021 года Россия выступила с предложением к Западу начать переговоры по гарантиям безопасности."Мы документы разработали, проекты, положили их на стол переговоров. Мы делегации направили во главе с двумя заместителями министра иностранных дел... Мы сделали все для того, чтобы протянуть в очередной раз - несмотря ни на что - руку и совместными усилиями, аккумулировав их, заняться мировой безопасностью. И это мы, оказывается, от диалога отказались. Интересно", - добавила Захарова.Она напомнила, что российское руководство на разных уровнях уже неоднократно заявляло о сохраняющейся у Москвы принципиальной готовности к разговору, "если другая сторона дозреет до понимания необходимости учитывать интересы России".
https://ria.ru/20221215/ukraina-1838815998.html
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в мире, мария захарова, россия, москва, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Россия, Москва, Украина
12:14 15.12.2022
 
МИД прокомментировал заявления Запада об уклонении России от диалога

Захарова: Россия предлагала диалог еще год назад вместе с гарантиями безопасности

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Заявления Запада о том, что Россия уклоняется от диалога по Украине - это уже не цинизм, а какая-то извращенная логика: Москва не раз за прошедшее время говорила о готовности к диалогу, а ключевое предложение было сделано ровно год назад, когда были представлены предложения о гарантиях безопасности, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нас регулярно обвиняют в том, что после начала спецоперации мы "отказываемся от диалога". Представляете? Это не цинизм, это какая-то вообще извращенная логика. Кто отказывается от диалога? Мы с диалога начали ровно год назад", - сказала Захарова на брифинге.
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Она напомнила, что именно в декабре 2021 года Россия выступила с предложением к Западу начать переговоры по гарантиям безопасности.
"Мы документы разработали, проекты, положили их на стол переговоров. Мы делегации направили во главе с двумя заместителями министра иностранных дел... Мы сделали все для того, чтобы протянуть в очередной раз - несмотря ни на что - руку и совместными усилиями, аккумулировав их, заняться мировой безопасностью. И это мы, оказывается, от диалога отказались. Интересно", - добавила Захарова.
Она напомнила, что российское руководство на разных уровнях уже неоднократно заявляло о сохраняющейся у Москвы принципиальной готовности к разговору, "если другая сторона дозреет до понимания необходимости учитывать интересы России".
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