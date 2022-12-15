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Голикова заявила, что проект по борьбе с диабетом разработают до конца года
Голикова заявила, что проект по борьбе с диабетом разработают до конца года - РИА Новости, 15.12.2022
Голикова заявила, что проект по борьбе с диабетом разработают до конца года
Проект развития системы по борьбе с сахарным диабетом разработают в России до конца 2022 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:52
2022-12-15T17:52
2022-12-15T17:52
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
владимир путин
диабет
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Проект развития системы по борьбе с сахарным диабетом разработают в России до конца 2022 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."В настоящее время с учетом вашего (президента РФ Владимира Путина) поручения и с у четом того, что министерством финансов в составе закона о бюджете предусмотрены дополнительные финансовые ресурсы в объеме 10 миллиардов рублей, мы до конца этого года разработаем соответствующий федеральные проект по развитию системы, направленной на борьбу с заболеванием, связанным с сахарным диабетом как для детского населения, так и для взрослого. Мы дополнительно рассматриваем вопросы дальнейшего развития этого проекта", - сказала Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, татьяна голикова, россия, владимир путин, диабет
Здоровье - Общество, Татьяна Голикова, Россия, Владимир Путин, Диабет
Голикова заявила, что проект по борьбе с диабетом разработают до конца года
Голикова: в России до конца 2022 года разработают проект по борьбе с сахарным диабетом