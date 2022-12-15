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Голикова заявила, что проект по борьбе с диабетом разработают до конца года

Голикова заявила, что проект по борьбе с диабетом разработают до конца года - РИА Новости, 15.12.2022

Голикова заявила, что проект по борьбе с диабетом разработают до конца года

Проект развития системы по борьбе с сахарным диабетом разработают в России до конца 2022 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:52

2022-12-15T17:52

2022-12-15T17:52

здоровье - общество

татьяна голикова

россия

владимир путин

диабет

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Проект развития системы по борьбе с сахарным диабетом разработают в России до конца 2022 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."В настоящее время с учетом вашего (президента РФ Владимира Путина) поручения и с у четом того, что министерством финансов в составе закона о бюджете предусмотрены дополнительные финансовые ресурсы в объеме 10 миллиардов рублей, мы до конца этого года разработаем соответствующий федеральные проект по развитию системы, направленной на борьбу с заболеванием, связанным с сахарным диабетом как для детского населения, так и для взрослого. Мы дополнительно рассматриваем вопросы дальнейшего развития этого проекта", - сказала Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, татьяна голикова, россия, владимир путин, диабет