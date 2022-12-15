Рейтинг@Mail.ru
Голикова заявила, что проект по борьбе с диабетом разработают до конца года - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/diabet-1838971836.html
Голикова заявила, что проект по борьбе с диабетом разработают до конца года
Голикова заявила, что проект по борьбе с диабетом разработают до конца года - РИА Новости, 15.12.2022
Голикова заявила, что проект по борьбе с диабетом разработают до конца года
Проект развития системы по борьбе с сахарным диабетом разработают в России до конца 2022 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T17:52
2022-12-15T17:52
здоровье - общество
татьяна голикова
россия
владимир путин
диабет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768257057_0:96:3068:1822_1920x0_80_0_0_8c059d4bff01af3e0adc411227976755.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Проект развития системы по борьбе с сахарным диабетом разработают в России до конца 2022 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."В настоящее время с учетом вашего (президента РФ Владимира Путина) поручения и с у четом того, что министерством финансов в составе закона о бюджете предусмотрены дополнительные финансовые ресурсы в объеме 10 миллиардов рублей, мы до конца этого года разработаем соответствующий федеральные проект по развитию системы, направленной на борьбу с заболеванием, связанным с сахарным диабетом как для детского населения, так и для взрослого. Мы дополнительно рассматриваем вопросы дальнейшего развития этого проекта", - сказала Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20221128/diabet-1834326661.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768257057_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_c1593238b772f409890ad1332fd12f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, татьяна голикова, россия, владимир путин, диабет
Здоровье - Общество, Татьяна Голикова, Россия, Владимир Путин, Диабет
17:52 15.12.2022
 
Голикова заявила, что проект по борьбе с диабетом разработают до конца года

Голикова: в России до конца 2022 года разработают проект по борьбе с сахарным диабетом

© Depositphotos.com / VadimVaseninДевушка измеряет уровень сахара в крови
Девушка измеряет уровень сахара в крови - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Depositphotos.com / VadimVasenin
Девушка измеряет уровень сахара в крови. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Проект развития системы по борьбе с сахарным диабетом разработают в России до конца 2022 года, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"В настоящее время с учетом вашего (президента РФ Владимира Путина) поручения и с у четом того, что министерством финансов в составе закона о бюджете предусмотрены дополнительные финансовые ресурсы в объеме 10 миллиардов рублей, мы до конца этого года разработаем соответствующий федеральные проект по развитию системы, направленной на борьбу с заболеванием, связанным с сахарным диабетом как для детского населения, так и для взрослого. Мы дополнительно рассматриваем вопросы дальнейшего развития этого проекта", - сказала Голикова на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
Сахарный диабет - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября, 08:00
"Узнают слишком поздно": в России стали чаще умирать от диабета
 
Здоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваРоссияВладимир ПутинДиабет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала