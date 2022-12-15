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Путин предложил выделить сто миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока

Путин предложил выделить сто миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока - РИА Новости, 15.12.2022

Путин предложил выделить сто миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин предложил выделить отдельно лимит в 100 миллиардов рублей из дополнительно выделяемых в 2023 году на инфраструктурные бюджетные... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:10

2022-12-15T16:10

2022-12-15T16:10

экономика

владимир путин

дальний восток

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил выделить отдельно лимит в 100 миллиардов рублей из дополнительно выделяемых в 2023 году на инфраструктурные бюджетные кредиты 250 миллиардов на развитие Дальнего Востока.Он также отметил, что 500 миллиардов инфраструктурных бюджетных кредитов были распределены по регионам исходя из численности населения, а затем собирались в основном в крупные, наиболее подготовленные и эффективные проекты.

дальний восток

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, владимир путин, дальний восток, россия