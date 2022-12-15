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Путин предложил выделить сто миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока
Путин предложил выделить сто миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока - РИА Новости, 15.12.2022
Путин предложил выделить сто миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин предложил выделить отдельно лимит в 100 миллиардов рублей из дополнительно выделяемых в 2023 году на инфраструктурные бюджетные... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:10
2022-12-15T16:10
2022-12-15T16:10
экономика
владимир путин
дальний восток
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил выделить отдельно лимит в 100 миллиардов рублей из дополнительно выделяемых в 2023 году на инфраструктурные бюджетные кредиты 250 миллиардов на развитие Дальнего Востока.Он также отметил, что 500 миллиардов инфраструктурных бюджетных кредитов были распределены по регионам исходя из численности населения, а затем собирались в основном в крупные, наиболее подготовленные и эффективные проекты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, дальний восток, россия
Экономика, Владимир Путин, Дальний Восток, Россия
Путин предложил выделить сто миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока
Путин предложил выделить сто миллиардов рублей отдельно на развитие Дальнего Востока
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил выделить отдельно лимит в 100 миллиардов рублей из дополнительно выделяемых в 2023 году на инфраструктурные бюджетные кредиты 250 миллиардов на развитие Дальнего Востока.
"Предлагаю из дополнительных 250 миллиардов выделить отдельный лимит - из предусмотренных 250 - отдельный лимит в 100 миллиардов рублей на проекты городов Дальнего Востока", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он также отметил, что 500 миллиардов инфраструктурных бюджетных кредитов были распределены по регионам исходя из численности населения, а затем собирались в основном в крупные, наиболее подготовленные и эффективные проекты.