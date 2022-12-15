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Путин предложил выделить сто миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин предложил выделить сто миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока
Путин предложил выделить сто миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока - РИА Новости, 15.12.2022
Путин предложил выделить сто миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин предложил выделить отдельно лимит в 100 миллиардов рублей из дополнительно выделяемых в 2023 году на инфраструктурные бюджетные... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:10
2022-12-15T16:10
экономика
владимир путин
дальний восток
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил выделить отдельно лимит в 100 миллиардов рублей из дополнительно выделяемых в 2023 году на инфраструктурные бюджетные кредиты 250 миллиардов на развитие Дальнего Востока.Он также отметил, что 500 миллиардов инфраструктурных бюджетных кредитов были распределены по регионам исходя из численности населения, а затем собирались в основном в крупные, наиболее подготовленные и эффективные проекты.
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экономика, владимир путин, дальний восток, россия
Экономика, Владимир Путин, Дальний Восток, Россия
16:10 15.12.2022
 
Путин предложил выделить сто миллиардов рублей на развитие Дальнего Востока

Путин предложил выделить сто миллиардов рублей отдельно на развитие Дальнего Востока

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкДальний Восток
Дальний Восток - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил выделить отдельно лимит в 100 миллиардов рублей из дополнительно выделяемых в 2023 году на инфраструктурные бюджетные кредиты 250 миллиардов на развитие Дальнего Востока.
"Предлагаю из дополнительных 250 миллиардов выделить отдельный лимит - из предусмотренных 250 - отдельный лимит в 100 миллиардов рублей на проекты городов Дальнего Востока", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он также отметил, что 500 миллиардов инфраструктурных бюджетных кредитов были распределены по регионам исходя из численности населения, а затем собирались в основном в крупные, наиболее подготовленные и эффективные проекты.
 
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