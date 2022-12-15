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В Британии 19 детей умерли от стрептококковой инфекции
В Британии 19 детей умерли от стрептококковой инфекции - РИА Новости, 15.12.2022
В Британии 19 детей умерли от стрептококковой инфекции
Число детских смертей в Британии от стрептококковой инфекции достигло 19, свидетельствуют опубликованные в четверг данные агентства по здравоохранению... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:39
2022-12-15T20:39
2022-12-15T20:39
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Число детских смертей в Британии от стрептококковой инфекции достигло 19, свидетельствуют опубликованные в четверг данные агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).До этого сообщалось о смерти трех детей в Уэльсе и Северной Ирландии. Таким образом, общее число умерших от инфекции детей в Великобритании в период с 12 сентября по 11 декабря составило 19 человек.В четверг власти Великобритании включили антибиотики, эффективные при лечении стрептококковой (группы А) инфекции, в список запрещенных к экспорту препаратов на фоне повышенного числа случаев заражения и сообщений о нехватке лекарств.Накануне Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало расследование по причине резкого роста цен на антибиотики на фоне повышенного числа случаев заражения стрептококковой (группы А) инфекцией.Ранее газета Daily Mail сообщила, что в Великобритании наблюдается нехватка антибиотиков на фоне повышенного числа случаев заражения стрептококковой (группы А) инфекцией и смерти нескольких детей. Причиной дефицита, в частности, стал рост сезонных заболеваний. Ситуацию также могут усугубить новые предписания врачам со стороны Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выдавать рецепт в случае подозрения на стрептококковую инфекцию, начальные симптомы которой похожи на простуду. В свою очередь, замминистра здравоохранения Великобритании Мария Колфилд опровергла информацию о нехватке в стране антибиотиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, здоровье - общество, англия, уэльс, великобритания
В мире, Здоровье - Общество, Англия, Уэльс, Великобритания
В Британии 19 детей умерли от стрептококковой инфекции
UKHSA: число детских смертей в Британии от стрептококковой инфекции достигло 19
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости.
Число детских смертей в Британии от стрептококковой инфекции достигло 19, свидетельствуют опубликованные в четверг данные агентства
по здравоохранению Великобритании (UKHSA).
"К сожалению, в этом сезоне в Англии было зарегистрировано 74 случая смерти (от стрептококковой инфекции) среди всех возрастных групп. Эта цифра включает 16 детей до 18 лет в Англии", - говорится в документе.
До этого сообщалось о смерти трех детей в Уэльсе
и Северной Ирландии
. Таким образом, общее число умерших от инфекции детей в Великобритании
в период с 12 сентября по 11 декабря составило 19 человек.
В четверг власти Великобритании включили антибиотики, эффективные при лечении стрептококковой (группы А) инфекции, в список запрещенных к экспорту препаратов на фоне повышенного числа случаев заражения и сообщений о нехватке лекарств.
Накануне Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало расследование по причине резкого роста цен на антибиотики на фоне повышенного числа случаев заражения стрептококковой (группы А) инфекцией.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что в Великобритании наблюдается нехватка антибиотиков на фоне повышенного числа случаев заражения стрептококковой (группы А) инфекцией и смерти нескольких детей. Причиной дефицита, в частности, стал рост сезонных заболеваний. Ситуацию также могут усугубить новые предписания врачам со стороны Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выдавать рецепт в случае подозрения на стрептококковую инфекцию, начальные симптомы которой похожи на простуду. В свою очередь, замминистра здравоохранения Великобритании Мария Колфилд опровергла информацию о нехватке в стране антибиотиков.