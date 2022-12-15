https://ria.ru/20221215/delo-1839028393.html
В Москве завели дело после после того, как водитель сбил людей на остановке
В Москве завели дело после после того, как водитель сбил людей на остановке - РИА Новости, 15.12.2022
В Москве завели дело после после того, как водитель сбил людей на остановке
Уголовное дело возбудили после аварии на юге Москвы, где водитель вылетел на остановку и сбил несколько человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T23:13
2022-12-15T23:13
2022-12-15T23:13
происшествия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после аварии на юге Москвы, где водитель вылетел на остановку и сбил несколько человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Авария произошла в четверг вечером в 3-м Павелецком проезде. По предварительной информации столичной Госавтоинспекции, водитель каршеринга на BMW въехал в остановку общественного транспорта, после чего столкнулся с припаркованным автомобилем. Московская прокуратура сообщала об одном погибшем мужчине и двух пострадавших - женщине и мужчине. Представитель экстренных служб столицы в свою очередь заявил агентству, что BMW занесло на скользкой дороге."По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – сказал собеседник агентства.В ведомстве отметили, что пострадавшие госпитализированы "с травмами различной степени тяжести".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, bmw x5
Происшествия, Москва, Россия, BMW X5
В Москве завели дело после после того, как водитель сбил людей на остановке
МВД: в Москве завели уголовное дело после после того, как водитель сбил людей на остановке