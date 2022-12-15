https://ria.ru/20221215/delo-1839028393.html

В Москве завели дело после после того, как водитель сбил людей на остановке

В Москве завели дело после после того, как водитель сбил людей на остановке - РИА Новости, 15.12.2022

В Москве завели дело после после того, как водитель сбил людей на остановке

Уголовное дело возбудили после аварии на юге Москвы, где водитель вылетел на остановку и сбил несколько человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T23:13

2022-12-15T23:13

2022-12-15T23:13

происшествия

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россия

bmw x5

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Уголовное дело возбудили после аварии на юге Москвы, где водитель вылетел на остановку и сбил несколько человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Авария произошла в четверг вечером в 3-м Павелецком проезде. По предварительной информации столичной Госавтоинспекции, водитель каршеринга на BMW въехал в остановку общественного транспорта, после чего столкнулся с припаркованным автомобилем. Московская прокуратура сообщала об одном погибшем мужчине и двух пострадавших - женщине и мужчине. Представитель экстренных служб столицы в свою очередь заявил агентству, что BMW занесло на скользкой дороге."По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", – сказал собеседник агентства.В ведомстве отметили, что пострадавшие госпитализированы "с травмами различной степени тяжести".

https://ria.ru/20221215/delo-1839024953.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, россия, bmw x5