https://ria.ru/20221215/delo-1839024953.html

СК возбудил два дела после нападения осужденного на конвоиров

СК возбудил два дела после нападения осужденного на конвоиров - РИА Новости, 15.12.2022

СК возбудил два дела после нападения осужденного на конвоиров

Уголовные дела возбудило следствие после того, как осужденный напал на конвоиров в здании Карабашского горсуда в Челябинской области, в результате пострадали... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T22:40

2022-12-15T22:40

2022-12-15T22:40

происшествия

россия

челябинская область

кыштым

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек - РИА Новости. Уголовные дела возбудило следствие после того, как осужденный напал на конвоиров в здании Карабашского горсуда в Челябинской области, в результате пострадали двое полицейских, сообщило Следственное управление СКРФ по региону.Как сообщало ГУМВД России по региону, в Челябинской области полицейские Межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский" задержали осужденного 40-летнего жителя Кыштыма, напавшего в здании Карабашского городского суда на сотрудников конвойной службы. Инцидент произошел после оглашения мужчине обвинительного приговора. Злоумышленник нанес удар "металлическим предметом" одному из полицейских и попытался напасть на второго. Правоохранители применили огнестрельное оружие. В итоге один из сотрудников госпитализирован."Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), статьей 313 УК РФ (побег из под стражи)", - говорится в сообщении.Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20221215/rassledovanie-1838974830.html

россия

челябинская область

кыштым

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, челябинская область, кыштым, следственный комитет россии (ск рф)