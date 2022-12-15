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СК возбудил два дела после нападения осужденного на конвоиров - РИА Новости, 15.12.2022
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СК возбудил два дела после нападения осужденного на конвоиров
СК возбудил два дела после нападения осужденного на конвоиров - РИА Новости, 15.12.2022
СК возбудил два дела после нападения осужденного на конвоиров
Уголовные дела возбудило следствие после того, как осужденный напал на конвоиров в здании Карабашского горсуда в Челябинской области, в результате пострадали... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T22:40
2022-12-15T22:40
происшествия
россия
челябинская область
кыштым
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек - РИА Новости. Уголовные дела возбудило следствие после того, как осужденный напал на конвоиров в здании Карабашского горсуда в Челябинской области, в результате пострадали двое полицейских, сообщило Следственное управление СКРФ по региону.Как сообщало ГУМВД России по региону, в Челябинской области полицейские Межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский" задержали осужденного 40-летнего жителя Кыштыма, напавшего в здании Карабашского городского суда на сотрудников конвойной службы. Инцидент произошел после оглашения мужчине обвинительного приговора. Злоумышленник нанес удар "металлическим предметом" одному из полицейских и попытался напасть на второго. Правоохранители применили огнестрельное оружие. В итоге один из сотрудников госпитализирован."Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), статьей 313 УК РФ (побег из под стражи)", - говорится в сообщении.Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221215/rassledovanie-1838974830.html
россия
челябинская область
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происшествия, россия, челябинская область, кыштым, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Кыштым, Следственный комитет России (СК РФ)
22:40 15.12.2022
 
СК возбудил два дела после нападения осужденного на конвоиров

СК возбудил два уголовных дела после нападения осужденного на конвоиров под Челябинском

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек - РИА Новости. Уголовные дела возбудило следствие после того, как осужденный напал на конвоиров в здании Карабашского горсуда в Челябинской области, в результате пострадали двое полицейских, сообщило Следственное управление СКРФ по региону.
Как сообщало ГУМВД России по региону, в Челябинской области полицейские Межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский" задержали осужденного 40-летнего жителя Кыштыма, напавшего в здании Карабашского городского суда на сотрудников конвойной службы. Инцидент произошел после оглашения мужчине обвинительного приговора. Злоумышленник нанес удар "металлическим предметом" одному из полицейских и попытался напасть на второго. Правоохранители применили огнестрельное оружие. В итоге один из сотрудников госпитализирован.
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), статьей 313 УК РФ (побег из под стражи)", - говорится в сообщении.
Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавляется в сообщении.
Автомобили Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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ПроисшествияРоссияЧелябинская областьКыштымСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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