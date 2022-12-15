https://ria.ru/20221215/delo-1839024953.html
СК возбудил два дела после нападения осужденного на конвоиров
СК возбудил два дела после нападения осужденного на конвоиров - РИА Новости, 15.12.2022
СК возбудил два дела после нападения осужденного на конвоиров
Уголовные дела возбудило следствие после того, как осужденный напал на конвоиров в здании Карабашского горсуда в Челябинской области, в результате пострадали... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T22:40
2022-12-15T22:40
2022-12-15T22:40
происшествия
россия
челябинская область
кыштым
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 дек - РИА Новости. Уголовные дела возбудило следствие после того, как осужденный напал на конвоиров в здании Карабашского горсуда в Челябинской области, в результате пострадали двое полицейских, сообщило Следственное управление СКРФ по региону.Как сообщало ГУМВД России по региону, в Челябинской области полицейские Межмуниципального отдела МВД России "Кыштымский" задержали осужденного 40-летнего жителя Кыштыма, напавшего в здании Карабашского городского суда на сотрудников конвойной службы. Инцидент произошел после оглашения мужчине обвинительного приговора. Злоумышленник нанес удар "металлическим предметом" одному из полицейских и попытался напасть на второго. Правоохранители применили огнестрельное оружие. В итоге один из сотрудников госпитализирован."Следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), статьей 313 УК РФ (побег из под стражи)", - говорится в сообщении.Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20221215/rassledovanie-1838974830.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, челябинская область, кыштым, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинская область, Кыштым, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил два дела после нападения осужденного на конвоиров
СК возбудил два уголовных дела после нападения осужденного на конвоиров под Челябинском