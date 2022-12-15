https://ria.ru/20221215/defitsit-1838758182.html

В ЕС заявили о неизбежности сырьевого дефицита из-за санкций против России

В ЕС заявили о неизбежности сырьевого дефицита из-за санкций против России - РИА Новости, 15.12.2022

В ЕС заявили о неизбежности сырьевого дефицита из-за санкций против России

Из-за санкций против России сырьевой дефицит в ЕС неизбежен, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T03:21

2022-12-15T03:21

2022-12-15T03:21

экономика

цены на нефть

хайнц-кристиан штрахе

россия

австрия

европа

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155363/60/1553636034_0:146:2048:1298_1920x0_80_0_0_5f1a655f1a5a9cc5a82ec31bbd21a916.jpg

ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. Из-за санкций против России сырьевой дефицит в ЕС неизбежен, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе."Санкции ЕС против России увеличили внешнеторговый сырьевой оборот в России со 100 до 220 миллиардов долларов и даже более чем вдвое, в то время как в Европе непомерно растут цены на энергоносители, сырье, электроэнергию и продукты питания. Инфляция массово бьет по промышленности, бизнесу, гражданам и домохозяйствам, все больше объявлений о неплатежеспособности, банкротств и разорений, рекордный уровень банкротств, массово растет безработица, все больше людей борется с бедностью, и экономика может позволить себе все меньше производства - сырьевой дефицит неизбежен", - заявил Штрахе.Он добавил, что "многие компании ЕС больше не являются конкурентоспособными на международном рынке, потому что производственные затраты резко выросли, и их продукция становится дороже".

https://ria.ru/20221214/avstriya-1838725700.html

россия

австрия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, хайнц-кристиан штрахе, россия, австрия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии