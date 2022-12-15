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В ЕС заявили о неизбежности сырьевого дефицита из-за санкций против России - РИА Новости, 15.12.2022
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В ЕС заявили о неизбежности сырьевого дефицита из-за санкций против России
В ЕС заявили о неизбежности сырьевого дефицита из-за санкций против России - РИА Новости, 15.12.2022
В ЕС заявили о неизбежности сырьевого дефицита из-за санкций против России
Из-за санкций против России сырьевой дефицит в ЕС неизбежен, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T03:21
2022-12-15T03:21
экономика
цены на нефть
хайнц-кристиан штрахе
россия
австрия
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. Из-за санкций против России сырьевой дефицит в ЕС неизбежен, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе."Санкции ЕС против России увеличили внешнеторговый сырьевой оборот в России со 100 до 220 миллиардов долларов и даже более чем вдвое, в то время как в Европе непомерно растут цены на энергоносители, сырье, электроэнергию и продукты питания. Инфляция массово бьет по промышленности, бизнесу, гражданам и домохозяйствам, все больше объявлений о неплатежеспособности, банкротств и разорений, рекордный уровень банкротств, массово растет безработица, все больше людей борется с бедностью, и экономика может позволить себе все меньше производства - сырьевой дефицит неизбежен", - заявил Штрахе.Он добавил, что "многие компании ЕС больше не являются конкурентоспособными на международном рынке, потому что производственные затраты резко выросли, и их продукция становится дороже".
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экономика, цены на нефть, хайнц-кристиан штрахе, россия, австрия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Хайнц-Кристиан Штрахе, Россия, Австрия, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России
03:21 15.12.2022
 
В ЕС заявили о неизбежности сырьевого дефицита из-за санкций против России

Бывший вице-канцлер Австрии: из-за санкций против России сырьевой дефицит в ЕС неизбежен

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкХанс-Кристиан Штрахе
Ханс-Кристиан Штрахе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ханс-Кристиан Штрахе. Архивное фото
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ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. Из-за санкций против России сырьевой дефицит в ЕС неизбежен, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.
"Санкции ЕС против России увеличили внешнеторговый сырьевой оборот в России со 100 до 220 миллиардов долларов и даже более чем вдвое, в то время как в Европе непомерно растут цены на энергоносители, сырье, электроэнергию и продукты питания. Инфляция массово бьет по промышленности, бизнесу, гражданам и домохозяйствам, все больше объявлений о неплатежеспособности, банкротств и разорений, рекордный уровень банкротств, массово растет безработица, все больше людей борется с бедностью, и экономика может позволить себе все меньше производства - сырьевой дефицит неизбежен", - заявил Штрахе.
Он добавил, что "многие компании ЕС больше не являются конкурентоспособными на международном рынке, потому что производственные затраты резко выросли, и их продукция становится дороже".
Здание парламента Австрии в Вене - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 20:25
Бывший вице-канцлер Австрии не исключил опасный дефицит газа зимой
 
ЭкономикаЦены на нефтьХайнц-Кристиан ШтрахеРоссияАвстрияЕвропаЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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