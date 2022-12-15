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В Москву приедут Деды Морозы из 14 регионов России - РИА Новости, 15.12.2022
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Туризм
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В Москву приедут Деды Морозы из 14 регионов России
В Москву приедут Деды Морозы из 14 регионов России - РИА Новости, 15.12.2022
В Москву приедут Деды Морозы из 14 регионов России
Деды Морозы из 14 регионов России посетят Москву в новогодние праздники, сообщили РИА Новости в Мостуризме. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:15
2022-12-15T12:15
туризм
дед мороз
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Деды Морозы из 14 регионов России посетят Москву в новогодние праздники, сообщили РИА Новости в Мостуризме."Деды Морозы приедут 5 января. Их визит станет частью фестиваля "Путешествие в Рождество", — сказали в пресс-службе.В Мостуризме отметили, что акция рассчитана на туристов и жителей столицы всех возрастов. За три дня хранители зимних традиций расскажут, как празднуют Новый год в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Республике Саха (Якутия), Татарстане, Башкортостане, Бурятии, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Республике Коми, Тыве, Республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе."В каждом из этих регионов Деды Морозы разные. Например, буряты зовут его Сагаан Убген, татары и башкиры — Кыш Бабай, кабардинцы и балкарцы — Уэс Дадэ. Все они имеют древнее происхождение, собственную символику и пользуются большим уважением среди земляков", — пояснили в ведомстве.В пресс-службе уточнили, что пообщаться с волшебниками можно будет на нескольких городских площадках. В "Зарядье" они проведут викторину, посвященную новогодним обычаям в разных регионах России, в школе "Московских сезонов" — мастер-класс для детей, а на ВДНХ прокатятся на колесе обозрения и устроят ледовое шоу. Увидят Дедушек и пассажиры специального новогоднего поезда метро.
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дед мороз, россия, москва, новый год, новости - туризм, туризм, туристы, праздник
Туризм, Дед Мороз, Россия, Москва, Новый год, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Праздник
12:15 15.12.2022
 
В Москву приедут Деды Морозы из 14 регионов России

Деды Морозы из 14 регионов России приедут в Москву в новогодние праздники

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкДед Мороз на праздновании своего дня рождения в московской усадьбе в парке "Кузьминки".
Дед Мороз на праздновании своего дня рождения в московской усадьбе в парке Кузьминки. - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Деды Морозы из 14 регионов России посетят Москву в новогодние праздники, сообщили РИА Новости в Мостуризме.
"Деды Морозы приедут 5 января. Их визит станет частью фестиваля "Путешествие в Рождество", — сказали в пресс-службе.
В Мостуризме отметили, что акция рассчитана на туристов и жителей столицы всех возрастов. За три дня хранители зимних традиций расскажут, как празднуют Новый год в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Республике Саха (Якутия), Татарстане, Башкортостане, Бурятии, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Республике Коми, Тыве, Республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе.
"В каждом из этих регионов Деды Морозы разные. Например, буряты зовут его Сагаан Убген, татары и башкиры — Кыш Бабай, кабардинцы и балкарцы — Уэс Дадэ. Все они имеют древнее происхождение, собственную символику и пользуются большим уважением среди земляков", — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что пообщаться с волшебниками можно будет на нескольких городских площадках. В "Зарядье" они проведут викторину, посвященную новогодним обычаям в разных регионах России, в школе "Московских сезонов" — мастер-класс для детей, а на ВДНХ прокатятся на колесе обозрения и устроят ледовое шоу. Увидят Дедушек и пассажиры специального новогоднего поезда метро.
Почта Деда Мороза в московской усадьбе Деда Мороза в Кузьминках - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
14 декабря, 19:35В России
На ж\д станциях в Москве и области появились ящики для писем Деду Морозу
 
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