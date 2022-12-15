https://ria.ru/20221215/dedmoroz-1838811243.html

В Москву приедут Деды Морозы из 14 регионов России

В Москву приедут Деды Морозы из 14 регионов России - РИА Новости, 15.12.2022

В Москву приедут Деды Морозы из 14 регионов России

Деды Морозы из 14 регионов России посетят Москву в новогодние праздники, сообщили РИА Новости в Мостуризме. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T12:15

2022-12-15T12:15

2022-12-15T12:15

туризм

дед мороз

россия

москва

новый год

новости - туризм

туризм

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801060721_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_10713eeb7ce207a9ba093fad2ff8613c.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Деды Морозы из 14 регионов России посетят Москву в новогодние праздники, сообщили РИА Новости в Мостуризме."Деды Морозы приедут 5 января. Их визит станет частью фестиваля "Путешествие в Рождество", — сказали в пресс-службе.В Мостуризме отметили, что акция рассчитана на туристов и жителей столицы всех возрастов. За три дня хранители зимних традиций расскажут, как празднуют Новый год в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Республике Саха (Якутия), Татарстане, Башкортостане, Бурятии, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Республике Коми, Тыве, Республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе."В каждом из этих регионов Деды Морозы разные. Например, буряты зовут его Сагаан Убген, татары и башкиры — Кыш Бабай, кабардинцы и балкарцы — Уэс Дадэ. Все они имеют древнее происхождение, собственную символику и пользуются большим уважением среди земляков", — пояснили в ведомстве.В пресс-службе уточнили, что пообщаться с волшебниками можно будет на нескольких городских площадках. В "Зарядье" они проведут викторину, посвященную новогодним обычаям в разных регионах России, в школе "Московских сезонов" — мастер-класс для детей, а на ВДНХ прокатятся на колесе обозрения и устроят ледовое шоу. Увидят Дедушек и пассажиры специального новогоднего поезда метро.

https://radiosputnik.ria.ru/20221214/pisma-1838717198.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

дед мороз, россия, москва, новый год, новости - туризм, туризм, туристы, праздник