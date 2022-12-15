В Москву приедут Деды Морозы из 14 регионов России
Деды Морозы из 14 регионов России приедут в Москву в новогодние праздники
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкДед Мороз на праздновании своего дня рождения в московской усадьбе в парке "Кузьминки".
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Деды Морозы из 14 регионов России посетят Москву в новогодние праздники, сообщили РИА Новости в Мостуризме.
"Деды Морозы приедут 5 января. Их визит станет частью фестиваля "Путешествие в Рождество", — сказали в пресс-службе.
В Мостуризме отметили, что акция рассчитана на туристов и жителей столицы всех возрастов. За три дня хранители зимних традиций расскажут, как празднуют Новый год в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Республике Саха (Якутия), Татарстане, Башкортостане, Бурятии, Карелии, Чувашии, Удмуртии, Мордовии, Республике Коми, Тыве, Республике Марий Эл и Ямало-Ненецком автономном округе.
"В каждом из этих регионов Деды Морозы разные. Например, буряты зовут его Сагаан Убген, татары и башкиры — Кыш Бабай, кабардинцы и балкарцы — Уэс Дадэ. Все они имеют древнее происхождение, собственную символику и пользуются большим уважением среди земляков", — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что пообщаться с волшебниками можно будет на нескольких городских площадках. В "Зарядье" они проведут викторину, посвященную новогодним обычаям в разных регионах России, в школе "Московских сезонов" — мастер-класс для детей, а на ВДНХ прокатятся на колесе обозрения и устроят ледовое шоу. Увидят Дедушек и пассажиры специального новогоднего поезда метро.