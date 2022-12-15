https://ria.ru/20221215/dantes-1838971710.html
Фото убийцы Пушкина продали почти в четыре раза дороже стартовой цены
Фото убийцы Пушкина продали почти в четыре раза дороже стартовой цены - РИА Новости, 15.12.2022
Фото убийцы Пушкина продали почти в четыре раза дороже стартовой цены
Фотопортрет Жоржа Дантеса, выполненный в Париже спустя 28 лет после роковой дуэли с Александром Пушкиным, был продан на аукционе за 340 тысяч рублей, сообщила... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:21
2022-12-15T18:21
2022-12-15T18:21
культура
новости культуры
париж
александр пушкин
аукцион
россия
франция
аукционный дом "литфонд"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838147644_90:95:567:363_1920x0_80_0_0_b51efe2b86e2ec194848dee25390c440.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Фотопортрет Жоржа Дантеса, выполненный в Париже спустя 28 лет после роковой дуэли с Александром Пушкиным, был продан на аукционе за 340 тысяч рублей, сообщила пресс-служба "ЛитФонда".Это визитка. Она сделана в 1865 году в мастерской Андре Дисдери, фотографа Наполеона III. Стартовая цена лота — 90 тысяч рублей.На дуэль с Пушкиным Дантес вышел в 1837 году. Он был вынужден покинуть Россию, так как смертельно ранил писателя.Во Франции он строил политическую карьеру. "Но люди, с которыми он связывался, уходили в небытие раньше, чем он рассчитывал. Это, конечно, нисколько не мешало убийце Пушкина быть в течение шестидесяти лет душой общества…", — цитирует "Литфонд" книгу Марка Алданова "Портреты. Французская карьера Дантеса".Дантес скончался в возрасте 83 лет. Его не стало в 1895 году.
https://ria.ru/20221129/warhol-1834959644.html
париж
россия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838147644_78:104:566:470_1920x0_80_0_0_bdf2fe8cd5d6f505a8f1f63cf13e5c51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, париж, александр пушкин, аукцион, россия, франция, аукционный дом "литфонд"
Культура, Новости культуры, Париж, Александр Пушкин, Аукцион, Россия, Франция, Аукционный дом "Литфонд"
Фото убийцы Пушкина продали почти в четыре раза дороже стартовой цены
Фото Жоржа Дантеса, смертельно ранившего Пушкина, продали за 340 тысяч рублей
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Фотопортрет Жоржа Дантеса, выполненный в Париже спустя 28 лет после роковой дуэли с Александром Пушкиным, был продан на аукционе за 340 тысяч рублей, сообщила пресс-служба "ЛитФонда".
Это визитка. Она сделана в 1865 году в мастерской Андре Дисдери, фотографа Наполеона III. Стартовая цена лота — 90 тысяч рублей.
На дуэль с Пушкиным Дантес вышел в 1837 году. Он был вынужден покинуть Россию, так как смертельно ранил писателя.
Во Франции он строил политическую карьеру. "Но люди, с которыми он связывался, уходили в небытие раньше, чем он рассчитывал. Это, конечно, нисколько не мешало убийце Пушкина быть в течение шестидесяти лет душой общества…", — цитирует "Литфонд" книгу Марка Алданова "Портреты. Французская карьера Дантеса".
Дантес скончался в возрасте 83 лет. Его не стало в 1895 году.