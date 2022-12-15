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Фото убийцы Пушкина продали почти в четыре раза дороже стартовой цены

Фото убийцы Пушкина продали почти в четыре раза дороже стартовой цены - РИА Новости, 15.12.2022

Фото убийцы Пушкина продали почти в четыре раза дороже стартовой цены

Фотопортрет Жоржа Дантеса, выполненный в Париже спустя 28 лет после роковой дуэли с Александром Пушкиным, был продан на аукционе за 340 тысяч рублей, сообщила... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:21

2022-12-15T18:21

2022-12-15T18:21

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новости культуры

париж

александр пушкин

аукцион

россия

франция

аукционный дом "литфонд"

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Фотопортрет Жоржа Дантеса, выполненный в Париже спустя 28 лет после роковой дуэли с Александром Пушкиным, был продан на аукционе за 340 тысяч рублей, сообщила пресс-служба "ЛитФонда".Это визитка. Она сделана в 1865 году в мастерской Андре Дисдери, фотографа Наполеона III. Стартовая цена лота — 90 тысяч рублей.На дуэль с Пушкиным Дантес вышел в 1837 году. Он был вынужден покинуть Россию, так как смертельно ранил писателя.Во Франции он строил политическую карьеру. "Но люди, с которыми он связывался, уходили в небытие раньше, чем он рассчитывал. Это, конечно, нисколько не мешало убийце Пушкина быть в течение шестидесяти лет душой общества…", — цитирует "Литфонд" книгу Марка Алданова "Портреты. Французская карьера Дантеса".Дантес скончался в возрасте 83 лет. Его не стало в 1895 году.

https://ria.ru/20221129/warhol-1834959644.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, париж, александр пушкин, аукцион, россия, франция, аукционный дом "литфонд"