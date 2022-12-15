https://ria.ru/20221215/covid19-1838809560.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 209 случаев COVID-19, госпитализированы 45 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:14

2022-12-15T11:14

2022-12-15T11:14

распространение коронавируса

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 209 случаев COVID-19, госпитализированы 45 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 209, госпитализированы 45 человек, выздоровели 226 человек за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 163 новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20221215/vaktsina-1838790412.html

московская область (подмосковье)

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2022

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здоровье - общество, московская область (подмосковье)