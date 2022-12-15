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В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221215/covid19-1838809560.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 209 случаев COVID-19, госпитализированы 45 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:14
2022-12-15T11:14
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 209 случаев COVID-19, госпитализированы 45 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 209, госпитализированы 45 человек, выздоровели 226 человек за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 163 новых случаев COVID-19.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
11:14 15.12.2022
 
В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 209 новых случаев COVID-19

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 209 случаев COVID-19, госпитализированы 45 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 209, госпитализированы 45 человек, выздоровели 226 человек за сутки", - говорится в сводке.
Накануне в Подмосковье было выявлено 163 новых случаев COVID-19.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 10:18
В России работают над единой вакциной от гриппа и COVID-19
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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