https://ria.ru/20221215/covid19-1838809560.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.12.2022
В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 209 случаев COVID-19, госпитализированы 45 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T11:14
2022-12-15T11:14
2022-12-15T11:14
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здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 209 случаев COVID-19, госпитализированы 45 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 209, госпитализированы 45 человек, выздоровели 226 человек за сутки", - говорится в сводке.Накануне в Подмосковье было выявлено 163 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20221215/vaktsina-1838790412.html
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здоровье - общество, московская область (подмосковье)
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье за сутки госпитализировали 45 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 209 новых случаев COVID-19