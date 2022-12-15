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Путин поставил правительству шесть задач на 2023 год

Путин поставил правительству шесть задач на 2023 год - РИА Новости, 15.12.2022

Путин поставил правительству шесть задач на 2023 год

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам подвел экономические итоги 2022 года и поставил задачи на будущее... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T16:15

2022-12-15T16:15

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владимир путин

экономика

россия

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам подвел экономические итоги 2022 года и поставил задачи на будущее. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Переориентация торговлиУкрепление технологического суверенитетаОпережающий рост обрабатывающей промышленностиФинансовый суверенитетРост доходов гражданЗащита материнства и детстваРасчет Запада не оправдался

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владимир путин, экономика, россия