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Путин поставил правительству шесть задач на 2023 год - РИА Новости, 15.12.2022
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Путин поставил правительству шесть задач на 2023 год
Путин поставил правительству шесть задач на 2023 год - РИА Новости, 15.12.2022
Путин поставил правительству шесть задач на 2023 год
Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам подвел экономические итоги 2022 года и поставил задачи на будущее... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T16:15
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владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам подвел экономические итоги 2022 года и поставил задачи на будущее. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.Переориентация торговлиУкрепление технологического суверенитетаОпережающий рост обрабатывающей промышленностиФинансовый суверенитетРост доходов гражданЗащита материнства и детстваРасчет Запада не оправдался
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владимир путин, экономика, россия
Владимир Путин, Экономика, Россия
16:15 15.12.2022 (обновлено: 18:53 15.12.2022)
 
Путин поставил правительству шесть задач на 2023 год

Путин провел заседание Совета по развитию и нацпроектам и поставил задачи на 2023 год

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства России
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства России - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства России
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам подвел экономические итоги 2022 года и поставил задачи на будущее. Ключевые заявления президента — в материале РИА Новости.

"Хотел бы определить шесть ключевых задач на 2023 год. Их решение позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года.

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

Переориентация торговли

"Первая задача касается вывода взаимодействия с нашими ключевыми партнерами на новый уровень. Для этого будем устранять ограничения в логистике и финансах. Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. <...> Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынки дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов. Так, за девять месяцев текущего года экспорт нефти государствам-партнерам вырос почти на четверть".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

Укрепление технологического суверенитета

"Мы продолжим развитие нашей страны, несмотря ни на какие внешние давления, более того, мы обязательно станем сильнее, реализуем качественно новые проекты, выведем Россию на более высокий технологический уровень, обеспечим ее экономический, финансовый, технологический и кадровый суверенитет".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
"В ближайшее время расширим совместную реализацию проектов в энергетике, сельском хозяйстве. <...> Возникли проблемы с комплектующими, дефицит технологических решений, нарушена привычная логистика. Но с другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим производственным, кадровым, научным суверенитетом. Подчеркну, важно не просто заместить какие-то товарные позиции, нужно добиваться лидерства по ключевым жизненно важным направлениям, таким как искусственный интеллект, вычисление и передача данных, новые промышленные технологии".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

Опережающий рост обрабатывающей промышленности

"Задача следующего года в том, чтобы обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности, в сжатые сроки нарастить мощности, создать новые производственные линии. И ключевые вопросы здесь — это наличие сырья, разработок и технологий, оборудования, квалифицированных кадров и подготовленных площадок".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

"Фискальная и административная нагрузка для резидентов промышленных кластеров должна быть снижена. Они также получат низкий уровень страховых взносов и льготы по налогу на прибыль, а спрос на их инновационную продукцию, которая только выходит на рынок, будет поддержан за счет долгосрочных заказов и субсидий от государства".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

Финансовый суверенитет

"Работа нашей финансовой системы должна обеспечить те потребности, которые ранее закрывались западными источниками финансирования, включая торговое и проектное финансирование. <...> Россия должна обеспечить приток долгосрочных инвестиций и акционерный капитал, вложения в инфраструктуру и высокотехнологичный бизнес. <...> По всем этим направлениям в следующем году необходимо добиться ощутимого, заметного прогресса".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

Рост доходов граждан

"Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат. Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые едва сводят концы с концами. Работа, именно работа, должна обеспечивать человеку достойный доход".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

Защита материнства и детства

"С 1 января 2023 года мы трансформируем систему поддержки материнства и детства, запускаем единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми, от рождения и до 17 лет. Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителей или беременной женщины, причем сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

"Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка будет чуть повыше, увеличится до восьми процентов. Второе: при этом, напротив, будет расширен доступ к семейной ипотеке, которая становится нашим основным инструментом".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

"В ближайшее время будет увеличен возраст, до которого можно получать помощь фонда ("Круг добра". — Прим. ред). С утра сегодня с коллегами это обсуждали, с 18 до 19 лет. Прошу это исполнить, чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно, без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

Расчет Запада не оправдался

"Против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Она была нацелена на то, чтобы в сжатые сроки, по сути, смять нашу экономику, через грабеж наших валютных резервов обвалить национальную валюту — рубль — и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчет, как мы видим, как, собственно, все видят, не оправдался".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
"По итогам года прогнозируется снижение ВВП <...> примерно на 2,5 процента. <...> Это, конечно, тоже спад, но это не тот крах в 20 процентов, который предрекали многие западные и, честно говоря, отчасти и некоторые наши эксперты".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
"Уровень цен в России — после серьезного всплеска в марте-апреле — начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин

"По итогам января-ноября текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом в 560 миллиардов рублей. <...> Вместе с тем ожидаем, что в целом в текущем и следующем годах наш федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом — около двух процентов ВВП, и это станет одним из лучших результатов среди стран "Большой двадцатки".

Президент РФ Владимир Путин
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Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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