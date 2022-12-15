Путин поставил правительству шесть задач на 2023 год

Путин провел заседание Совета по развитию и нацпроектам и поставил задачи на 2023 год
"Хотел бы определить шесть ключевых задач на 2023 год. Их решение позволит успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года.
Переориентация торговли
"Первая задача касается вывода взаимодействия с нашими ключевыми партнерами на новый уровень. Для этого будем устранять ограничения в логистике и финансах. Наша внешняя торговля переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны. <...> Это Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка. Именно на рынки дружественных стран мы переориентируем поставки российских энергоресурсов. Так, за девять месяцев текущего года экспорт нефти государствам-партнерам вырос почти на четверть".
Укрепление технологического суверенитета
Опережающий рост обрабатывающей промышленности
"Задача следующего года в том, чтобы обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности, в сжатые сроки нарастить мощности, создать новые производственные линии. И ключевые вопросы здесь — это наличие сырья, разработок и технологий, оборудования, квалифицированных кадров и подготовленных площадок".
"Фискальная и административная нагрузка для резидентов промышленных кластеров должна быть снижена. Они также получат низкий уровень страховых взносов и льготы по налогу на прибыль, а спрос на их инновационную продукцию, которая только выходит на рынок, будет поддержан за счет долгосрочных заказов и субсидий от государства".
Финансовый суверенитет
Рост доходов граждан
Защита материнства и детства
"Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка будет чуть повыше, увеличится до восьми процентов. Второе: при этом, напротив, будет расширен доступ к семейной ипотеке, которая становится нашим основным инструментом".
"В ближайшее время будет увеличен возраст, до которого можно получать помощь фонда ("Круг добра". — Прим. ред). С утра сегодня с коллегами это обсуждали, с 18 до 19 лет. Прошу это исполнить, чтобы в течение года после совершеннолетия аккуратно, без ущерба для пациента перевести финансирование дальнейшей терапии за счет средств, предусмотренных для взрослых".
Расчет Запада не оправдался
"По итогам января-ноября текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом в 560 миллиардов рублей. <...> Вместе с тем ожидаем, что в целом в текущем и следующем годах наш федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом — около двух процентов ВВП, и это станет одним из лучших результатов среди стран "Большой двадцатки".