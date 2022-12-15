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В Астраханской области выявили чуму плотоядных у собак на скотомогильнике - РИА Новости, 15.12.2022
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В Астраханской области выявили чуму плотоядных у собак на скотомогильнике
В Астраханской области выявили чуму плотоядных у собак на скотомогильнике - РИА Новости, 15.12.2022
В Астраханской области выявили чуму плотоядных у собак на скотомогильнике
Специалисты выявили чуму плотоядных у собак, трупы которых были обнаружены на скотомогильнике в Приволжском районе Астраханской области в ноябре, сообщил РИА... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:51
2022-12-15T14:53
собаки
происшествия
астраханская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты выявили чуму плотоядных у собак, трупы которых были обнаружены на скотомогильнике в Приволжском районе Астраханской области в ноябре, сообщил РИА Новости представитель службы ветеринарии региона.Как ранее сообщили агентству зоозащитники, в конце ноября на территории скотомогильника были обнаружены около 60 трупов собак с отрезанными лапами, носами, половыми органами. Сообщалось, что животных привез сотрудник "Экоприюта". В зооцентре РИА Новости рассказали, что они доставили на скотомогильник только около 15 трупов собак, которые умерли естественной смертью и, по предварительным данным, были подобраны на пустыре приюта. Полиция организовала проверку.По словам представителя областной службы ветеринарии, специалисты отобрали пробы от трупов собак со скотомогильника, чтобы в том числе установить причины их гибели. На данным момент причины смерти собак еще устанавливаются."В пробах от этих трупов (со скотомогильника) была выявлена чума плотоядных. Наложены ограничения на "Экоприют", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, в конце ноября из "Экоприюта" в лабораторию также доставили материал от одного трупа собаки, у которой выявили бешенство. Зооцентр был закрыт на карантин на два месяца.Чума плотоядных (чума собак, болезнь Карре) - острая вирусная болезнь животных семейства псовых и куньих, проявляющаяся лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек, поражениями кожи, центральной нервной системы или сочетанием этих признаков.
https://ria.ru/20221201/zhivotnye-1835535961.html
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собаки, происшествия, астраханская область, россия
Собаки, Происшествия, Астраханская область, Россия
14:51 15.12.2022 (обновлено: 14:53 15.12.2022)
 
В Астраханской области выявили чуму плотоядных у собак на скотомогильнике

В Астраханской области выявили чуму плотоядных у трупов собак на скотомогильнике

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник Диагностического центра лабораторных исследований
Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник Диагностического центра лабораторных исследований. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 дек – РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты выявили чуму плотоядных у собак, трупы которых были обнаружены на скотомогильнике в Приволжском районе Астраханской области в ноябре, сообщил РИА Новости представитель службы ветеринарии региона.
Как ранее сообщили агентству зоозащитники, в конце ноября на территории скотомогильника были обнаружены около 60 трупов собак с отрезанными лапами, носами, половыми органами. Сообщалось, что животных привез сотрудник "Экоприюта". В зооцентре РИА Новости рассказали, что они доставили на скотомогильник только около 15 трупов собак, которые умерли естественной смертью и, по предварительным данным, были подобраны на пустыре приюта. Полиция организовала проверку.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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По словам представителя областной службы ветеринарии, специалисты отобрали пробы от трупов собак со скотомогильника, чтобы в том числе установить причины их гибели. На данным момент причины смерти собак еще устанавливаются.
"В пробах от этих трупов (со скотомогильника) была выявлена чума плотоядных. Наложены ограничения на "Экоприют", - сказал собеседник агентства. Кроме того, по его словам, в конце ноября из "Экоприюта" в лабораторию также доставили материал от одного трупа собаки, у которой выявили бешенство. Зооцентр был закрыт на карантин на два месяца.
Чума плотоядных (чума собак, болезнь Карре) - острая вирусная болезнь животных семейства псовых и куньих, проявляющаяся лихорадкой, катаральным воспалением слизистых оболочек, поражениями кожи, центральной нервной системы или сочетанием этих признаков.
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