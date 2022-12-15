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В Москве прошла звездная премьера фильма "Чук и Гек. Большое приключение" - РИА Новости, 15.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221215/chukigek-1838794325.html
В Москве прошла звездная премьера фильма "Чук и Гек. Большое приключение"
В Москве прошла звездная премьера фильма "Чук и Гек. Большое приключение" - РИА Новости, 15.12.2022
В Москве прошла звездная премьера фильма "Чук и Гек. Большое приключение"
В московском киноцентре "Октябрь" прошла премьера фильма "Чук и Гек. Большое приключение", сообщает пресс-служба проекта. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:15
2022-12-15T14:23
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В московском киноцентре "Октябрь" прошла премьера фильма "Чук и Гек. Большое приключение", сообщает пресс-служба проекта. В основе сценария — культовый рассказ 1939 года Аркадия Гайдара о двух братьях. Мальчики живут с мамой, а их папа работает геологом в Сибири. Они очень соскучились по нему и хотят вместе встретить Новый год. Идея снять фильм пришла Арсену Готлибу, который стал генеральным продюсером картины. Он добавил к истории элементы сказа Павла Бажова "Хозяйка Медной горы". А еще у Гайдара главным героям пять и шесть лет, а в фильме им — пять и десять. "Наш Чук – мечтатель, для путешествия в тайгу берет с собой вместо теплых вещей любимые игрушки (которые потом становятся его верными помощниками). А Гек старше, его конфликт с младшим братом как раз и базируется на том, что тот – еще маленький и в сказки верит", — объясняет Готлиб. Режиссер — Александр Котт. Чука сыграл Андрей Андреев."Он показался нам искренним, – говорит Александр Котт. – Он был тогда маленького роста, но при этом производил впечатление абсолютно взрослого".Образ папы мальчиков воплотил Владимир Вдовиченков. И он уже играл отца персонажа Андреева в фильме "Батя". Лента еще не вышла, когда шел кастинг "Чука и Гека". После того, как создатели последнего узнали о таком совпадении, то "задумались: стоит ли сохранить этот дуэт", вспоминает Котт. "В итоге решили: это два абсолютно разных фильма, ориентироваться на то, кто с кем и в какой роли снимался, неправильно", — уточняет режиссер.Роль Гека досталась Юрию Степанову – младшему, сыну Юрия Степанова (актер погиб в автокатастрофе 3 марта 2010 года, его сын родился 30 марта 2010 года и был назван в честь отца). "Да, я был знаком с его папой Юрием Степановым. Но не наше знакомство было аргументом в пользу Юры. Он давно играет в театре, в Мастерской Петра Фоменко, например, у него роли персонажей-детей. Мы берем тех, кто нужен для фильма и кто будет органичен в актерском ансамбле", — объяснил решение постановщик.Маму братьев сыграла Юлия Снигирь. В фильме ее героиня — певица. Свою героиню она называет "канонической мамой". "У нее могут быть страхи, она может иногда чувствовать неуверенность, но она постарается никогда не показать это своим детям. Она веселая и позитивная, в меру строгая, умеющая направить своих сыновей детей, когда ситуация того требует", — рассказывает о персонаже Снигирь.Натурные съемки велись в середине января в Пермском крае. Кинематографисты задумывались и над тем, чтобы снять все в Крыму с искусственным снегом, но на кадрах не было бы пара изо рта, и зритель бы в такую зимнюю историю не поверил. Локации так поразили команду, что под них даже немного переписали сценарий. Съемки были сложными. До места иногда добирались часа три. Погода менялась, а из-за сильных снегопадов тракторы чистили дороги по два раза в день. Много времени уделили подготовке к работе с животными — медведем, лошадями, козлом и волкособами (гибрид собаки и волка). "Последних начали готовить задолго до съемок. Они должны были не просто присутствовать в кадре, но и бежать стаей за камерой, установленной на электросанях, а также бросаться не медведя", — рассказывают в пресс-релизе. Зрители смогут посмотреть фильм о новогодних приключениях Чука и Гека на больших экранах уже совсем скоро — 22 декабря лента выходит в российский прокат.
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новости культуры, москва, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть , юлия снигирь, александр котт, юрий степанов, андрей андреев, пермский край, владимир вдовиченков
Культура, Новости культуры, Москва, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, что посмотреть , Юлия Снигирь, Александр Котт, Юрий Степанов, Андрей Андреев, Пермский край, Владимир Вдовиченков
12:15 15.12.2022 (обновлено: 14:23 15.12.2022)
 
В Москве прошла звездная премьера фильма "Чук и Гек. Большое приключение"

В Москве прошла звездная премьера фильма "Чук и Гек. Большое приключение" Александра Котта

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПремьера фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"
Премьера фильма Чук и Гек. Большое путешествие - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. В московском киноцентре "Октябрь" прошла премьера фильма "Чук и Гек. Большое приключение", сообщает пресс-служба проекта.
В основе сценария — культовый рассказ 1939 года Аркадия Гайдара о двух братьях. Мальчики живут с мамой, а их папа работает геологом в Сибири. Они очень соскучились по нему и хотят вместе встретить Новый год.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкСъемочная группа на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"режиссера Александра Котта в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Съемочная группа на премьере фильма Чук и Гек. Большое путешествиережиссера Александра Котта в кинотеатре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Съемочная группа на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"режиссера Александра Котта в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь"
Идея снять фильм пришла Арсену Готлибу, который стал генеральным продюсером картины. Он добавил к истории элементы сказа Павла Бажова "Хозяйка Медной горы". А еще у Гайдара главным героям пять и шесть лет, а в фильме им — пять и десять.
"Наш Чук – мечтатель, для путешествия в тайгу берет с собой вместо теплых вещей любимые игрушки (которые потом становятся его верными помощниками). А Гек старше, его конфликт с младшим братом как раз и базируется на том, что тот – еще маленький и в сказки верит", — объясняет Готлиб.
Режиссер — Александр Котт. Чука сыграл Андрей Андреев.
"Он показался нам искренним, – говорит Александр Котт. – Он был тогда маленького роста, но при этом производил впечатление абсолютно взрослого".
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Актеры Андрей Андреев и Юрий Степанов (справа) на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

Актеры Андрей Андреев и Юрий Степанов (справа) на премьере фильма Чук и Гек. Большое путешествиережиссера Александра Котта в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
1 из 4

Актеры Андрей Андреев и Юрий Степанов (справа) на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Актриса Милена Софронова на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

Актриса Милена Софронова на премьере фильма Чук и Гек. Большое путешествиережиссера Александра Котта в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
2 из 4

Актриса Милена Софронова на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Актриса Вита Корниенко на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

Актриса Вита Корниенко на премьере фильма Чук и Гек. Большое путешествиережиссера Александра Котта в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
3 из 4

Актриса Вита Корниенко на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Актер Даниил Вершинин на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

Актер Даниил Вершинин на премьере фильма Чук и Гек. Большое путешествиережиссера Александра Котта в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
4 из 4

Актер Даниил Вершинин на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 4

Актеры Андрей Андреев и Юрий Степанов (справа) на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 4

Актриса Милена Софронова на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 4

Актриса Вита Корниенко на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 4

Актер Даниил Вершинин на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Образ папы мальчиков воплотил Владимир Вдовиченков. И он уже играл отца персонажа Андреева в фильме "Батя". Лента еще не вышла, когда шел кастинг "Чука и Гека". После того, как создатели последнего узнали о таком совпадении, то "задумались: стоит ли сохранить этот дуэт", вспоминает Котт.
"В итоге решили: это два абсолютно разных фильма, ориентироваться на то, кто с кем и в какой роли снимался, неправильно", — уточняет режиссер.
Роль Гека досталась Юрию Степанову – младшему, сыну Юрия Степанова (актер погиб в автокатастрофе 3 марта 2010 года, его сын родился 30 марта 2010 года и был назван в честь отца).
"Да, я был знаком с его папой Юрием Степановым. Но не наше знакомство было аргументом в пользу Юры. Он давно играет в театре, в Мастерской Петра Фоменко, например, у него роли персонажей-детей. Мы берем тех, кто нужен для фильма и кто будет органичен в актерском ансамбле", — объяснил решение постановщик.
Маму братьев сыграла Юлия Снигирь. В фильме ее героиня — певица.
"Моему сыну шесть лет, так что я идеально подгадала и снялась в кино, которое смогу ему показать, а то ему было не очень понятно, куда я постоянно ухожу", — шутит актриса.
Свою героиню она называет "канонической мамой". "У нее могут быть страхи, она может иногда чувствовать неуверенность, но она постарается никогда не показать это своим детям. Она веселая и позитивная, в меру строгая, умеющая направить своих сыновей детей, когда ситуация того требует", — рассказывает о персонаже Снигирь.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Актриса Юлия Снигирь на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

Актриса Юлия Снигирь на премьере фильма Чук и Гек. Большое путешествиережиссера Александра Котта в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
1 из 5

Актриса Юлия Снигирь на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Актер Иван Кокорин с супругой Еленой на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

Актер Иван Кокорин с супругой Еленой на премьере фильма Чук и Гек. Большое путешествиережиссера Александра Котта в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
2 из 5

Актер Иван Кокорин с супругой Еленой на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Актер Даниил Белых на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

Актер Даниил Белых на премьере фильма Чук и Гек. Большое путешествиережиссера Александра Котта в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
3 из 5

Актер Даниил Белых на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Актер Александр Самойленко на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

Актер Александр Самойленко на премьере фильма Чук и Гек. Большое путешествиережиссера Александра Котта в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
4 из 5

Актер Александр Самойленко на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанк

Актер Игорь Письменный на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

Актер Игорь Письменный на премьере фильма Чук и Гек. Большое путешествиережиссера Александра Котта в кинотеатре КАРО 11 Октябрь
5 из 5

Актер Игорь Письменный на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 5

Актриса Юлия Снигирь на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 5

Актер Иван Кокорин с супругой Еленой на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 5

Актер Даниил Белых на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
4 из 5

Актер Александр Самойленко на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 5

Актер Игорь Письменный на премьере фильма "Чук и Гек. Большое путешествие"

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Натурные съемки велись в середине января в Пермском крае. Кинематографисты задумывались и над тем, чтобы снять все в Крыму с искусственным снегом, но на кадрах не было бы пара изо рта, и зритель бы в такую зимнюю историю не поверил.
"Пермский край сразил нас сказочностью своих пейзажей. Потому что там есть хрустальные леса. Представьте: температура минус сорок, ели покрыты шапками снега. И тут на следующий день оттепель, капли дождя смывают снег, а затем замерзают, получаются такие звенящие деревья – это непередаваемо!" — восхищается Котт.
Локации так поразили команду, что под них даже немного переписали сценарий.
Съемки были сложными. До места иногда добирались часа три. Погода менялась, а из-за сильных снегопадов тракторы чистили дороги по два раза в день.
© Вольга (2022)Кадр из фильма "Чук и Гек. Большое приключение"
Кадр из фильма Чук и Гек. Большое приключение
1 из 3
Кадр из фильма "Чук и Гек. Большое приключение"
© Вольга (2022)
© Вольга (2022)Кадр из фильма "Чук и Гек. Большое приключение"
Кадр из фильма Чук и Гек. Большое приключение
2 из 3
Кадр из фильма "Чук и Гек. Большое приключение"
© Вольга (2022)
© Вольга (2022)Кадр из фильма "Чук и Гек. Большое приключение"
Кадр из фильма Чук и Гек. Большое приключение
3 из 3
Кадр из фильма "Чук и Гек. Большое приключение"
© Вольга (2022)
1 из 3
Кадр из фильма "Чук и Гек. Большое приключение"
© Вольга (2022)
2 из 3
Кадр из фильма "Чук и Гек. Большое приключение"
© Вольга (2022)
3 из 3
Кадр из фильма "Чук и Гек. Большое приключение"
© Вольга (2022)
Много времени уделили подготовке к работе с животными — медведем, лошадями, козлом и волкособами (гибрид собаки и волка).
"Последних начали готовить задолго до съемок. Они должны были не просто присутствовать в кадре, но и бежать стаей за камерой, установленной на электросанях, а также бросаться не медведя", — рассказывают в пресс-релизе.
© Вольга (2022)Кадр из фильма "Чук и Гек. Большое приключение"
Кадр из фильма Чук и Гек. Большое приключение
© Вольга (2022)
Кадр из фильма "Чук и Гек. Большое приключение"
Зрители смогут посмотреть фильм о новогодних приключениях Чука и Гека на больших экранах уже совсем скоро — 22 декабря лента выходит в российский прокат.
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