10:05 15.12.2022 (обновлено: 10:25 15.12.2022)
Чиркова назначили председателем Фонда пенсионного и социального страхования
Премьер Мишустин назначил Чиркова главой Фонда пенсионного и социального страхования
© Фото : Пенсионный фонд РФСергей Чирков
© Фото : Пенсионный фонд РФ
Сергей Чирков. Архивное фото
https://t.me/government_rus/5638
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин назначил председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергея Чиркова, - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства.
"Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования", - указывается в заявлении.
5 декабря, 15:28Путин подписал закон о бюджете Соцфонда на 2023-2025 годы
Сергей Чирков начал работать в Пенсионном фонде России в 2001 году, где прошел путь от главного специалиста до временно исполняющего обязанности председателя правления фонда.
В кабмине напомнили, что с 1 января 2023 года начнет работу единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд), который будет образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. В Социальном фонде сохранятся все выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции ПФР и Фонда социального страхования.
В 2022 году министерство труда и социальной защиты РФ предложило объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд России. Объединенный фонд позволит повысить доступность всех услуг, которые сегодня предоставляют ПФР и ФСС, обеспечить более высокий стандарт сервиса, повысить прозрачность управления, а также ускорить цифровую трансформацию социальной сферы и сократить расходы на содержание внебюджетных фондов. Объединенный фонд начнет работу 1 января 2023 года.
13 декабря, 20:00Выбор РИА Новости: главные события года в социальной сфере