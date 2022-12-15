https://ria.ru/20221215/chirkov-1838788112.html

Чиркова назначили председателем Фонда пенсионного и социального страхования

Чиркова назначили председателем Фонда пенсионного и социального страхования - РИА Новости, 15.12.2022

Чиркова назначили председателем Фонда пенсионного и социального страхования

https://t.me/government_rus/5638

2022-12-15T10:05

2022-12-15T10:05

2022-12-15T10:25

общество

сергей чирков

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин назначил председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергея Чиркова, - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства."Михаил Мишустин назначил Сергея Чиркова председателем Фонда пенсионного и социального страхования", - указывается в заявлении.Сергей Чирков начал работать в Пенсионном фонде России в 2001 году, где прошел путь от главного специалиста до временно исполняющего обязанности председателя правления фонда.В кабмине напомнили, что с 1 января 2023 года начнет работу единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд), который будет образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. В Социальном фонде сохранятся все выплаты, услуги и обязательства, которые находились в компетенции ПФР и Фонда социального страхования.В 2022 году министерство труда и социальной защиты РФ предложило объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд России. Объединенный фонд позволит повысить доступность всех услуг, которые сегодня предоставляют ПФР и ФСС, обеспечить более высокий стандарт сервиса, повысить прозрачность управления, а также ускорить цифровую трансформацию социальной сферы и сократить расходы на содержание внебюджетных фондов. Объединенный фонд начнет работу 1 января 2023 года.

https://ria.ru/20221205/byudzhet-1836436009.html

https://ria.ru/20221213/sobytiya-1838449820.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, сергей чирков, россия, михаил мишустин