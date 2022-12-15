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США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко - РИА Новости, 15.12.2022
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США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко
США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко - РИА Новости, 15.12.2022
США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко
США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко, сообщается на сайте министерства финансов страны. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:40
2022-12-15T20:27
сша
в мире
андрей белоусов
россия
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко, сообщается на сайте министерства финансов страны.В санкционный список также попал заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. По заявлению Госдепа Минфин США ввел санкции за деятельность, которая якобы "подрывала мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров" от лица руководства РФ.
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сша, в мире, андрей белоусов, россия, государственный департамент сша
США, В мире, Андрей Белоусов, Россия, Государственный департамент США
18:40 15.12.2022 (обновлено: 20:27 15.12.2022)
 
США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко

США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкВице-премьер России Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко, сообщается на сайте министерства финансов страны.
В санкционный список также попал заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. По заявлению Госдепа Минфин США ввел санкции за деятельность, которая якобы "подрывала мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров" от лица руководства РФ.
Владимир Потанин - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
Вчера, 18:57
"Норникель" не попал под санкции США, затронувшие Потанина
 
СШАВ миреАндрей БелоусовРоссияГосударственный департамент США
 
 
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