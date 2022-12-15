https://ria.ru/20221215/chernyshenko-1838985348.html
США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко
США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко - РИА Новости, 15.12.2022
США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко
США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко, сообщается на сайте министерства финансов страны. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:40
2022-12-15T18:40
2022-12-15T20:27
сша
в мире
андрей белоусов
россия
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко, сообщается на сайте министерства финансов страны.В санкционный список также попал заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. По заявлению Госдепа Минфин США ввел санкции за деятельность, которая якобы "подрывала мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров" от лица руководства РФ.
https://ria.ru/20221215/nornikel-1838991856.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, андрей белоусов, россия, государственный департамент сша
США, В мире, Андрей Белоусов, Россия, Государственный департамент США
18:40 15.12.2022 (обновлено: 20:27 15.12.2022)
США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко
США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко