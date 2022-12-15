https://ria.ru/20221215/chernyshenko-1838985348.html

США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко

США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко - РИА Новости, 15.12.2022

США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко

США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко, сообщается на сайте министерства финансов страны. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:40

2022-12-15T18:40

2022-12-15T20:27

сша

в мире

андрей белоусов

россия

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. США ввели санкции против вице-премьера Чернышенко, сообщается на сайте министерства финансов страны.В санкционный список также попал заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. По заявлению Госдепа Минфин США ввел санкции за деятельность, которая якобы "подрывала мир, безопасность, политическую стабильность или территориальную целостность США, их союзников или партнеров" от лица руководства РФ.

https://ria.ru/20221215/nornikel-1838991856.html

сша

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

сша, в мире, андрей белоусов, россия, государственный департамент сша