https://ria.ru/20221215/britaniya-1838985447.html
Британия запретила экспорт антибиотиков против стрептококковой инфекции
Британия запретила экспорт антибиотиков против стрептококковой инфекции - РИА Новости, 15.12.2022
Британия запретила экспорт антибиотиков против стрептококковой инфекции
Власти Великобритании включили антибиотики, эффективные при лечении стрептококковой (группы А) инфекции, в список запрещенных к экспорту препаратов на фоне... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T18:41
2022-12-15T18:41
2022-12-15T18:41
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великобритания
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МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Власти Великобритании включили антибиотики, эффективные при лечении стрептококковой (группы А) инфекции, в список запрещенных к экспорту препаратов на фоне повышенного числа случаев заражения и сообщений о нехватке лекарств, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте британского правительства.В обновленный "Список медикаментов, которые не могут быть экспортированы из Великобритании или закуплены впрок" вошли амоксициллин и феноксиметилпенициллин, антибиотик из группы Пенициллинов, о нехватке которых ранее сообщала газета Daily Mail со ссылкой на данные онлайн-трекера медицинских препаратов MIMS.Кроме того, в список попали азитромицин, являющийся антибиотиком широкого спектра действия, и цефалексин, активный в отношении пневмококка и стафилококков.Запрет на экспорт и покупку большого количества лекарства вступил в силу с 14 декабря, он распространяется на препараты любой дозировки и лекарственной формы.Накануне Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало расследование по причине резкого роста цен на антибиотики на фоне повышенного числа случаев заражения стрептококковой (группы А) инфекцией. Число смертей от инфекции среди детей в Британии достигло 16 случаев.Ранее газета Daily Mail сообщила, что в Великобритании наблюдается нехватка антибиотиков на фоне повышенного числа случаев заражения стрептококковой (группы А) инфекцией и смерти нескольких детей. Причиной дефицита, в частности, стал рост сезонных заболеваний. Ситуацию также могут усугубить новые предписания врачам со стороны Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выдавать рецепт в случае подозрения на стрептококковую инфекцию, начальные симптомы которой похожи на простуду. В свою очередь, замминистра здравоохранения Великобритании Мария Колфилд опровергла информацию о нехватке в стране антибиотиков.
https://ria.ru/20221212/dokhody-1838142291.html
https://ria.ru/20221213/britaniya-1838368944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, здоровье - общество, великобритания
В мире, Здоровье - Общество, Великобритания
Британия запретила экспорт антибиотиков против стрептококковой инфекции
Правительство Британии запретило экспорт антибиотиков против стрептококковой инфекции
МОСКВА, 15 дек – РИА Новости.
Власти Великобритании включили антибиотики, эффективные при лечении стрептококковой (группы А) инфекции, в список запрещенных к экспорту препаратов на фоне повышенного числа случаев заражения и сообщений о нехватке лекарств, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте
британского правительства.
В обновленный "Список медикаментов, которые не могут быть экспортированы из Великобритании или закуплены впрок" вошли амоксициллин и феноксиметилпенициллин, антибиотик из группы Пенициллинов, о нехватке которых ранее сообщала газета Daily Mail со ссылкой на данные онлайн-трекера медицинских препаратов MIMS.
Кроме того, в список попали азитромицин, являющийся антибиотиком широкого спектра действия, и цефалексин, активный в отношении пневмококка и стафилококков.
Запрет на экспорт и покупку большого количества лекарства вступил в силу с 14 декабря, он распространяется на препараты любой дозировки и лекарственной формы.
Накануне Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало расследование по причине резкого роста цен на антибиотики на фоне повышенного числа случаев заражения стрептококковой (группы А) инфекцией. Число смертей от инфекции среди детей в Британии достигло 16 случаев.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что в Великобритании наблюдается нехватка антибиотиков на фоне повышенного числа случаев заражения стрептококковой (группы А) инфекцией и смерти нескольких детей. Причиной дефицита, в частности, стал рост сезонных заболеваний. Ситуацию также могут усугубить новые предписания врачам со стороны Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выдавать рецепт в случае подозрения на стрептококковую инфекцию, начальные симптомы которой похожи на простуду. В свою очередь, замминистра здравоохранения Великобритании Мария Колфилд опровергла информацию о нехватке в стране антибиотиков.