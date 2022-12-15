https://ria.ru/20221215/britaniya-1838985447.html

Британия запретила экспорт антибиотиков против стрептококковой инфекции

Британия запретила экспорт антибиотиков против стрептококковой инфекции - РИА Новости, 15.12.2022

Британия запретила экспорт антибиотиков против стрептококковой инфекции

Власти Великобритании включили антибиотики, эффективные при лечении стрептококковой (группы А) инфекции, в список запрещенных к экспорту препаратов на фоне... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T18:41

2022-12-15T18:41

2022-12-15T18:41

в мире

здоровье - общество

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784229441_0:80:3125:1838_1920x0_80_0_0_0db38d7d6b8564f6ca1978e392c7fcb6.jpg

МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Власти Великобритании включили антибиотики, эффективные при лечении стрептококковой (группы А) инфекции, в список запрещенных к экспорту препаратов на фоне повышенного числа случаев заражения и сообщений о нехватке лекарств, свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте британского правительства.В обновленный "Список медикаментов, которые не могут быть экспортированы из Великобритании или закуплены впрок" вошли амоксициллин и феноксиметилпенициллин, антибиотик из группы Пенициллинов, о нехватке которых ранее сообщала газета Daily Mail со ссылкой на данные онлайн-трекера медицинских препаратов MIMS.Кроме того, в список попали азитромицин, являющийся антибиотиком широкого спектра действия, и цефалексин, активный в отношении пневмококка и стафилококков.Запрет на экспорт и покупку большого количества лекарства вступил в силу с 14 декабря, он распространяется на препараты любой дозировки и лекарственной формы.Накануне Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) начало расследование по причине резкого роста цен на антибиотики на фоне повышенного числа случаев заражения стрептококковой (группы А) инфекцией. Число смертей от инфекции среди детей в Британии достигло 16 случаев.Ранее газета Daily Mail сообщила, что в Великобритании наблюдается нехватка антибиотиков на фоне повышенного числа случаев заражения стрептококковой (группы А) инфекцией и смерти нескольких детей. Причиной дефицита, в частности, стал рост сезонных заболеваний. Ситуацию также могут усугубить новые предписания врачам со стороны Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выдавать рецепт в случае подозрения на стрептококковую инфекцию, начальные симптомы которой похожи на простуду. В свою очередь, замминистра здравоохранения Великобритании Мария Колфилд опровергла информацию о нехватке в стране антибиотиков.

https://ria.ru/20221212/dokhody-1838142291.html

https://ria.ru/20221213/britaniya-1838368944.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, великобритания