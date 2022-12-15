Рейтинг@Mail.ru
ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в союз - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/bosniya-1839006377.html
ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в союз
ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в союз - РИА Новости, 15.12.2022
ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в союз
Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе официально утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз, следует из... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:24
2022-12-15T20:29
евросоюз
в мире
жозеп боррель
босния и герцеговина
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:0:3196:1797_1920x0_80_0_0_76701a332682f94c24f271c4b6c68d2f.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе официально утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз, следует из обнародованных выводов по итогам встречи в верхах."Евросовет одобряет выводы Совета ЕС от 13 декабря 2022 года по процессу расширения и соглашается предоставить статус страны-кандидата Боснии и Герцеговине", - указывается в документе.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед саммитом заявлял, что рассчитывает, что Босния и Герцеговина в ходе встречи в верхах официально получит статус страны-кандидата в Евросоюз.Ранее Совет ЕС рекомендовал предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в Евросоюз, это решение нуждалось в утверждении главами государств союза на саммите.
https://ria.ru/20221124/nato-1833963388.html
босния и герцеговина
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_130:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_75c0b76bbff05d9d7a3c99c961ec3fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, в мире, жозеп боррель, босния и герцеговина, брюссель
Евросоюз, В мире, Жозеп Боррель, Босния и Герцеговина, Брюссель
20:24 15.12.2022 (обновлено: 20:29 15.12.2022)
 
ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в союз

Лидеры ЕС утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в союз

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе официально утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз, следует из обнародованных выводов по итогам встречи в верхах.
"Евросовет одобряет выводы Совета ЕС от 13 декабря 2022 года по процессу расширения и соглашается предоставить статус страны-кандидата Боснии и Герцеговине", - указывается в документе.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед саммитом заявлял, что рассчитывает, что Босния и Герцеговина в ходе встречи в верхах официально получит статус страны-кандидата в Евросоюз.
Ранее Совет ЕС рекомендовал предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в Евросоюз, это решение нуждалось в утверждении главами государств союза на саммите.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 14:52
Додик заявил, что не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
 
ЕвросоюзВ миреЖозеп БоррельБосния и ГерцеговинаБрюссель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала