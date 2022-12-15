https://ria.ru/20221215/bosniya-1839006377.html

ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в союз

ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в союз - РИА Новости, 15.12.2022

ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в союз

Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе официально утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз, следует из... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T20:24

2022-12-15T20:24

2022-12-15T20:29

евросоюз

в мире

жозеп боррель

босния и герцеговина

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе официально утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз, следует из обнародованных выводов по итогам встречи в верхах."Евросовет одобряет выводы Совета ЕС от 13 декабря 2022 года по процессу расширения и соглашается предоставить статус страны-кандидата Боснии и Герцеговине", - указывается в документе.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед саммитом заявлял, что рассчитывает, что Босния и Герцеговина в ходе встречи в верхах официально получит статус страны-кандидата в Евросоюз.Ранее Совет ЕС рекомендовал предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в Евросоюз, это решение нуждалось в утверждении главами государств союза на саммите.

https://ria.ru/20221124/nato-1833963388.html

босния и герцеговина

брюссель

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евросоюз, в мире, жозеп боррель, босния и герцеговина, брюссель