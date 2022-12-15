https://ria.ru/20221215/bosniya-1839006377.html
ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в союз
ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в союз - РИА Новости, 15.12.2022
ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в союз
Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе официально утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз, следует из... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:24
2022-12-15T20:24
2022-12-15T20:29
евросоюз
в мире
жозеп боррель
босния и герцеговина
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 15 дек – РИА Новости. Лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе официально утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз, следует из обнародованных выводов по итогам встречи в верхах."Евросовет одобряет выводы Совета ЕС от 13 декабря 2022 года по процессу расширения и соглашается предоставить статус страны-кандидата Боснии и Герцеговине", - указывается в документе.Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед саммитом заявлял, что рассчитывает, что Босния и Герцеговина в ходе встречи в верхах официально получит статус страны-кандидата в Евросоюз.Ранее Совет ЕС рекомендовал предоставить Боснии и Герцеговине статус кандидата на вступление в Евросоюз, это решение нуждалось в утверждении главами государств союза на саммите.
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евросоюз, в мире, жозеп боррель, босния и герцеговина, брюссель
Евросоюз, В мире, Жозеп Боррель, Босния и Герцеговина, Брюссель
20:24 15.12.2022 (обновлено: 20:29 15.12.2022)
ЕС утвердил предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в союз
Лидеры ЕС утвердили предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в союз