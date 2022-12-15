https://ria.ru/20221215/borrel-1838865574.html

Боррель не может регулировать отношения Турции с Россией, заявил Эрдоган

Боррель не может регулировать отношения Турции с Россией, заявил Эрдоган - РИА Новости, 15.12.2022

Боррель не может регулировать отношения Турции с Россией, заявил Эрдоган

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не воспринимает всерьез слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о позиции Турции по санкциям против России, по... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T13:07

2022-12-15T13:07

2022-12-15T13:07

в мире

жозеп боррель

мевлют чавушоглу

турция

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не воспринимает всерьез слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о позиции Турции по санкциям против России, по словам турецкого лидера, Боррель не может определять и регулировать отношения Анкары и Москвы."Я не воспринимаю Борреля как собеседника. Он может быть только собеседником Мевлют бея (глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу - ред.). Это некрасивое заявление. Во-первых, Боррелль не может определять и регулировать наши отношения с Россией. Он не обладает ни квалификацией, ни способностью принимать решения по этим вопросам", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Туркмении.Эрдоган также обвинил Борреля в неблагодарности за инициативы Турции по реализации "зерновой сделки".Ранее Боррель заявил, что считает торговые взаимоотношения Анкары и Москвы и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада причинами для беспокойства в ЕС.

https://ria.ru/20221212/borrel-1838026415.html

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в мире, жозеп боррель, мевлют чавушоглу, турция, россия, евросоюз, санкции в отношении россии