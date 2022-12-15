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Боррель не может регулировать отношения Турции с Россией, заявил Эрдоган - РИА Новости, 15.12.2022
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Боррель не может регулировать отношения Турции с Россией, заявил Эрдоган
Боррель не может регулировать отношения Турции с Россией, заявил Эрдоган - РИА Новости, 15.12.2022
Боррель не может регулировать отношения Турции с Россией, заявил Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не воспринимает всерьез слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о позиции Турции по санкциям против России, по... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:07
2022-12-15T13:07
в мире
жозеп боррель
мевлют чавушоглу
турция
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не воспринимает всерьез слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о позиции Турции по санкциям против России, по словам турецкого лидера, Боррель не может определять и регулировать отношения Анкары и Москвы."Я не воспринимаю Борреля как собеседника. Он может быть только собеседником Мевлют бея (глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу - ред.). Это некрасивое заявление. Во-первых, Боррелль не может определять и регулировать наши отношения с Россией. Он не обладает ни квалификацией, ни способностью принимать решения по этим вопросам", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Туркмении.Эрдоган также обвинил Борреля в неблагодарности за инициативы Турции по реализации "зерновой сделки".Ранее Боррель заявил, что считает торговые взаимоотношения Анкары и Москвы и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада причинами для беспокойства в ЕС.
https://ria.ru/20221212/borrel-1838026415.html
https://ria.ru/20221211/putin-1837880337.html
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в мире, жозеп боррель, мевлют чавушоглу, турция, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Жозеп Боррель, Мевлют Чавушоглу, Турция, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России
13:07 15.12.2022
 
Боррель не может регулировать отношения Турции с Россией, заявил Эрдоган

Эрдоган заявил, что Боррель не может определять и регулировать отношения Турции с Россией

© Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Пресс-служба президента Казахстана
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не воспринимает всерьез слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о позиции Турции по санкциям против России, по словам турецкого лидера, Боррель не может определять и регулировать отношения Анкары и Москвы.
"Я не воспринимаю Борреля как собеседника. Он может быть только собеседником Мевлют бея (глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу - ред.). Это некрасивое заявление. Во-первых, Боррелль не может определять и регулировать наши отношения с Россией. Он не обладает ни квалификацией, ни способностью принимать решения по этим вопросам", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Туркмении.
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Эрдоган также обвинил Борреля в неблагодарности за инициативы Турции по реализации "зерновой сделки".
"Как вы можете оценивать наши отношения с Россией в рамках санкций? Я имею в виду, откуда поступает 44% получаемого Европой зерна? По Черному морю. Кто является посредником в этом деле? Турция. Сказал ли он спасибо за это? Нет. Все европейские лидеры благодарят нас, а вы встаете и делаете такое заявление", - подчеркнул турецкий лидер.
Ранее Боррель заявил, что считает торговые взаимоотношения Анкары и Москвы и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада причинами для беспокойства в ЕС.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2022
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине
 
В миреЖозеп БоррельМевлют ЧавушоглуТурцияРоссияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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