Боррель не может регулировать отношения Турции с Россией, заявил Эрдоган
Эрдоган заявил, что Боррель не может определять и регулировать отношения Турции с Россией
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 15 дек – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не воспринимает всерьез слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о позиции Турции по санкциям против России, по словам турецкого лидера, Боррель не может определять и регулировать отношения Анкары и Москвы.
"Я не воспринимаю Борреля как собеседника. Он может быть только собеседником Мевлют бея (глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу - ред.). Это некрасивое заявление. Во-первых, Боррелль не может определять и регулировать наши отношения с Россией. Он не обладает ни квалификацией, ни способностью принимать решения по этим вопросам", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Туркмении.
Эрдоган также обвинил Борреля в неблагодарности за инициативы Турции по реализации "зерновой сделки".
"Как вы можете оценивать наши отношения с Россией в рамках санкций? Я имею в виду, откуда поступает 44% получаемого Европой зерна? По Черному морю. Кто является посредником в этом деле? Турция. Сказал ли он спасибо за это? Нет. Все европейские лидеры благодарят нас, а вы встаете и делаете такое заявление", - подчеркнул турецкий лидер.
Ранее Боррель заявил, что считает торговые взаимоотношения Анкары и Москвы и нежелание Турции присоединяться к санкционной политике Запада причинами для беспокойства в ЕС.
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