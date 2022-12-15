https://ria.ru/20221215/bomby-1838812939.html

Переоснащение авиабомб в "умные" не поможет Украине, считает эксперт

Переоснащение авиабомб в "умные" не поможет Украине, считает эксперт - РИА Новости, 15.12.2022

Переоснащение авиабомб в "умные" не поможет Украине, считает эксперт

Переоснащение украинских авиационных бомб в американские "умные" B61-12 - процесс очень дорогой и требующий много времени, что в конечном итоге вряд ли принесет РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:28

2022-12-15T11:28

2022-12-15T11:28

специальная военная операция на украине

технологии

алексей леонков

украина

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Переоснащение украинских авиационных бомб в американские "умные" B61-12 - процесс очень дорогой и требующий много времени, что в конечном итоге вряд ли принесет ощутимую пользу украинской армии, рассказал РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков.Ранее газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников сообщила, Белый дом планирует поставить Украине оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы преобразуются в "умные" бомбы, которые могут поражать российские военные позиции с высокой точностью."Переоснащение "классических" авиационных бомб на "умные" - процесс очень дорогостоящий и занимает большой временной отрезок. Цена подобной бомбы может доходить до 30 тысяч долларов, что дороже первоначального образца в три-четыре раза", - сказал Леонков.По его словам, в "умную" бомбу добавляется специальный блок, повышающий точность попадания."Бомбу B61-12 они сделали планирующей. Там хвостовое оперение убирается, и вместо него добавляется блок, который совершает планирующие действия. Есть некий движитель, есть инерциальная система управления, и бомба летит гораздо дольше с большой высоты. При этом у нее в этом же блоке находятся координаты. То есть у нее все "мозги" находятся на бомбе. Это делает бомбу дороже", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20221214/patriot-1838719414.html

https://ria.ru/20221214/frantsiya-1838709723.html

украина

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технологии, алексей леонков, украина