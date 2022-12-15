https://ria.ru/20221215/bomby-1838757106.html

WP: США планируют поставить Киеву оборудование для создания "умных бомб"

WP: США планируют поставить Киеву оборудование для создания "умных бомб" - РИА Новости, 15.12.2022

WP: США планируют поставить Киеву оборудование для создания "умных бомб"

Белый дом планирует поставить Украине оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы преобразуются в "умные бомбы", сообщает газета... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T02:57

2022-12-15T02:57

2022-12-15T03:07

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

сергей лавров

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

украина

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789313661_0:189:3077:1920_1920x0_80_0_0_9845c060d2e0cbe8b932038b30cc089d.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Белый дом планирует поставить Украине оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы преобразуются в "умные бомбы", сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. "Администрация (президента США Джо) Байдена планирует отправить на Украину продвинутое оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы переделываются в "умные бомбы", которые могут поражать российские военные позиции с высокой степенью точности", - говорится в сообщении издания. Согласно газете, оно включает устройства глобального позиционирования и может быть прикреплено к разным видам оружия.Неясно, одобрил ли президент США Джо Байден передачу оборудования Украине. Осведомленные источники также не сказали, на каких видах оружия оно будет применяться.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221215/oon-1838755347.html

https://ria.ru/20221215/prichiny-1838753053.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, оон