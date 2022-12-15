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WP: США планируют поставить Киеву оборудование для создания "умных бомб" - РИА Новости, 15.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221215/bomby-1838757106.html
WP: США планируют поставить Киеву оборудование для создания "умных бомб"
WP: США планируют поставить Киеву оборудование для создания "умных бомб" - РИА Новости, 15.12.2022
WP: США планируют поставить Киеву оборудование для создания "умных бомб"
Белый дом планирует поставить Украине оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы преобразуются в "умные бомбы", сообщает газета... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T02:57
2022-12-15T03:07
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
украина
россия
сша
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Белый дом планирует поставить Украине оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы преобразуются в "умные бомбы", сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. "Администрация (президента США Джо) Байдена планирует отправить на Украину продвинутое оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы переделываются в "умные бомбы", которые могут поражать российские военные позиции с высокой степенью точности", - говорится в сообщении издания. Согласно газете, оно включает устройства глобального позиционирования и может быть прикреплено к разным видам оружия.Неясно, одобрил ли президент США Джо Байден передачу оборудования Украине. Осведомленные источники также не сказали, на каких видах оружия оно будет применяться.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221215/oon-1838755347.html
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в мире, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), украина, россия, сша, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Украина, Россия, США, ООН
02:57 15.12.2022 (обновлено: 03:07 15.12.2022)
 
WP: США планируют поставить Киеву оборудование для создания "умных бомб"

WP: США планируют дать Киеву оборудование для преобразования боеприпасов в "умные бомбы"

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Белый дом планирует поставить Украине оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы преобразуются в "умные бомбы", сообщает газета Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
"Администрация (президента США Джо) Байдена планирует отправить на Украину продвинутое оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы переделываются в "умные бомбы", которые могут поражать российские военные позиции с высокой степенью точности", - говорится в сообщении издания. Согласно газете, оно включает устройства глобального позиционирования и может быть прикреплено к разным видам оружия.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
02:04
Конгрессмены призвали Байдена добиваться исключения России из Совбеза ООН
Неясно, одобрил ли президент США Джо Байден передачу оборудования Украине. Осведомленные источники также не сказали, на каких видах оружия оно будет применяться.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, указывал, что страны Запада, поддерживающие киевский режим, становятся стороной конфликта. Он также отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
02:07
Экс-глава ЦРУ рассказал о причинах вмешательства США в конфликт на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)УкраинаРоссияСШАООН
 
 
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