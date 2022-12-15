https://ria.ru/20221215/boepripasy-1838969402.html

В Британии признали, что запасов боеприпасов на Западе было недостаточно

В Британии признали, что запасов боеприпасов на Западе было недостаточно - РИА Новости, 15.12.2022

В Британии признали, что запасов боеприпасов на Западе было недостаточно

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что западные страны десятилетиями не имели достаточных запасов боеприпасов. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T17:40

2022-12-15T17:40

2022-12-15T17:40

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес признал, что западные страны десятилетиями не имели достаточных запасов боеприпасов."В западных странах мы, конечно, на протяжении десятилетий не поддерживали наши запасы боеприпасов на должном уровне", - заявил Уоллес в интервью Times Radio.Он отметил, что выделил 500-600 миллионов фунтов в бюджете, чтобы начать восполнение запасов.Ранее Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI) писал, что на пике боевых действий в Донбассе РФ "использовала в два раза больше боеприпасов, чем Британия в целом имеет в запасах". При этом, если бы Британия использовала столько же боеприпасов, сколько украинская армия, то ее запасов хватило бы на неделю, отмечал институт.

https://ria.ru/20221209/himars-1837639887.html

https://ria.ru/20221215/bomby-1838757106.html

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в мире, великобритания, донбасс, россия