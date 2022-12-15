https://ria.ru/20221215/blogery-1838757802.html

Рекламные доходы топ-блогеров рунета снизились на четверть, пишут СМИ

Рекламные доходы топ-блогеров рунета снизились на четверть, пишут СМИ - РИА Новости, 15.12.2022

Рекламные доходы топ-блогеров рунета снизились на четверть, пишут СМИ

Рекламные доходы самых популярных блогеров рунета на YouTube с 24 февраля по 1 сентября снизились почти на четверть, а Юрий Дудь стал единственным из признанных РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T03:09

2022-12-15T03:09

2022-12-15T03:09

технологии

юрий дудь

анастасия ивлеева

илья варламов

youtube

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Рекламные доходы самых популярных блогеров рунета на YouTube с 24 февраля по 1 сентября снизились почти на четверть, а Юрий Дудь стал единственным из признанных иноагентами блогеров, чей заработок на этой площадке вырос, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на "Ассоциацию блогеров и агентств"."Доходы от рекламы топ-10 видеоблогеров рунета на YouTube с 24 февраля по 1 сентября снизились на 142,6 миллионов рублей, или на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Это следует из данных Ассоциации блогеров и агентств (АБА), с которыми ознакомились "Ведомости". За указанный период общая стоимость интеграций ведущих блогеров на YouTube составила 481 миллион рублей, тогда как годом ранее – 623 миллиона рублей", - говорится в материале.В ассоциации сообщили, что исследование проведено на основе подсчета видимых интеграций в материалах блогеров, скрытые виды рекламы не учитывались."Единственным блогером-иноагентом, чьи доходы на YouTube выросли, стал Юрий Дудь… Его доходы за этот период выросли на 23 млн до 59,3 млн руб.", – говорится в статье.Помимо него еще два топ-блогера увеличили доходы на YouTube – Анастасия Ивлеева и Илья Варламов, отмечается в материале.

https://ria.ru/20221208/kamikadze-1837131046.html

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технологии, юрий дудь, анастасия ивлеева, илья варламов, youtube