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В Тюменской области повысят внимание к безопасности граждан - РИА Новости, 15.12.2022
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Тюменская область
https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838796085.html
В Тюменской области повысят внимание к безопасности граждан
В Тюменской области повысят внимание к безопасности граждан - РИА Новости, 15.12.2022
В Тюменской области повысят внимание к безопасности граждан
Вопросам безопасности жителей Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора во время новогодних праздников будет уделено особое внимание, силовые... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T10:34
2022-12-15T10:34
тюменская область
городское хозяйство москвы
александр моор
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ТЮМЕНЬ, 15 дек – РИА Новости. Вопросам безопасности жителей Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора во время новогодних праздников будет уделено особое внимание, силовые структуры региона в эти дни будут работать в усиленном режиме, сообщил информационный центр правительства региона.Вопросы безопасности в региональном правительстве обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба."Александр Моор поручил обеспечить безопасность жителей региона в период новогодних праздников. В местах массовых мероприятий будут работать сотрудники полиции, порядка 250 народных дружинников, казаков и частных охранников. Пожарную безопасность обеспечат пожарные и спасатели, 360 единиц техники", - следует из сообщения информцентра.Отмечается, что такая работа в регионе уже началась. Сотрудники МЧС ведут подворовый обход частных домов, чтобы напомнить их хозяевам правила пожарной безопасности. Специалисты Росгвардии проверят места проведения новогодних и рождественских праздников на наличие подозрительных веществ и устройств. Дополнительный контроль за обстановкой в парках, скверах, местах установки новогодних экспозиций и елок будет осуществляться через камеры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
https://ria.ru/20221214/park-1838725564.html
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городское хозяйство москвы, александр моор, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Тюменская область, Городское хозяйство Москвы, Александр Моор, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
10:34 15.12.2022
 
В Тюменской области повысят внимание к безопасности граждан

В Тюменской области повысят внимание к безопасности граждан во время новогодних праздников

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на тобольский кремль с высоты птичьего полета
Вид на тобольский кремль с высоты птичьего полета - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ТЮМЕНЬ, 15 дек – РИА Новости. Вопросам безопасности жителей Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора во время новогодних праздников будет уделено особое внимание, силовые структуры региона в эти дни будут работать в усиленном режиме, сообщил информационный центр правительства региона.
Вопросы безопасности в региональном правительстве обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба.
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"Александр Моор поручил обеспечить безопасность жителей региона в период новогодних праздников. В местах массовых мероприятий будут работать сотрудники полиции, порядка 250 народных дружинников, казаков и частных охранников. Пожарную безопасность обеспечат пожарные и спасатели, 360 единиц техники", - следует из сообщения информцентра.
Отмечается, что такая работа в регионе уже началась. Сотрудники МЧС ведут подворовый обход частных домов, чтобы напомнить их хозяевам правила пожарной безопасности. Специалисты Росгвардии проверят места проведения новогодних и рождественских праздников на наличие подозрительных веществ и устройств. Дополнительный контроль за обстановкой в парках, скверах, местах установки новогодних экспозиций и елок будет осуществляться через камеры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".
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Тюменская областьГородское хозяйство МосквыАлександр МоорТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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