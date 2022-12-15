https://ria.ru/20221215/bezopasnost-1838796085.html

В Тюменской области повысят внимание к безопасности граждан

В Тюменской области повысят внимание к безопасности граждан - РИА Новости, 15.12.2022

В Тюменской области повысят внимание к безопасности граждан

Вопросам безопасности жителей Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора во время новогодних праздников будет уделено особое внимание, силовые... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T10:34

2022-12-15T10:34

2022-12-15T10:34

тюменская область

городское хозяйство москвы

александр моор

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ТЮМЕНЬ, 15 дек – РИА Новости. Вопросам безопасности жителей Тюменской области по поручению губернатора Александра Моора во время новогодних праздников будет уделено особое внимание, силовые структуры региона в эти дни будут работать в усиленном режиме, сообщил информационный центр правительства региона.Вопросы безопасности в региональном правительстве обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба."Александр Моор поручил обеспечить безопасность жителей региона в период новогодних праздников. В местах массовых мероприятий будут работать сотрудники полиции, порядка 250 народных дружинников, казаков и частных охранников. Пожарную безопасность обеспечат пожарные и спасатели, 360 единиц техники", - следует из сообщения информцентра.Отмечается, что такая работа в регионе уже началась. Сотрудники МЧС ведут подворовый обход частных домов, чтобы напомнить их хозяевам правила пожарной безопасности. Специалисты Росгвардии проверят места проведения новогодних и рождественских праздников на наличие подозрительных веществ и устройств. Дополнительный контроль за обстановкой в парках, скверах, местах установки новогодних экспозиций и елок будет осуществляться через камеры аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

https://ria.ru/20221214/park-1838725564.html

https://ria.ru/20221213/sortirovka-1838460356.html

тюменская область

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городское хозяйство москвы, александр моор, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)