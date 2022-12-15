https://ria.ru/20221215/bespilotniki-1839019169.html

Беспилотные летальные аппараты планируют производить в Самарской области

Беспилотные летальные аппараты планируют производить в Самарской области - РИА Новости, 15.12.2022

Беспилотные летальные аппараты планируют производить в Самарской области

Производство беспилотных летательных аппаратов планируется запустить в Самарской области в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T21:55

2022-12-15T21:55

2022-12-15T21:55

самара

самарская область

россия

дмитрий азаров

технологии

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САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Производство беспилотных летательных аппаратов планируется запустить в Самарской области в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, накануне в правительстве Самарской области прошло совещание по сотрудничеству региона с потенциальными инвесторами новой производственной площадки. Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков оценил готовность региона к открытию крупного предприятия и подчеркнул, что потенциала у Самарской области "более чем достаточно для решения задачи"."Мы готовим сегодня как Агентство стратегических инициатив запуск большого проекта по развитию беспилотной авиации в РФ. Мы обсуждали сегодня и прорабатывали вопрос именно создания на территории Самарского региона такой передовой технологической площадки, на которой будут тестироваться и внедряться самые передовые российские решения в сфере беспилотной авиации, применения этих технологий в сельском хозяйстве, перевозке грузов, подготовке кадров, в решении специальных задач. И мы можем с удовлетворением отметить, что потенциал региона более чем достаточен для решения этой задачи", – цитирует Пескова пресс-служба.По словам Азарова, в регионе была проведена большая подготовительная работа по формированию кластера беспилотной авиации. "Некоторые модели беспилотников уже проходят сейчас опытное тестирование. И мы сейчас стоим на пороге их серийного производства. Мы в дальнейшем планирует развивать это направление, готовить специалистов. Уверен, что мы будем двигаться опережающими темпами и Самарская область, как положено космической столице страны, в ближайшие месяцы порадует Родину беспилотными летательными аппаратами нового образца", - приводит слова Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20221213/gto-1838447475.html

самара

самарская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

самара, самарская область, россия, дмитрий азаров, технологии