https://ria.ru/20221215/bespilotniki-1839019169.html
Беспилотные летальные аппараты планируют производить в Самарской области
Беспилотные летальные аппараты планируют производить в Самарской области - РИА Новости, 15.12.2022
Беспилотные летальные аппараты планируют производить в Самарской области
Производство беспилотных летательных аппаратов планируется запустить в Самарской области в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T21:55
2022-12-15T21:55
2022-12-15T21:55
самара
самарская область
россия
дмитрий азаров
технологии
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САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Производство беспилотных летательных аппаратов планируется запустить в Самарской области в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, накануне в правительстве Самарской области прошло совещание по сотрудничеству региона с потенциальными инвесторами новой производственной площадки. Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков оценил готовность региона к открытию крупного предприятия и подчеркнул, что потенциала у Самарской области "более чем достаточно для решения задачи"."Мы готовим сегодня как Агентство стратегических инициатив запуск большого проекта по развитию беспилотной авиации в РФ. Мы обсуждали сегодня и прорабатывали вопрос именно создания на территории Самарского региона такой передовой технологической площадки, на которой будут тестироваться и внедряться самые передовые российские решения в сфере беспилотной авиации, применения этих технологий в сельском хозяйстве, перевозке грузов, подготовке кадров, в решении специальных задач. И мы можем с удовлетворением отметить, что потенциал региона более чем достаточен для решения этой задачи", – цитирует Пескова пресс-служба.По словам Азарова, в регионе была проведена большая подготовительная работа по формированию кластера беспилотной авиации. "Некоторые модели беспилотников уже проходят сейчас опытное тестирование. И мы сейчас стоим на пороге их серийного производства. Мы в дальнейшем планирует развивать это направление, готовить специалистов. Уверен, что мы будем двигаться опережающими темпами и Самарская область, как положено космической столице страны, в ближайшие месяцы порадует Родину беспилотными летательными аппаратами нового образца", - приводит слова Азарова пресс-служба.
https://ria.ru/20221213/gto-1838447475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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самара, самарская область, россия, дмитрий азаров, технологии
Самара, Самарская область, Россия, Дмитрий Азаров, Технологии
Беспилотные летальные аппараты планируют производить в Самарской области
Беспилотные летальные аппараты планируют производить в Самарской области
САМАРА, 15 дек - РИА Новости. Производство беспилотных летательных аппаратов планируется запустить в Самарской области в 2023 году, сообщила пресс-служба правительства региона.
"В регионе в 2023 году начнет работать федеральное предприятие по тестированию и производству беспилотных летательных аппаратов. Об этом 15 декабря в прямом эфире заявил губернатор Дмитрий Азаров", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, накануне в правительстве Самарской области прошло совещание по сотрудничеству региона с потенциальными инвесторами новой производственной площадки. Спецпредставитель президента России
по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков оценил готовность региона к открытию крупного предприятия и подчеркнул, что потенциала у Самарской области "более чем достаточно для решения задачи".
"Мы готовим сегодня как Агентство стратегических инициатив запуск большого проекта по развитию беспилотной авиации в РФ. Мы обсуждали сегодня и прорабатывали вопрос именно создания на территории Самарского региона такой передовой технологической площадки, на которой будут тестироваться и внедряться самые передовые российские решения в сфере беспилотной авиации, применения этих технологий в сельском хозяйстве, перевозке грузов, подготовке кадров, в решении специальных задач. И мы можем с удовлетворением отметить, что потенциал региона более чем достаточен для решения этой задачи", – цитирует Пескова пресс-служба.
По словам Азарова, в регионе была проведена большая подготовительная работа по формированию кластера беспилотной авиации. "Некоторые модели беспилотников уже проходят сейчас опытное тестирование. И мы сейчас стоим на пороге их серийного производства. Мы в дальнейшем планирует развивать это направление, готовить специалистов. Уверен, что мы будем двигаться опережающими темпами и Самарская область, как положено космической столице страны, в ближайшие месяцы порадует Родину беспилотными летательными аппаратами нового образца", - приводит слова Азарова пресс-служба.