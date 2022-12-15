https://ria.ru/20221215/bednost-1838926053.html
Россия добьется снижения бедности, несмотря на трудности, заявил Путин
Россия добьется снижения бедности, несмотря на трудности, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022
Россия добьется снижения бедности, несмотря на трудности, заявил Путин
Несмотря на трудности текущего года, в 2023 году необходимо закрепить положительную динамику по снижению бедности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T15:58
2022-12-15T15:58
2022-12-15T16:26
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Несмотря на трудности текущего года, в 2023 году необходимо закрепить положительную динамику по снижению бедности, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на трудности текущего года, мы добьемся снижения бедности, а в следующем году необходимо закрепить эту положительную динамику. Мы адресно поддерживаем наиболее уязвимые группы граждан: пенсионеров, семьи с детьми, а также тех, кто находится в трудной жизненной ситуации", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он добавил, что второй раз за год был проиндексирован прожиточный минимум, на котором завязаны многие социальные пособия и льготы."Они, соответственно, тоже выросли, что напрямую затрагивает доходы около 15 миллионов человек. Подчеркну, ключ с повышению материального благополучия российских семей, их доходов – это высокие темпы экономического роста. Это, конечно, основа основ и так же, как и новые хорошо оплачиваемые рабочие места. Причем не только в крупных агломерациях и мегаполисах, но и в малых городах и небольших поселках", - отметил Путин.
https://ria.ru/20221210/polsha-1837751724.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
15:58 15.12.2022 (обновлено: 16:26 15.12.2022)
Россия добьется снижения бедности, несмотря на трудности, заявил Путин
Путин: несмотря на трудности текущего года, мы добьемся снижения бедности
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Несмотря на трудности текущего года, в 2023 году необходимо закрепить положительную динамику по снижению бедности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Несмотря на трудности текущего года, мы добьемся снижения бедности, а в следующем году необходимо закрепить эту положительную динамику. Мы адресно поддерживаем наиболее уязвимые группы граждан: пенсионеров, семьи с детьми, а также тех, кто находится в трудной жизненной ситуации", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он добавил, что второй раз за год был проиндексирован прожиточный минимум, на котором завязаны многие социальные пособия и льготы.
"Они, соответственно, тоже выросли, что напрямую затрагивает доходы около 15 миллионов человек. Подчеркну, ключ с повышению материального благополучия российских семей, их доходов – это высокие темпы экономического роста. Это, конечно, основа основ и так же, как и новые хорошо оплачиваемые рабочие места. Причем не только в крупных агломерациях и мегаполисах, но и в малых городах и небольших поселках", - отметил Путин.