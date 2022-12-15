https://ria.ru/20221215/bednost-1838926053.html

Россия добьется снижения бедности, несмотря на трудности, заявил Путин

Россия добьется снижения бедности, несмотря на трудности, заявил Путин - РИА Новости, 15.12.2022

Россия добьется снижения бедности, несмотря на трудности, заявил Путин

Несмотря на трудности текущего года, в 2023 году необходимо закрепить положительную динамику по снижению бедности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:58

2022-12-15T15:58

2022-12-15T16:26

россия

общество

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/09/1837560475_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_685cb09c3b44d9db550f850b3e697ac6.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Несмотря на трудности текущего года, в 2023 году необходимо закрепить положительную динамику по снижению бедности, заявил президент РФ Владимир Путин."Несмотря на трудности текущего года, мы добьемся снижения бедности, а в следующем году необходимо закрепить эту положительную динамику. Мы адресно поддерживаем наиболее уязвимые группы граждан: пенсионеров, семьи с детьми, а также тех, кто находится в трудной жизненной ситуации", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.Он добавил, что второй раз за год был проиндексирован прожиточный минимум, на котором завязаны многие социальные пособия и льготы."Они, соответственно, тоже выросли, что напрямую затрагивает доходы около 15 миллионов человек. Подчеркну, ключ с повышению материального благополучия российских семей, их доходов – это высокие темпы экономического роста. Это, конечно, основа основ и так же, как и новые хорошо оплачиваемые рабочие места. Причем не только в крупных агломерациях и мегаполисах, но и в малых городах и небольших поселках", - отметил Путин.

https://ria.ru/20221210/polsha-1837751724.html

https://ria.ru/20221215/bednost-1838912744.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, владимир путин