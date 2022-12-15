https://ria.ru/20221215/bednost-1838912744.html

Путин отметил снижение бедности в России

Путин отметил снижение бедности в России - РИА Новости, 15.12.2022

Путин отметил снижение бедности в России

Доходы людей с минимальными заработками в этом году увеличились на 27,8% номинально, бедность снижается, заявил президент РФ Владимир Путин РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:24

2022-12-15T15:24

2022-12-15T15:40

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Доходы людей с минимальными заработками в этом году увеличились на 27,8% номинально, бедность снижается, заявил президент РФ Владимир Путин"Когда мы обсуждали экономическую ситуацию в мире, поставили две главные цели на текущий год – добиться снижения бедности и неравенства и продолжить политику развития. Нам хорошо известно, это навязывают санкции, а мы, опираясь прежде всего на собственные резервы и ресурсы, безусловно, будем идти только вперед", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, говоря о планах Запада смять российскую экономику.Президент РФ напомнил, что "было принято важное решение о ежемесячных выплатах семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет", которое "напрямую коснулось более 5 миллионов детей". Затем последовала опережающая индексация прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и пенсий на 10%."В результате в третьем квартале уровень бедности снизился до 10,5%. Конечно, это небольшое движение, но движение в правильном направлении. А доходы наименее обеспеченной части населения также подросли на 27,8% в номинале, хочу это подчеркнуть... что позволило сократить и уровень неравенства немножко", - отметил он.

https://ria.ru/20221130/prozhitochnyy_minimum-1835376591.html

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владимир путин, россия