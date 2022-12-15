https://ria.ru/20221215/bayden-1839029165.html
"У Байдена проблемы". В США раскрыли, кто по-настоящему правит страной
"У Байдена проблемы". В США раскрыли, кто по-настоящему правит страной - РИА Новости, 15.12.2022
"У Байдена проблемы". В США раскрыли, кто по-настоящему правит страной
Президент США Джо Байден попал под влияние своего более молодого окружения, которое по-настоящему принимает решения в стране, заявил в эфире телеканала Fox News РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T23:18
2022-12-15T23:18
2022-12-15T23:18
в мире
джо байден
сша
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал под влияние своего более молодого окружения, которое по-настоящему принимает решения в стране, заявил в эфире телеканала Fox News американский ведущий Грег Гатфилд."Быть старым не самая большая проблема, если тебя окружают хорошие, умные, способные товарищи. Но это не тот случай. Вокруг Байдена молодые и оторванные от реальной жизни люди. Они высокомерны, неопытны и злы. Они хотят изменить Америку не в лучшую сторону", — сказал он.По мнению Гатфилда, из-за состояния здоровья глава Белого дома не способен координировать работу правительства Соединенных Штатов, поэтому эти хлопоты ложатся на плечи его помощников, которые "на деле всем заправляют" и просто "дергают президента за ниточки"."Печальный факт, Джо, мы думаем, что ты не знаешь, сколько тебе лет, и не знаешь, где ты, как уйти со сцены и кто твои внуки", — заключил он.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном и физическом упадке. В марте прошлого года президент США трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно.
https://ria.ru/20221211/ssha-1837767977.html
https://ria.ru/20221204/obschestvo-1836118185.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джо байден, сша
"У Байдена проблемы". В США раскрыли, кто по-настоящему правит страной
Журналист Грег Гатфилд: команда Байдена управляет страной в силу возраста президента
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Президент США Джо Байден попал под влияние своего более молодого окружения, которое по-настоящему принимает решения в стране, заявил в эфире телеканала Fox News
американский ведущий Грег Гатфилд.
"Быть старым не самая большая проблема, если тебя окружают хорошие, умные, способные товарищи. Но это не тот случай. Вокруг Байдена молодые и оторванные от реальной жизни люди. Они высокомерны, неопытны и злы. Они хотят изменить Америку
не в лучшую сторону", — сказал он.
По мнению Гатфилда, из-за состояния здоровья глава Белого дома не способен координировать работу правительства Соединенных Штатов, поэтому эти хлопоты ложатся на плечи его помощников, которые "на деле всем заправляют" и просто "дергают президента за ниточки".
"Печальный факт, Джо, мы думаем, что ты не знаешь, сколько тебе лет, и не знаешь, где ты, как уйти со сцены и кто твои внуки", — заключил он.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории, критики регулярно обвиняют его в умственном и физическом упадке. В марте прошлого года президент США трижды споткнулся, поднимаясь на борт своего самолета. Белый дом тогда объяснил заминку на трапе сильным ветром и заверил, что президент чувствует себя прекрасно.