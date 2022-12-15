05:58 15.12.2022 (обновлено: 05:59 15.12.2022)
Президент США Байден рассказал об эпидемии "кловида"
Президент США Байден заявил, что человечество ожидает еще одна пандемия
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Человечество ожидает еще одна пандемия, заявил президент США Джо Байден.
Во время выступления на саммите "США — Африка", который проходил с 13 по 15 декабря в Вашингтоне, Байден обсудил с лидерами стран Африки насущные вопросы сотрудничества.
"И даже работая над тем, чтобы покончить с COVID-19, мы продолжаем укреплять системы и учреждения здравоохранения и прилагать усилия по обеспечению всеобщего предоставления медицинских услуг, чтобы быть готовыми к решению проблем здравоохранения, включая следующую пандемию. А она, несомненно, случится", — сказал лидер США.
Он также отметил американо-африканское сотрудничество в сфере борьбы со СПИДом и малярией.
"Мы прошли через десятилетия, десятилетия сотрудничества по программам PEPFAR (Чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом. — Прим.ред.) и президентской программы по борьбе с малярией, а также по другим программам международной охраны здоровья, которые помогали спасать жизни и бороться с кловид... COVID-19", — оговорившись, заключил Байден.
Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнилось 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.