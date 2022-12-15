https://ria.ru/20221215/bayden-1838763304.html

Президент США Байден рассказал об эпидемии "кловида"

Президент США Байден рассказал об эпидемии "кловида" - РИА Новости, 15.12.2022

Президент США Байден рассказал об эпидемии "кловида"

Человечество ожидает еще одна пандемия, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T05:58

2022-12-15T05:58

2022-12-15T05:59

в мире

джо байден

барак обама

владимир путин

африка

вашингтон (штат)

сша

распространение коронавируса

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Человечество ожидает еще одна пандемия, заявил президент США Джо Байден.Во время выступления на саммите "США — Африка", который проходил с 13 по 15 декабря в Вашингтоне, Байден обсудил с лидерами стран Африки насущные вопросы сотрудничества.Он также отметил американо-африканское сотрудничество в сфере борьбы со СПИДом и малярией."Мы прошли через десятилетия, десятилетия сотрудничества по программам PEPFAR (Чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом. — Прим.ред.) и президентской программы по борьбе с малярией, а также по другим программам международной охраны здоровья, которые помогали спасать жизни и бороться с кловид... COVID-19", — оговорившись, заключил Байден.Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнилось 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20221215/oon-1838755347.html

https://ria.ru/20221214/koronavirus-1838716127.html

африка

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в мире, джо байден, барак обама, владимир путин, африка, вашингтон (штат), сша, коронавирус covid-19