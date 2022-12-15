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Президент США Байден рассказал об эпидемии "кловида" - РИА Новости, 15.12.2022
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Президент США Байден рассказал об эпидемии "кловида"
Президент США Байден рассказал об эпидемии "кловида" - РИА Новости, 15.12.2022
Президент США Байден рассказал об эпидемии "кловида"
Человечество ожидает еще одна пандемия, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T05:58
2022-12-15T05:59
в мире
джо байден
барак обама
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Человечество ожидает еще одна пандемия, заявил президент США Джо Байден.Во время выступления на саммите "США — Африка", который проходил с 13 по 15 декабря в Вашингтоне, Байден обсудил с лидерами стран Африки насущные вопросы сотрудничества.Он также отметил американо-африканское сотрудничество в сфере борьбы со СПИДом и малярией."Мы прошли через десятилетия, десятилетия сотрудничества по программам PEPFAR (Чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом. — Прим.ред.) и президентской программы по борьбе с малярией, а также по другим программам международной охраны здоровья, которые помогали спасать жизни и бороться с кловид... COVID-19", — оговорившись, заключил Байден.Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнилось 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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в мире, джо байден, барак обама, владимир путин, африка, вашингтон (штат), сша, коронавирус covid-19
В мире, Джо Байден, Барак Обама, Владимир Путин, Африка, Вашингтон (штат), США, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19
05:58 15.12.2022 (обновлено: 05:59 15.12.2022)
 
Президент США Байден рассказал об эпидемии "кловида"

Президент США Байден заявил, что человечество ожидает еще одна пандемия

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Человечество ожидает еще одна пандемия, заявил президент США Джо Байден.
Во время выступления на саммите "США — Африка", который проходил с 13 по 15 декабря в Вашингтоне, Байден обсудил с лидерами стран Африки насущные вопросы сотрудничества.

"И даже работая над тем, чтобы покончить с COVID-19, мы продолжаем укреплять системы и учреждения здравоохранения и прилагать усилия по обеспечению всеобщего предоставления медицинских услуг, чтобы быть готовыми к решению проблем здравоохранения, включая следующую пандемию. А она, несомненно, случится", — сказал лидер США.

Он также отметил американо-африканское сотрудничество в сфере борьбы со СПИДом и малярией.
"Мы прошли через десятилетия, десятилетия сотрудничества по программам PEPFAR (Чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом. — Прим.ред.) и президентской программы по борьбе с малярией, а также по другим программам международной охраны здоровья, которые помогали спасать жизни и бороться с кловид... COVID-19", — оговорившись, заключил Байден.
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Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнилось 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
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Распространение коронавирусаВ миреДжо БайденБарак ОбамаВладимир ПутинАфрикаВашингтон (штат)СШАКоронавирус COVID-19
 
 
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