https://ria.ru/20221215/babushkin-1838805718.html

Игорь Бабушкин: Астраханская область вновь становится "воротами на Восток"

Игорь Бабушкин: Астраханская область вновь становится "воротами на Восток" - РИА Новости, 15.12.2022

Игорь Бабушкин: Астраханская область вновь становится "воротами на Восток"

Рекордные урожаи и реализация крупных инвестпроектов, новые логистические цепочки и рост грузопотока через МТК "Север-Юг", помощь жителям Донбасса и социальная... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T11:05

2022-12-15T11:05

2022-12-15T11:05

интервью

игорь бабушкин

астраханская область

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Рекордные урожаи и реализация крупных инвестпроектов, новые логистические цепочки и рост грузопотока через МТК "Север-Юг", помощь жителям Донбасса и социальная поддержка мобилизованных и их семей – одни из наиболее важных тем 2022 года для Астраханской области. О том, как регион завершает этот год в интервью РИА Новости рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.- В октябре этого года премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия будет расширять транспортные коридоры, в том числе на юг – в Иран и Индию. Какая роль отводится Астраханской области, её портам, в расширении грузопотока по этим коридорам? Какие проблемы уже решены и какие еще предстоит решить?- Астраханская область будет важным транзитным центром товарообмена. При участии региона ведется большая работа по формированию транспортно-логистической инфраструктуры международного транспортного коридора "Север - Юг".В перспективе ближайших лет развитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос" и портовой ОЭЗ станет одной из главных предпосылок роста экономики Астраханской области и России в целом. Наша задача - повысить конкурентоспособность российских портов на Каспии, привлечь дополнительный грузопоток в страны Ближнего Востока и Южной Азии. Федеральный бюджет выделил 2,5 миллиарда рублей на создание инфраструктуры портовой зоны. Средства освоим к концу следующего года. Сейчас ведём работы в рамках первого этапа, обустраиваем контейнерный морской терминал.Астраханскую область еще царь Петр I называл воротами на Восток. В сегодняшних экономических реалиях это определение снова становится очень актуальным. Отмечу, что регион на протяжении десятилетий сотрудничает с прикаспийскими государствами. А сейчас возможностью отправить свои грузы в страны Персидского залива и Южной Азии все больше интересуются новые поставщики. В этом году свои первые грузы отправили предприниматели из Республики Беларусь. Они планируют нарастить объемы поставок. В свою очередь, астраханские порты установили необходимое оборудование для обработки и хранения отдельных видов грузов.Планируем развивать сотрудничество, обсуждаем развитие железнодорожных перевозок страхань – Астара (Иран), регулярное морское сообщение между портами Оля – Алят (Азербайджан).- Вы неоднократно обращали внимание на проблемы Волги – и как транспортной артерии, и как объекта туризма. Каковы на данный момент проблемы, нуждающиеся в безотлагательном решении?Самая актуальная для нас проблема – обмеление Волго-Каспийского морского судоходного канала. Это важнейший инфраструктурный объект на Транскаспийском маршруте. Из-за маловодья, заиливания дна суда не могут пройти по каналу полностью гружеными, садятся на мели. Протяженность канала сейчас составляет 188 километров. Его нужно расчищать, проводить дноуглубление.Ведем постоянную работу по этому вопросу с Росводресурсами, Минприроды России. В 2022 году к работе на канале привлечено рекордное количество единиц дноуглубительного флота - работает 28 судов, в том числе 12 земснарядов подведомственных учреждений Росморречфлота и подрядных организаций.Чтобы суда с осадкой в 4,2 метра без помех проходили по каналу, нужно обеспечить его глубину в 4,5 метра. Для этого только за 2022 год изъято более 5 миллионов кубометров грунта. В 2023 году проходную осадку доведем до необходимых 4,5 метров.Мы также проводим масштабные дноуглубительные работы на реке Ахтубе в Харабалинском и Ахтубинском районах. Расчистка русел ериков, ильменей, рек идет еще в пяти районах области. До 2024 года планируем расчистить около 300 километров водных трактов. Кроме того, идёт строительство шести гидротехнических сооружений в районе западных подстепных ильменей. Конечно, положительная динамика есть, но задач, которые предстоит решить, еще много.- Каковы успехи региона в выполнении федеральной программы по расселению аварийного и ветхого жилья?- В этом году мы досрочно завершим переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Из аварийных домов общей площадью 26,8 тысячи квадратных метров переселены 1910 человек. На эти цели из средств Фонда ЖКХ было направлено более одного миллиарда рублей. Всего за время реализации программы по переселению в регионе жилищные условия улучшат почти 2800 человек.Сейчас в Приволжском районе в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" строятся четыре 6-этажных дома. В скором времени сюда переедут 582 человека, которые раньше жили в ветхих домах и квартирах. Работы вошли в завершающую стадию – подрядчик приступил к внутренней отделке жилых помещений и подъездов. Также в Астрахани до конца года планируется приобрести квартиры, в которые переедут 240 человек.После этого мы приступим к расселению домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Здесь планы будут уже куда более масштабными. Предполагаем переселить почти 12 тысяч человек из 300 тысяч квадратных метров аварийного жилья. По данным Минстроя РФ, на это необходимо направить 27 миллиардов рублей.- Для многих Астраханская область ассоциируется, прежде всего, с рыбой. Как сегодня обстоят дела с рыболовецким промыслом?- По оперативным данным, в этом году общий вылов водных биологических ресурсов составил 42,2 тысячи тонн. В прудовых хозяйствах вырастили 20,5 тысяч тонн рыбы разных пород, в том числе товарных осетровых – 2 тысячи тонн, произвели 21 тонну пищевой икры осетровых рыб. Весь объем промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства составил 62,7 тысячи тонн. Осенняя путина завершилась 11 декабря, это позволяет прогнозировать плановый вылов.- В прошлом году регион стал первым в России по урожаю овощей. Удалось ли сохранить лидерство?- По итогам посевной кампании общая площадь посевов в Астраханской области составила 88 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом увеличение на 1,9 тысячи гектаров.По этой причине объём производства овощебахчевой продукции и картофеля вырос на 10% к уровню 2021 года и составил 2,17 миллиона тонн. Овощей наши хозяйства вырастили 1,45 миллиона тонн (рост на 13%), картофеля – 396 тысяч тонн (рост 10%), бахчевых – на уровне прошлого года, то есть 324 тысячи тонн.В Астраханской области начало возрождаться рисоводство. В советское время рис был основной зерновой культурой в регионе – климатические условия ему очень подходят. В этом году мы вырастили 40 тысяч тонн, что на 20% больше, чем в прошлом. В перспективе создать в области целый комплекс, где рис будут выращивать, обрабатывать и фасовать.Мощности по хранению плодоовощной продукции и картофеля увеличились на 9,5 тысячи тонн и достигли 212 тысяч тонн (103 тысячи тонн под картофель, и 109 тысяч тонн под овощи). На сегодняшний день запасов картофеля и овощей хватит астраханцам на всю зиму.В овощепереработке также наблюдается рост. По итогам года объем переработанного сырья увеличился на 5% к уровню 2021 года (или на 20 тысяч тонн) и составит 423 тысячи тонн. В регионе изготавливают уникальные продукты. Например, сушеные и вяленые овощи в масляной заливке пока выпускают только у нас и больше нигде в России.- Внутренний туризм в РФ в 2022 году значительно вырос. Насколько увеличился турпоток в регион? Какие привлекательные объекты или туристические активности пользовались наибольшим успехом в этом году и каковы перспективы региональной туротрасли на следующий год?- На фоне ограничений на зарубежные поездки в этом году оправдался ожидаемый высокий туристический спрос на Астраханскую область. За 11 месяцев 2022 года у нас побывали более 2 миллионов туристов. По данным СберПро Медиа (по развитию внутреннего туризма в регионах России) Астраханская область вошла в десятку лидеров по росту турпотока в стране. Регион также оказался в пятёрке субъектов, удерживающих топовую динамику два года подряд. По итогам года прогнозируется рост туристического потока на 30% по сравнению с показателями прошлого года.Региональные туроператоры отмечают рост количества организованных туристов, посещающих Астраханскую область с целями, отличными от рыбалки. Большим спросом пользуются культурно-познавательные и экологические туры (поездки в заповедники и лотосовые поля), а также событийные мероприятия.Спросом пользуются круизные маршруты по Волге, где Астрахань является как конечной точкой круиза, так и точкой отправления. В навигацию 2022 года туристические теплоходы почти 80 раз заходили в порт Астрахани.В 2022 году была расширена география полетов, которая насчитывает 11 направлений. Рейсы выполняются 13 авиакомпаниями, не только по России, но и в зарубежные государства. Это также привлекает в наш регион новых туристов.Новацией этого лета стали железнодорожные круизы. В рамках межрегионального проекта "Яркие выходные" Астрахань посетили порядка 500 участников двух железнодорожных круизов - это туристы из Самары, Саратова, Пензы.- Астраханские медики помогают коллегам в ЛНР, в том числе оборудованием, медикаментами. Есть ли какие-то объекты на Донбассе и новых регионах РФ, восстановление которых зависит от Астраханской области?- В августе 2022 года мы подписали правительственное соглашение о сотрудничестве с Кременским районом Луганской Народной Республики. Астраханская область взяла на себя обязательства по всесторонней поддержке муниципалитета.В Кременском районе разрушены школы, детские сады, сильно пострадала коммунальная инфраструктура. Помогаем всё это восстанавливать. К началу учебного года в Кременную отправили школьные автобусы. На разрушенные объекты выезжали астраханские специалисты, проводили оценку повреждений, определили объём восстановительных работ. Наши медики проводили диспансеризацию населения. Особенное внимание при этом уделялось детям.В Астраханской области, как и во многих других регионах, сейчас живут переселенцы из Донбасса. Стараемся обеспечить людей жильём, устраиваем детей в школы и детские сады, взрослым помогаем трудоустроиться. На данный момент на работу принято более 90 человек.- Как регион помогает семьям мобилизованных и добровольцев?- В начале мобилизационной кампании я подписал распоряжение о предоставлении ряда мер социальной поддержки для мобилизованных астраханцев и членов их семей. Так, наши мобилизованные имеют право на единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей. Средства перечисляются на основании пофамильных списков, предоставляемых военным комиссариатом Астраханской области региональному министерству социального развития и труда. В конце ноября выплаты получили все мобилизованные с 21 сентября 2022 года.К социальным мерам поддержки семей мобилизованных относятся снижение родительской платы или освобождение от нее за уход за детьми в организациях дошкольного образования, преимущественное право зачисления в отдельные государственные образовательные организации области при равенстве баллов в конкурсе с другими абитуриентами, содействие в оформлении социальных и других мер поддержки семьям призванных граждан и другие.Я считаю своим долгом поддержать семьи мобилизованных лично. Поэтому при каждом посещении района встречаюсь с ними, узнаю об их проблемах. Вместе с главами муниципалитетов и руководителями ведомств находим решения. Жены, дети, родители бойцов в отсутствии кормильцев должны чувствовать себя защищенными, это наша обязанность. Впереди новогодние праздники. Мы всегда приглашаем детишек из семей с нелегкой судьбой, сирот на культурно-массовые мероприятия. В этом году акцент сделали, в том числе на семьях, из которых отцы ушли защищать Родину. Сделаем всё, чтобы у них был праздник.

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https://ria.ru/20220816/astrakhan-1808812927.html

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астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, игорь бабушкин, астраханская область