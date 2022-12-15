https://ria.ru/20221215/avtotrassy-1838919023.html

В России продолжат строительство новых автотрасс

В России продолжат строительство новых автотрасс - РИА Новости, 15.12.2022

В России продолжат строительство новых автотрасс

Строительство новых автотрасс позволит связать западные и восточные рубежи России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T15:38

2022-12-15T15:38

2022-12-15T15:59

общество

россия

экономика

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Строительство новых автотрасс позволит связать западные и восточные рубежи России, заявил президент России Владимир Путин."Чтобы помочь компаниям наладить логистические и кооперационные связи, развиваем надежные и безопасные транспортные коридоры. Россия в силу своего географического положения, а также наших геополитических возможностей способна застраховать такие логистические схемы от любых рисков", - сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.По его словам, залогом этому является и экономический, и финансовый потенциал, и возможности силового блока в целом. Президент отметил, что продолжается строительство скоростной автомагистрали Москва-Казань, в дальнейшем она соединит качественной дорогой Санкт-Петербург с городами Урала и Сибири, Екатеринбургом, Челябинском и Тюменью, а в перспективе с Иркутском и Владивостоком. Через Тольятти дорога выйдет на Казахстан, а на востоке получит прямой выход на Монголию и Китай."Все это позволит на новом уровне связать западные и восточные рубежи нашей страны", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838514433.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, экономика