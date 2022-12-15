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Полностью заменить человека в РВСН пока нельзя, заявил командующий - РИА Новости, 16.12.2022
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Полностью заменить человека в РВСН пока нельзя, заявил командующий
Полностью заменить человека в РВСН пока нельзя, заявил командующий - РИА Новости, 16.12.2022
Полностью заменить человека в РВСН пока нельзя, заявил командующий
РВСН не откажется полностью от дежурных смен из-за автоматизации системы управления, так как заменить человека с точки зрения принятия решений на применение... РИА Новости, 16.12.2022
2022-12-15T23:46
2022-12-16T02:17
безопасность
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РВСН не откажется полностью от дежурных смен из-за автоматизации системы управления, так как заменить человека с точки зрения принятия решений на применение ядерного оружия пока нельзя, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.Каракаев пояснил, что система боевого управления РВСН представляет собой совокупность командных пунктов и предназначена для доведения команд от органов военного управления до каждой пусковой установки."С поступлением на вооружение новых ракетных комплексов совершенствуется система боевого управления. В том числе сегодня это цифровая передача приказов, это оптоволоконные каналы связи для их передачи, это то, что обеспечивает в первую очередь надежность, обеспечивает защищённость и способствует выполнению задач, включая в том числе автоматизацию некоторых процессов в решении задач, которые стоят перед сменами боевого управления", - рассказал командующий.В то же время, добавил он, "автоматизация, роботизация - они изначально, ещё в те старые времена, развивая ракетные вооружения, входили в их состав, некоторые операции в системе управления самой ракеты они выполняли автоматически. "Но нужно наверное сегодня понимать, что в руках ракетчиков находится очень грозное оружие и сегодня заменить человека с точки зрения принятия решения на его применение, предотвращения несанкционированных действий с ядерным оружием - наверное этого делать не надо. Принимать решение с грозным оружием все равно сегодня предстоит человеку и наверное не скоро мы от него откажемся", - пояснил командующий.
https://ria.ru/20221215/sderzhivanie-1839029633.html
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безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения
23:46 15.12.2022 (обновлено: 02:17 16.12.2022)
 
Полностью заменить человека в РВСН пока нельзя, заявил командующий

Командующий Каракаев: РВСН не откажется полностью от дежурных смен из-за автоматизации

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкДежурный расчет РВСН
Дежурный расчет РВСН - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Дежурный расчет РВСН. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РВСН не откажется полностью от дежурных смен из-за автоматизации системы управления, так как заменить человека с точки зрения принятия решений на применение ядерного оружия пока нельзя, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.
Каракаев пояснил, что система боевого управления РВСН представляет собой совокупность командных пунктов и предназначена для доведения команд от органов военного управления до каждой пусковой установки.
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"С поступлением на вооружение новых ракетных комплексов совершенствуется система боевого управления. В том числе сегодня это цифровая передача приказов, это оптоволоконные каналы связи для их передачи, это то, что обеспечивает в первую очередь надежность, обеспечивает защищённость и способствует выполнению задач, включая в том числе автоматизацию некоторых процессов в решении задач, которые стоят перед сменами боевого управления", - рассказал командующий.
В то же время, добавил он, "автоматизация, роботизация - они изначально, ещё в те старые времена, развивая ракетные вооружения, входили в их состав, некоторые операции в системе управления самой ракеты они выполняли автоматически. "Но нужно наверное сегодня понимать, что в руках ракетчиков находится очень грозное оружие и сегодня заменить человека с точки зрения принятия решения на его применение, предотвращения несанкционированных действий с ядерным оружием - наверное этого делать не надо. Принимать решение с грозным оружием все равно сегодня предстоит человеку и наверное не скоро мы от него откажемся", - пояснил командующий.
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БезопасностьСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначения
 
 
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