https://ria.ru/20221215/avtomatizatsiya-1839031472.html

Полностью заменить человека в РВСН пока нельзя, заявил командующий

Полностью заменить человека в РВСН пока нельзя, заявил командующий - РИА Новости, 16.12.2022

Полностью заменить человека в РВСН пока нельзя, заявил командующий

РВСН не откажется полностью от дежурных смен из-за автоматизации системы управления, так как заменить человека с точки зрения принятия решений на применение... РИА Новости, 16.12.2022

2022-12-15T23:46

2022-12-15T23:46

2022-12-16T02:17

безопасность

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. РВСН не откажется полностью от дежурных смен из-за автоматизации системы управления, так как заменить человека с точки зрения принятия решений на применение ядерного оружия пока нельзя, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.Каракаев пояснил, что система боевого управления РВСН представляет собой совокупность командных пунктов и предназначена для доведения команд от органов военного управления до каждой пусковой установки."С поступлением на вооружение новых ракетных комплексов совершенствуется система боевого управления. В том числе сегодня это цифровая передача приказов, это оптоволоконные каналы связи для их передачи, это то, что обеспечивает в первую очередь надежность, обеспечивает защищённость и способствует выполнению задач, включая в том числе автоматизацию некоторых процессов в решении задач, которые стоят перед сменами боевого управления", - рассказал командующий.В то же время, добавил он, "автоматизация, роботизация - они изначально, ещё в те старые времена, развивая ракетные вооружения, входили в их состав, некоторые операции в системе управления самой ракеты они выполняли автоматически. "Но нужно наверное сегодня понимать, что в руках ракетчиков находится очень грозное оружие и сегодня заменить человека с точки зрения принятия решения на его применение, предотвращения несанкционированных действий с ядерным оружием - наверное этого делать не надо. Принимать решение с грозным оружием все равно сегодня предстоит человеку и наверное не скоро мы от него откажемся", - пояснил командующий.

https://ria.ru/20221215/sderzhivanie-1839029633.html

https://ria.ru/20221215/sarmat-1839029311.html

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безопасность, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения