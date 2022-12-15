https://ria.ru/20221215/avstriya-1838762120.html

В Европе предсказали усиление протестов из-за санкций против России

В Европе предсказали усиление протестов из-за санкций против России - РИА Новости, 15.12.2022

В Европе предсказали усиление протестов из-за санкций против России

Протесты в Европе на фоне санкций против РФ усилятся, потому что люди не хотят жить в нищете, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T05:15

2022-12-15T05:15

2022-12-15T05:15

в мире

хайнц-кристиан штрахе

россия

европа

австрия

евросоюз

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. Протесты в Европе на фоне санкций против РФ усилятся, потому что люди не хотят жить в нищете, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской свободной партии (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе."Демонстрации и протесты на улицах также усилятся. Люди не хотят остаться без работы, не хотят мерзнуть, не хотят оказаться в нищете и в то же время наблюдают, что вместо мирных инициатив идут поставки вооружений. Это все противоречие, которое становится все более очевидным для граждан Европы", - сказал Штрахе.Он добавил, что санкции ЕС против России "явно наносят ущерб собственно европейским народам" и "отвергаются все большим числом граждан" государств Евросоюза.

https://ria.ru/20221214/konflikt-1838726968.html

россия

европа

австрия

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в мире, хайнц-кристиан штрахе, россия, европа, австрия, евросоюз, санкции в отношении россии