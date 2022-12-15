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В Европе предсказали усиление протестов из-за санкций против России - РИА Новости, 15.12.2022
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В Европе предсказали усиление протестов из-за санкций против России
В Европе предсказали усиление протестов из-за санкций против России - РИА Новости, 15.12.2022
В Европе предсказали усиление протестов из-за санкций против России
Протесты в Европе на фоне санкций против РФ усилятся, потому что люди не хотят жить в нищете, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T05:15
2022-12-15T05:15
в мире
хайнц-кристиан штрахе
россия
европа
австрия
евросоюз
санкции в отношении россии
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ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. Протесты в Европе на фоне санкций против РФ усилятся, потому что люди не хотят жить в нищете, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской свободной партии (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе."Демонстрации и протесты на улицах также усилятся. Люди не хотят остаться без работы, не хотят мерзнуть, не хотят оказаться в нищете и в то же время наблюдают, что вместо мирных инициатив идут поставки вооружений. Это все противоречие, которое становится все более очевидным для граждан Европы", - сказал Штрахе.Он добавил, что санкции ЕС против России "явно наносят ущерб собственно европейским народам" и "отвергаются все большим числом граждан" государств Евросоюза.
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в мире, хайнц-кристиан штрахе, россия, европа, австрия, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Хайнц-Кристиан Штрахе, Россия, Европа, Австрия, Евросоюз, Санкции в отношении России
05:15 15.12.2022
 
В Европе предсказали усиление протестов из-за санкций против России

Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе: протесты в Европе усилятся на фоне санкций против России

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Кишиневе
Участники акции протеста в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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Участники акции протеста в Кишиневе. Архивное фото
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ВЕНА, 15 дек - РИА Новости. Протесты в Европе на фоне санкций против РФ усилятся, потому что люди не хотят жить в нищете, такое мнение выразил в интервью РИА Новости бывший вице-канцлер Австрии, бывший лидер правой Австрийской свободной партии (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.
"Демонстрации и протесты на улицах также усилятся. Люди не хотят остаться без работы, не хотят мерзнуть, не хотят оказаться в нищете и в то же время наблюдают, что вместо мирных инициатив идут поставки вооружений. Это все противоречие, которое становится все более очевидным для граждан Европы", - сказал Штрахе.
Хайнц-Кристиан Штрахе - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 20:31
Экс-вице-канцлер Австрии прокомментировал слова Меркель о минском формате
Он добавил, что санкции ЕС против России "явно наносят ущерб собственно европейским народам" и "отвергаются все большим числом граждан" государств Евросоюза.
 
В миреХайнц-Кристиан ШтрахеРоссияЕвропаАвстрияЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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