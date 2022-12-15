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Полк гиперзвуковых ракет "Авангард" заступит на боевое дежурство 17 декабря - РИА Новости, 15.12.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20221215/avangard-1839026873.html
Полк гиперзвуковых ракет "Авангард" заступит на боевое дежурство 17 декабря
Полк гиперзвуковых ракет "Авангард" заступит на боевое дежурство 17 декабря - РИА Новости, 15.12.2022
Полк гиперзвуковых ракет "Авангард" заступит на боевое дежурство 17 декабря
Второй полк гиперзвуковых ракет "Авангард" заступит на боевое дежурство 17 декабря, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН)... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T23:03
2022-12-15T23:55
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
новое оружие россии
авангард
сергей каракаев
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Второй полк гиперзвуковых ракет "Авангард" заступит на боевое дежурство 17 декабря, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в эфире телеканала "Звезда".Первый полк "Авангардов" заступил на боевое дежурство в 2021 году. По данным разработчиков, гиперзвуковой боевой блок способен развивать скорость, превышающую скорость звука в 27 раз, то есть — в зависимости от условий — около 33 тысяч километров в час."Непосредственно к нашему дню рождения ракетных войск (РВСН, 17 декабря. — Прим. ред.) будет поставлен на боевое дежурство еще один ракетный полк в Ясненском соединении уже на комплекс "Авангард", — заявил он.Генерал также отметил, что ракетные войска стратегического назначения выполняют 60 процентов задач ядерного сдерживания.В Российские стратегические ядерные силы, помимо РВСН, входят стратегические ракетоносцы ВКС и стратегический атомный подводный флот.
https://ria.ru/20220424/sarmat-1785181058.html
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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, авангард, сергей каракаев, воздушно-космические силы россии, россия
Безопасность, Ракетные войска стратегического назначения, Новое оружие России, Авангард, Сергей Каракаев, Воздушно-космические силы России, Россия
23:03 15.12.2022 (обновлено: 23:55 15.12.2022)
 
Полк гиперзвуковых ракет "Авангард" заступит на боевое дежурство 17 декабря

Командующий РВСН Каракаев: второй полк "Авангардов" заступит на дежурство 17 декабря

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск новейшей ракеты "Авангард". Скриншот видео, предоставленного Минобороны России
Запуск новейшей ракеты Авангард. Скриншот видео, предоставленного Минобороны России - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск новейшей ракеты "Авангард". Скриншот видео, предоставленного Минобороны России. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Второй полк гиперзвуковых ракет "Авангард" заступит на боевое дежурство 17 декабря, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в эфире телеканала "Звезда".
Первый полк "Авангардов" заступил на боевое дежурство в 2021 году. По данным разработчиков, гиперзвуковой боевой блок способен развивать скорость, превышающую скорость звука в 27 раз, то есть — в зависимости от условий — около 33 тысяч километров в час.
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"Непосредственно к нашему дню рождения ракетных войск (РВСН, 17 декабря. — Прим. ред.) будет поставлен на боевое дежурство еще один ракетный полк в Ясненском соединении уже на комплекс "Авангард", — заявил он.
Генерал также отметил, что ракетные войска стратегического назначения выполняют 60 процентов задач ядерного сдерживания.
В Российские стратегические ядерные силы, помимо РВСН, входят стратегические ракетоносцы ВКС и стратегический атомный подводный флот.
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Новое оружие РоссииБезопасностьРакетные войска стратегического назначенияАвангардСергей КаракаевВоздушно-космические силы РоссииРоссия
 
 
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