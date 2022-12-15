23:03 15.12.2022 (обновлено: 23:55 15.12.2022)
Полк гиперзвуковых ракет "Авангард" заступит на боевое дежурство 17 декабря
Командующий РВСН Каракаев: второй полк "Авангардов" заступит на дежурство 17 декабря
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск новейшей ракеты "Авангард". Скриншот видео, предоставленного Минобороны России
Запуск новейшей ракеты "Авангард". Скриншот видео, предоставленного Минобороны России. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Второй полк гиперзвуковых ракет "Авангард" заступит на боевое дежурство 17 декабря, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в эфире телеканала "Звезда".
Первый полк "Авангардов" заступил на боевое дежурство в 2021 году. По данным разработчиков, гиперзвуковой боевой блок способен развивать скорость, превышающую скорость звука в 27 раз, то есть — в зависимости от условий — около 33 тысяч километров в час.
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"Непосредственно к нашему дню рождения ракетных войск (РВСН, 17 декабря. — Прим. ред.) будет поставлен на боевое дежурство еще один ракетный полк в Ясненском соединении уже на комплекс "Авангард", — заявил он.
Генерал также отметил, что ракетные войска стратегического назначения выполняют 60 процентов задач ядерного сдерживания.
В Российские стратегические ядерные силы, помимо РВСН, входят стратегические ракетоносцы ВКС и стратегический атомный подводный флот.
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