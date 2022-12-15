https://ria.ru/20221215/avangard-1839026873.html

Полк гиперзвуковых ракет "Авангард" заступит на боевое дежурство 17 декабря

Полк гиперзвуковых ракет "Авангард" заступит на боевое дежурство 17 декабря - РИА Новости, 15.12.2022

Полк гиперзвуковых ракет "Авангард" заступит на боевое дежурство 17 декабря

Второй полк гиперзвуковых ракет "Авангард" заступит на боевое дежурство 17 декабря, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН)... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T23:03

2022-12-15T23:03

2022-12-15T23:55

безопасность

ракетные войска стратегического назначения

новое оружие россии

авангард

сергей каракаев

воздушно-космические силы россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579544703_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_dedef9de0b07338cb09ef693844ceed9.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Второй полк гиперзвуковых ракет "Авангард" заступит на боевое дежурство 17 декабря, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев в эфире телеканала "Звезда".Первый полк "Авангардов" заступил на боевое дежурство в 2021 году. По данным разработчиков, гиперзвуковой боевой блок способен развивать скорость, превышающую скорость звука в 27 раз, то есть — в зависимости от условий — около 33 тысяч километров в час."Непосредственно к нашему дню рождения ракетных войск (РВСН, 17 декабря. — Прим. ред.) будет поставлен на боевое дежурство еще один ракетный полк в Ясненском соединении уже на комплекс "Авангард", — заявил он.Генерал также отметил, что ракетные войска стратегического назначения выполняют 60 процентов задач ядерного сдерживания.В Российские стратегические ядерные силы, помимо РВСН, входят стратегические ракетоносцы ВКС и стратегический атомный подводный флот.

https://ria.ru/20220424/sarmat-1785181058.html

https://ria.ru/20221026/trenirovka-1826923869.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, ракетные войска стратегического назначения, авангард, сергей каракаев, воздушно-космические силы россии, россия