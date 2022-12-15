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Спецоперация изменила аптечки российских военных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Спецоперация изменила аптечки российских военных, заявили в Минобороны
Спецоперация изменила аптечки российских военных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.12.2022
Спецоперация изменила аптечки российских военных, заявили в Минобороны
Медицинские аптечки российских военных принципиально поменялись с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщил начальник военно-медицинского управления... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T21:41
2022-12-15T21:41
специальная военная операция на украине
безопасность
здоровье - общество
украина
россия
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Медицинские аптечки российских военных принципиально поменялись с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.Он уточнил, что это касается в первую очередь тех аптечек, которые носят с собой не все бойцы, а медицинские специалисты, которые могут оказать медицинскую помощь - врачи, фельдшеры, санинструктора и стрелки-санитары.Тришкин рассказал, что санинструкторы, например, есть в любом подразделении, и в их медицинскую укладку входит большее количество жгутов разных модификаций и перевязочных пакетов, а также иглы и окклюзионные повязки для пневмоторакса.
https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836621715.html
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безопасность, здоровье - общество, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Здоровье - Общество, Украина, Россия
21:41 15.12.2022
 
Спецоперация изменила аптечки российских военных, заявили в Минобороны

Минобороны: аптечки российских военных изменились с учетом опыта спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота медицинского отряда ВДВ в зоне спецоперации
Работа медицинского отряда ВДВ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа медицинского отряда ВДВ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Медицинские аптечки российских военных принципиально поменялись с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.
"Аптечки индивидуальные есть у каждого военнослужащего, с началом специальной военной операции мы их принципиально поменяли, - сказал Тришкин в эфире телеканала "Россия-24".
Он уточнил, что это касается в первую очередь тех аптечек, которые носят с собой не все бойцы, а медицинские специалисты, которые могут оказать медицинскую помощь - врачи, фельдшеры, санинструктора и стрелки-санитары.
Тришкин рассказал, что санинструкторы, например, есть в любом подразделении, и в их медицинскую укладку входит большее количество жгутов разных модификаций и перевязочных пакетов, а также иглы и окклюзионные повязки для пневмоторакса.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗдоровье - ОбществоУкраинаРоссия
 
 
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