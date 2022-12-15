https://ria.ru/20221215/aptechka-1839016717.html

Спецоперация изменила аптечки российских военных, заявили в Минобороны

Спецоперация изменила аптечки российских военных, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.12.2022

Спецоперация изменила аптечки российских военных, заявили в Минобороны

Медицинские аптечки российских военных принципиально поменялись с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщил начальник военно-медицинского управления... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T21:41

2022-12-15T21:41

2022-12-15T21:41

специальная военная операция на украине

безопасность

здоровье - общество

украина

россия

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Медицинские аптечки российских военных принципиально поменялись с учетом опыта спецоперации на Украине, сообщил начальник военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.Он уточнил, что это касается в первую очередь тех аптечек, которые носят с собой не все бойцы, а медицинские специалисты, которые могут оказать медицинскую помощь - врачи, фельдшеры, санинструктора и стрелки-санитары.Тришкин рассказал, что санинструкторы, например, есть в любом подразделении, и в их медицинскую укладку входит большее количество жгутов разных модификаций и перевязочных пакетов, а также иглы и окклюзионные повязки для пневмоторакса.

https://ria.ru/20221206/spetsoperatsiya-1836621715.html

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безопасность, здоровье - общество, украина, россия