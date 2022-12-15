https://ria.ru/20221215/apple-1839007511.html
Эксперт: предложение Минцифры не повлияет на политику Apple по России
Эксперт: предложение Минцифры не повлияет на политику Apple по России - РИА Новости, 15.12.2022
Эксперт: предложение Минцифры не повлияет на политику Apple по России
Предложение Минцифры, обязывающее Apple разрешать владельцам ее устройств, например iPhone, на территории России устанавливать сторонние приложения и оплачивать РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T20:32
2022-12-15T20:32
2022-12-15T20:32
экономика
эльдар муртазин
максут шадаев
технологии
россия
apple
mobile research group
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Предложение Минцифры, обязывающее Apple разрешать владельцам ее устройств, например iPhone, на территории России устанавливать сторонние приложения и оплачивать покупки не только через App Store, не повлияет на политику компании, так как она больше не соблюдает российские законы, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.Ранее в четверг глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство готовит аналогичный европейскому законопроект, который обяжет Apple разрешать владельцам ее устройств, например iPhone, на территории России устанавливать сторонние приложения и оплачивать покупки не только через App Store, проект может быть внесен в Госдуму в первом квартале 2023 года."Минцифры может принимать любые распоряжения, законопроекты. Компания Apple ушла с российского рынка, она на данный момент не соблюдает российские законы, она не поставляет в Россию официально товары. Исходя из этого, всё решения, которые принимаются чиновниками сегодня, в частности Минцифры, оно не влияет никак на компанию", - сказал Муртазин.Эксперт также добавил, что "заблокировать iPhone у Минцифры в России не хватит духа, поэтому этот проект он может быть принят, он может быть рассмотрен, но на реальную жизнь это никак не влияет и стоимость iPhone на сером рынке будет оставаться такой же, как и сейчас".В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Apple может разрешить скачивать приложения на iPhone и iPad не только из магазина App Store, но и из других маркетов в рамках пересмотра своей политики, направленной на соответствие требованиям Евросоюза, которые вступят в силу в 2024 году.
https://ria.ru/20221126/smartfon-1834391711.html
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экономика, эльдар муртазин, максут шадаев, технологии, россия, apple, mobile research group, госдума рф, apple ipad, apple iphone
Экономика, Эльдар Муртазин, Максут Шадаев, Технологии, Россия, Apple, Mobile Research Group, Госдума РФ, Apple iPad, Apple iPhone
Эксперт: предложение Минцифры не повлияет на политику Apple по России
Эксперт Муртазин: предложение Минцифры не повлияет на политику Apple по отношению к России
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Предложение Минцифры, обязывающее Apple разрешать владельцам ее устройств, например iPhone, на территории России устанавливать сторонние приложения и оплачивать покупки не только через App Store, не повлияет на политику компании, так как она больше не соблюдает российские законы, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Ранее в четверг глава Минцифры РФ Максут Шадаев
сообщил, что министерство готовит аналогичный европейскому законопроект, который обяжет Apple разрешать владельцам ее устройств, например iPhone, на территории России устанавливать сторонние приложения и оплачивать покупки не только через App Store, проект может быть внесен в Госдуму
в первом квартале 2023 года.
"Минцифры может принимать любые распоряжения, законопроекты. Компания Apple ушла с российского рынка, она на данный момент не соблюдает российские законы, она не поставляет в Россию официально товары. Исходя из этого, всё решения, которые принимаются чиновниками сегодня, в частности Минцифры, оно не влияет никак на компанию", - сказал Муртазин.
Эксперт также добавил, что "заблокировать iPhone у Минцифры в России не хватит духа, поэтому этот проект он может быть принят, он может быть рассмотрен, но на реальную жизнь это никак не влияет и стоимость iPhone на сером рынке будет оставаться такой же, как и сейчас".
В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Apple может разрешить скачивать приложения на iPhone и iPad
не только из магазина App Store, но и из других маркетов в рамках пересмотра своей политики, направленной на соответствие требованиям Евросоюза, которые вступят в силу в 2024 году.