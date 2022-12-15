https://ria.ru/20221215/apple-1839007511.html

Эксперт: предложение Минцифры не повлияет на политику Apple по России

Эксперт: предложение Минцифры не повлияет на политику Apple по России - РИА Новости, 15.12.2022

Эксперт: предложение Минцифры не повлияет на политику Apple по России

Предложение Минцифры, обязывающее Apple разрешать владельцам ее устройств, например iPhone, на территории России устанавливать сторонние приложения и оплачивать РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T20:32

2022-12-15T20:32

2022-12-15T20:32

экономика

эльдар муртазин

максут шадаев

технологии

россия

apple

mobile research group

госдума рф

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Предложение Минцифры, обязывающее Apple разрешать владельцам ее устройств, например iPhone, на территории России устанавливать сторонние приложения и оплачивать покупки не только через App Store, не повлияет на политику компании, так как она больше не соблюдает российские законы, поделился мнением с РИА Новости ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.Ранее в четверг глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство готовит аналогичный европейскому законопроект, который обяжет Apple разрешать владельцам ее устройств, например iPhone, на территории России устанавливать сторонние приложения и оплачивать покупки не только через App Store, проект может быть внесен в Госдуму в первом квартале 2023 года."Минцифры может принимать любые распоряжения, законопроекты. Компания Apple ушла с российского рынка, она на данный момент не соблюдает российские законы, она не поставляет в Россию официально товары. Исходя из этого, всё решения, которые принимаются чиновниками сегодня, в частности Минцифры, оно не влияет никак на компанию", - сказал Муртазин.Эксперт также добавил, что "заблокировать iPhone у Минцифры в России не хватит духа, поэтому этот проект он может быть принят, он может быть рассмотрен, но на реальную жизнь это никак не влияет и стоимость iPhone на сером рынке будет оставаться такой же, как и сейчас".В среду агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Apple может разрешить скачивать приложения на iPhone и iPad не только из магазина App Store, но и из других маркетов в рамках пересмотра своей политики, направленной на соответствие требованиям Евросоюза, которые вступят в силу в 2024 году.

https://ria.ru/20221126/smartfon-1834391711.html

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экономика, эльдар муртазин, максут шадаев, технологии, россия, apple, mobile research group, госдума рф, apple ipad, apple iphone