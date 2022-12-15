Рейтинг@Mail.ru
На месте пожара в Ангарске работает Роспотребнадзор - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/angarsk-1838763464.html
На месте пожара в Ангарске работает Роспотребнадзор
На месте пожара в Ангарске работает Роспотребнадзор - РИА Новости, 15.12.2022
На месте пожара в Ангарске работает Роспотребнадзор
Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области проводят исследования проб воздуха в городе Ангарске, где произошел пожар на промплощадке... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T05:58
2022-12-15T05:58
происшествия
иркутская область
ангарск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ангарская нефтехимическая компания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834668746_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_de1506a228fba6e60d4108d336dba863.jpg
ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области проводят исследования проб воздуха в городе Ангарске, где произошел пожар на промплощадке нефтеперерабатывающего комбината, сообщает ГУ МЧС региона.На промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" утром в четверг произошел пожар. На месте работают 106 человек и 28 единиц техники. Возгорание локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров. На работу инфраструктуры пожар не повлиял, угрозы для населения нет. Во время пожара погибли два человека. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц."Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" осуществлен выезд на место происшествия для исследования атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки", - говорится в сообщении.Отмечается, что пробы воздуха направлены в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" для проведения исследований.
https://ria.ru/20221214/azs-1838627586.html
https://ria.ru/20221214/pozhar-1838667270.html
иркутская область
ангарск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834668746_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_911578083ab988092651f49b60e9cda2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутская область, ангарск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ангарская нефтехимическая компания
Происшествия, Иркутская область, Ангарск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ангарская нефтехимическая компания
05:58 15.12.2022
 
На месте пожара в Ангарске работает Роспотребнадзор

МЧС: Роспотребнадзор проводит исследование проб воздуха на месте пожара в Ангарске

© Фото : ГУМЧС России по Омской областиТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : ГУМЧС России по Омской области
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области проводят исследования проб воздуха в городе Ангарске, где произошел пожар на промплощадке нефтеперерабатывающего комбината, сообщает ГУ МЧС региона.
На промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" утром в четверг произошел пожар. На месте работают 106 человек и 28 единиц техники. Возгорание локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров. На работу инфраструктуры пожар не повлиял, угрозы для населения нет. Во время пожара погибли два человека. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Автозаправочная станция - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 15:50
Пожар произошел на заправке под Пермью
"Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" осуществлен выезд на место происшествия для исследования атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пробы воздуха направлены в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" для проведения исследований.
Пожар - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 17:24
В Якутии из-за пожара в жилом доме пострадали девять человек
 
ПроисшествияИркутская областьАнгарскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ангарская нефтехимическая компания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала