https://ria.ru/20221215/angarsk-1838763464.html
На месте пожара в Ангарске работает Роспотребнадзор
На месте пожара в Ангарске работает Роспотребнадзор - РИА Новости, 15.12.2022
На месте пожара в Ангарске работает Роспотребнадзор
Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области проводят исследования проб воздуха в городе Ангарске, где произошел пожар на промплощадке... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T05:58
2022-12-15T05:58
2022-12-15T05:58
происшествия
иркутская область
ангарск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ангарская нефтехимическая компания
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ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области проводят исследования проб воздуха в городе Ангарске, где произошел пожар на промплощадке нефтеперерабатывающего комбината, сообщает ГУ МЧС региона.На промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" утром в четверг произошел пожар. На месте работают 106 человек и 28 единиц техники. Возгорание локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров. На работу инфраструктуры пожар не повлиял, угрозы для населения нет. Во время пожара погибли два человека. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц."Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" осуществлен выезд на место происшествия для исследования атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки", - говорится в сообщении.Отмечается, что пробы воздуха направлены в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" для проведения исследований.
https://ria.ru/20221214/azs-1838627586.html
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происшествия, иркутская область, ангарск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ангарская нефтехимическая компания
Происшествия, Иркутская область, Ангарск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ангарская нефтехимическая компания
На месте пожара в Ангарске работает Роспотребнадзор
МЧС: Роспотребнадзор проводит исследование проб воздуха на месте пожара в Ангарске