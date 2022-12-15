https://ria.ru/20221215/angarsk-1838763464.html

На месте пожара в Ангарске работает Роспотребнадзор

На месте пожара в Ангарске работает Роспотребнадзор - РИА Новости, 15.12.2022

На месте пожара в Ангарске работает Роспотребнадзор

Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области проводят исследования проб воздуха в городе Ангарске, где произошел пожар на промплощадке... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T05:58

2022-12-15T05:58

2022-12-15T05:58

происшествия

иркутская область

ангарск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ангарская нефтехимическая компания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834668746_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_de1506a228fba6e60d4108d336dba863.jpg

ИРКУТСК, 15 дек – РИА Новости. Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области проводят исследования проб воздуха в городе Ангарске, где произошел пожар на промплощадке нефтеперерабатывающего комбината, сообщает ГУ МЧС региона.На промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" утром в четверг произошел пожар. На месте работают 106 человек и 28 единиц техники. Возгорание локализовано на площади 2,5 тысячи квадратных метров. На работу инфраструктуры пожар не повлиял, угрозы для населения нет. Во время пожара погибли два человека. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц."Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" осуществлен выезд на место происшествия для исследования атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки", - говорится в сообщении.Отмечается, что пробы воздуха направлены в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области" для проведения исследований.

https://ria.ru/20221214/azs-1838627586.html

https://ria.ru/20221214/pozhar-1838667270.html

иркутская область

ангарск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, иркутская область, ангарск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ангарская нефтехимическая компания