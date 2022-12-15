https://ria.ru/20221215/angarsk-1838762765.html

При пожаре на нефтяном предприятии в Ангарске погибли два человека

При пожаре на нефтяном предприятии в Ангарске погибли два человека - РИА Новости, 15.12.2022

При пожаре на нефтяном предприятии в Ангарске погибли два человека

Два человека погибли, четверо пострадали при пожаре на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщило управление Следственного комитета по... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T05:32

2022-12-15T05:32

2022-12-15T05:47

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ангарск

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Два человека погибли, четверо пострадали при пожаре на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщило управление Следственного комитета по Иркутской областиГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил утром в четверг, что пожар на промплощадке АНХК охватил 2,5 тысячи квадратных метров, на тот момент было известно о двух пострадавших. По его словам, угрозы населению города нет. МЧС сообщало, что пожар локализован, а возможная причина происшествия – загазованность систем технологической установки.Отмечается, что возбуждено уголовное дело о нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В ходе следствия изымается техническая и иная документация, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.

https://ria.ru/20221214/pozhar-1838667270.html

ангарск

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ангарск