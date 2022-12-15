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При пожаре на нефтяном предприятии в Ангарске погибли два человека - РИА Новости, 15.12.2022
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При пожаре на нефтяном предприятии в Ангарске погибли два человека
При пожаре на нефтяном предприятии в Ангарске погибли два человека - РИА Новости, 15.12.2022
При пожаре на нефтяном предприятии в Ангарске погибли два человека
Два человека погибли, четверо пострадали при пожаре на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщило управление Следственного комитета по... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T05:32
2022-12-15T05:47
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ангарск
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Два человека погибли, четверо пострадали при пожаре на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщило управление Следственного комитета по Иркутской областиГубернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил утром в четверг, что пожар на промплощадке АНХК охватил 2,5 тысячи квадратных метров, на тот момент было известно о двух пострадавших. По его словам, угрозы населению города нет. МЧС сообщало, что пожар локализован, а возможная причина происшествия – загазованность систем технологической установки.Отмечается, что возбуждено уголовное дело о нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В ходе следствия изымается техническая и иная документация, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ангарск
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Ангарск
05:32 15.12.2022 (обновлено: 05:47 15.12.2022)
 
При пожаре на нефтяном предприятии в Ангарске погибли два человека

При пожаре на нефтяном предприятии в Ангарске погибли два человека, четверо пострадали

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ в Иркутске
Сотрудники МЧС РФ в Иркутске - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Сотрудники МЧС РФ в Иркутске. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Два человека погибли, четверо пострадали при пожаре на промплощадке "Ангарской нефтехимической компании" (АНХК), сообщило управление Следственного комитета по Иркутской области
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил утром в четверг, что пожар на промплощадке АНХК охватил 2,5 тысячи квадратных метров, на тот момент было известно о двух пострадавших. По его словам, угрозы населению города нет. МЧС сообщало, что пожар локализован, а возможная причина происшествия – загазованность систем технологической установки.
"По версии следствия, сегодня около 6 часов произошло возгорание на технологической установке промышленной площадки в Ангарском городском округе Иркутской области. В результате пожара пострадали четыре человека, один из которых госпитализирован с черепно-мозговой травмой, двое погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело о нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В ходе следствия изымается техническая и иная документация, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.
Пожар - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ангарск
 
 
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