https://ria.ru/20221215/anapaintervyu-1838845719.html
Мэр Анапы Василий Швец: каждый турист найдет у нас отдых по душе
Мэр Анапы Василий Швец: каждый турист найдет у нас отдых по душе - РИА Новости, 15.12.2022
Мэр Анапы Василий Швец: каждый турист найдет у нас отдых по душе
Известный курорт Краснодарского края Анапа – одно их самых популярных мест среди туристов не только летом, но и зимой. Для круглогодичного отдыха здесь есть все РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T13:14
2022-12-15T13:14
2022-12-15T13:18
анапа
василий швец
вениамин кондратьев
туризм
краснодарский край
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762379939_0:165:3071:1893_1920x0_80_0_0_0769c70aa0e7da253ab923c0d3044a9f.jpg
Известный курорт Краснодарского края Анапа – одно их самых популярных мест среди туристов не только летом, но и зимой. Для круглогодичного отдыха здесь есть все необходимое: современно оборудованные курорты, красивые пляжи, и, конечно, уникальная природа. Кстати, Анапа считается самым солнечным российским городом. О том, каким был туристический сезон в этом году и как Анапа будет развиваться в будущем в интервью РИА Новости рассказал мэр города Василий Швец.– Что бы Вы назвали главным отличием и достижением туристического сезона этого года?– Главное отличие в том, что после двух лет работы в условиях пандемии нам пришлось столкнуться с новыми вызовами: закрытым с февраля авиасообщением, продолжающими ужесточаться антироссийскими санкциями. А главное достижение, пожалуй, в том, что, несмотря на все сложности этого по-настоящему непростого года, Анапа вновь оказалась в лидерах по количеству принятых туристов. С начала года мы встретили более 4 миллионов гостей, турпоток вырос на 4%. Курорт вновь доказал свою востребованность.Также среди достижений назову первую в стране организованную в нашем городе после внесения изменений в 171-ФЗ специализированную эногастрономическую ярмарку – она прошла в рамках открытия сезона, который второй год подряд стартовал у нас в мае, и объединила десятки виноделен из Краснодарского края, Крыма, Ставрополья и Ростовской области. За две недели ее посетили более 40 тысяч человек.Было крупное спортивное событие – наш курорт впервые встретил международные соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2022. И этот старт стал знаковым для нас, таким образом Анапа всё активнее становится центром спортивной жизни Юга России.– Какие направления туризма сейчас развиваются в Анапе? На что вы собираетесь делать ставку в работе?– В разное время года в Анапе востребованы разные виды туризма. Например, зимой большинство наших гостей выбирают оздоровительный. У нашего санаторно-курортного комплекса – самая современная лечебная база с уникальными методиками, многие из которых не имеют аналогов в мире. Плюс многие анапские здравницы работают по программам "Антистресс" – это лучший вариант отдыха для тех, кто живет в крупных городах. Когда ты приезжаешь из мегаполиса на тихий и уютный курорт, гуляешь вдоль моря, дышишь свежим воздухом, посещаешь процедуры – всё это в комплексе дает мощный лечебный эффект, помогает поправить не только физическое, но и ментальное здоровье. Сейчас это особенно важно.Кроме того, мы активно развиваем эногастрономический туризм. Наши винодельни входят в Национальный винный маршрут и регулярно получают награды не только федерального, но и мирового уровня. Мы этим гордимся.В целом, каждый турист найдет для себя в Анапе досуг по душе. Для тех, кто любит спокойный отдых – это, конечно, море, СПА-комплексы и бассейны, отели, работающие по системе "Все включено". Для ценителей активного отдыха – полеты на параплане, экотуризм по тропам заповедника "Утриш" и маршрутам, которые представлены в нашем мобильном приложении "Моя Анапа". Круглогодично работает школа кайтсерфинга на Бугазской косе, активно развиваются такие водные виды спорта, как виндсерфинг, дайвинг, вейкбординг, сапбординг, в ближайшей перспективе начнется строительство Центра пляжных видов спорта.Мы развиваем все виды туризма – даже, после открытия нового Дворца бракосочетания, свадебный. Каждое направление интересно, и мы стараемся, чтобы у наших гостей возможность выбора была как можно шире.– Что отличает, по Вашему мнению, Анапу от других известных курортов на побережье?– У каждого курорта свои преимущества. В Анапе, например, великолепная бальнеологическая составляющая: лечебные грязи и минеральные воды, целебный воздух, который объединяет особенности морского, горного и степного климатов. Природный "антисептик" в огромных количествах выделяют реликтовые можжевеловые леса в заповеднике "Утриш", поэтому Анапа – лучшее место для реабилитации после ковида. И, конечно, наша гордость – лечебные песчаные пляжи протяженностью 42 километра и 12-километровые галечные пляжи. Такого природного богатства в России больше нет.А еще Анапа – один из самых древних городов в нашей стране с историей, которая насчитывает более двух с половиной тысячелетий, город воинской славы, самый солнечный город России – у нас почти 300 ясных дней в году! Есть у Анапы еще одно динамично развивающееся направление – виноградарство и виноделие. И потенциал этой отрасли очень высокий. В новом генплане мы закрепили более 30 тысяч гектаров виноградопригодных земель.– Анапа традиционно считается лучшим местом для детского отдыха. Как сейчас развивается это направление? Планируется ли строительство новых детских санаториев и пансионатов?– Действительно, у многих россиян Анапа ассоциируется с детским отдыхом, и это направление для нас остается одним из приоритетных. Когда по поручению губернатора региона мы разрабатывали новый генплан, около 40 территорий детских лагерей включили в особую зону – там можно размещать исключительно объекты, связанные с оздоровлением и отдыхом детей.В прошлом году мы практически до нуля снизили налоговую ставку на земельный налог и за аренду земли для наших детских лагерей. На постоянной основе работаем с собственниками по возобновлению деятельности нефункционирующих детских лагерей. Так, в марте заключено концессионное соглашение между правительством Самарской области и детским оздоровительным лагерем "Энергетик" о реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса ДОЛ "Черноморец" в течение 3 лет. Также в этом году на базе старого пансионата в Сукко открылся новый объект – детский оздоровительный лагерь "Горный". Будем продолжать эту работу и в дальнейшем.– Какие сегодня предъявляются условия к детскому отдыху? Меняются ли стандарты? Можно ли говорить о клиентоориентированности в этой сфере?– Требования к детскому отдыху всегда самые высокие, и наша главная задача здесь – создать комфортные, а главное, безопасные условия для маленьких гостей. Это соблюдение требований антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологическая, общественная безопасность. Важно, чтобы ребенок, который приехал без родителей в детский оздоровительный лагерь, получил качественные услуги и захотел вернуться в Анапу, чтобы у него остались самые добрые и светлые воспоминания.Конечно, мы не только сохраняем традиции, но и применяем новые подходы к детскому отдыху. Так, на базе наших детских здравниц проходят мастер-классы по проектной лаборатории, экологии, робототехнике, 3D-моделированию и 3D-печати. Некоторые учреждения успешно внедряют свои мобильные приложения – например, санаторий "Вита". Мы не только ищем новые подходы в обучении, но и организовываем культуру питания с индивидуальным подходом. Некоторые наши лагеря могут предложить детям безглютеновую диету, сбалансированную и согласованную с Роспотребнадзором.– Недавно в Краснодарском крае прошла первая кадровая школа в индустрии гостеприимства "ПРОдвижение". Как Вы оцениваете ее результаты? Насколько Вы ощущаете недостаток квалифицированных сотрудников в этой сфере?– Проект нужный, поскольку вакансии на рынке индустрии гостеприимства есть всегда. Тем более, в Анапе и крае в целом ежегодно увеличивается количество объектов санаторно-курортного комплекса, где необходимы вожатые, аниматоры, обслуживающий персонал. Очень серьезное внимание формированию кадрового резерва уделяет губернатор региона Вениамин Кондратьев, и я искренне благодарен за внимание к отрасли и ее поддержку организаторам проекта "Кадровая школа" – министерству курортов, туризма и олимпийского наследия и Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края.Сегодня нам нужны новые специалисты, с новым мышлением, новыми подходами. "Кадровая школа" объединила именно таких людей – молодых, инициативных, энергичных, полных идей.Выездной семинар "ПРОдвижение" прошел весной в Анапе в санатории "Вита", там было порядка 1000 участников – студенты со всего Краснодарского края, которые хотят стать частью сферы сервиса и гостеприимства. Мы встречались, общались, и я сам видел, как у этих ребят горят глаза – им интересно работать в отрасли, причем не формально, а предлагать что-то свое, новое. Потрясающая энергетика.Знаю, что многие ребята этим летом уже нашли применение своим талантам в здравницах региона, в том числе анапских, а это и есть – главный результат. Наш город, где работает более полутора тысяч объектов размещения, готов встречать и трудоустраивать молодых, инициативных, полных энергии и энтузиазма специалистов, и такой проект, как "ПРОдвижение" – хороший помощник в этом.– Насколько популярным становится отдых по системе "Все включено" и сколько уже таких отелей работает в Анапе?– Наш курорт – рекордсмен по количеству отелей "Все включено" и "Ультра все включено". Ежегодно растет спрос на качественный отдых – растет и предложение. В прошлом году у нас было 47 таких объектов, а в этом – уже 52. Туристов привлекают высокий уровень сервиса, шведский стол, СПА-комплексы, разнообразный досуг. Особенно такие отели востребованы среди туристов, которые приезжают семьями и хотели бы избежать дополнительных трат – например, на питание или анимационную программу для детей. Для маленьких гостей во многих объектах работают игровые комнаты с воспитателями, что тоже важно для длительного отдыха с детьми.– Какого уровня отели пользуются наибольшим спросом?– За последние годы показателен рост количества гостиниц с категорией 3, 4, и 5 "звезд". Несмотря на то, что этих объектов порядка 20% от общего количества средств размещения в Большой Анапе, в "пик" курортного сезона у ни стопроцентная загрузка, а в межсезонье держится на 60-70%. Все они предлагают высококлассный сервис, за которым и приезжают туристы.– Известно, что в Анапе пользуются популярностью зимние пляжи. Что они из себя представляют?– Действительно, наши пляжи востребованы не только летом, но и зимой. Просто в холодное время года они трансформируются: оттуда убирают теневые навесы, лежаки, устанавливают лавочки и беседки, чтобы люди могли прогуливаться вдоль берега, наслаждаться пейзажем, чистейшим морским воздухом, кормить птиц – к нам на зимовку прилетают лебеди и утки. К тому же у нас много теплых ясных дней и в межсезонье, когда наши жители и гости с удовольствием принимают солнечные ванны.– Зимний отдых традиционно ассоциируется с горнолыжными курортами. Но что в зимний период предлагает туристам Анапа?– Уже третий год подряд на территории нашего Центрального пляжа зимой работает лаундж-зона – одна из главных локаций проекта "Зимуй в Анапе". Это большая зона отдыха, где вдоль моря стоят лавочки и качели, елка, наряженная уникальными игрушками, которые сделали местные ремесленники. Оборудованы фотозоны и детские площадки, все украшено по-новогоднему.В это же время в Центральном парке будет работать гастрономическая ярмарка, где наши жители и гости могут согреться глинтвейном, попробовать местную кухню, сладости, вино, фермерские сыры и многое другое.Также Анапа предлагает восстановить здоровье. Сейчас в наших санаториях действуют выгодные акции со скидками до 35%. Например, по краевой программе "Южная здравница". Можно узнать много интересного о прошлом города, побывать в археологическом музее "Горгиппия", краеведческом музее, посмотреть объекты турпоказа. Продолжают работу экскурсии на винодельнях.– Недавно сообщалось о новой планировке самой протяженной улицы Анапы – Пионерского проспекта. Как он будет выглядеть и что изменится? Как в целом Вы видите развитие города?– Проект разрабатывали специалисты Научно-исследовательского института перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга, которые ранее готовили новый генплан Анапы. Они провели комплексные инженерные изыскания и учли все нюансы территории, общая площадь которой – почти 1500 гектаров.Сделан акцент исключительно на курортную составляющую: проект предусматривает сохранение и развитие детских лагерей и учреждений санаторно-курортного комплекса, создание новых парков и скверов, велодорожек, прогулочных и спортивных зон, расширение проходов к морю. Развиваться проспект будет исключительно в курортном направлении. Это будет благоустроенный всесезонный курортный центр с современными отелями и санаториями, детскими лагерями, развитой туристической инфраструктурой, комфортными общественными пространствами. И, конечно, никакой новой многоквартирной жилищной застройки на нашей главной курортного магистрали не предусматривается.Мы полностью ушли от точечной застройки. Ключевое направление сейчас – реализация проектов комплексного развития территории, когда застройщик возводит не только жилой комплекс, но и всю сопутствующую инфраструктуру: социальную, инженерную, транспортную. Примеры таких проектов и таких социально ответственных застройщиков есть – недавно на заседании общественного градостроительного совета уже были рассмотрены первые два таких проекта.– Сообщалось, что туры в Анапу и на другие курорты на лето 2023 уже подорожали на 5-20%? Насколько эта информация достоверна? Каковы Ваши прогнозы относительно стоимости отдыха в следующем году?– Безусловно, туристический бизнес, как и любые другие сферы, реагирует на рынок. В условиях инфляции, подорожания электроэнергии, продуктов питания отельеры вынуждены повышать цены на свой продукт. Но это повышение, конечно, не будет кардинальным.Так, в начале сезона-2022 стоимость путевки выросла в среднем на 15%, но различные акции и активная господдержка, в том числе "Туристический кэшбек", позволили россиянам отдохнуть, минимально ощутив повышение цен. Не сомневаюсь, что в новом сезоне отдых и оздоровление в Анапе будут доступными для всех россиян.
https://ria.ru/20221213/ekskursii-1838468994.html
https://ria.ru/20221213/krasnodarskiykray-1838312852.html
https://ria.ru/20220909/kuban-1815553295.html
анапа
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762379939_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_332ecb07d804b7aab9573fd53c156686.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, василий швец, вениамин кондратьев, краснодарский край, новости - туризм
Анапа, Василий Швец, Вениамин Кондратьев, Туризм, Краснодарский край, Новости - Туризм
Известный курорт Краснодарского края Анапа – одно их самых популярных мест среди туристов не только летом, но и зимой. Для круглогодичного отдыха здесь есть все необходимое: современно оборудованные курорты, красивые пляжи, и, конечно, уникальная природа. Кстати, Анапа считается самым солнечным российским городом. О том, каким был туристический сезон в этом году и как Анапа будет развиваться в будущем в интервью РИА Новости рассказал мэр города Василий Швец.
– Что бы Вы назвали главным отличием и достижением туристического сезона этого года?
– Главное отличие в том, что после двух лет работы в условиях пандемии нам пришлось столкнуться с новыми вызовами: закрытым с февраля авиасообщением, продолжающими ужесточаться антироссийскими санкциями. А главное достижение, пожалуй, в том, что, несмотря на все сложности этого по-настоящему непростого года, Анапа вновь оказалась в лидерах по количеству принятых туристов. С начала года мы встретили более 4 миллионов гостей, турпоток вырос на 4%. Курорт вновь доказал свою востребованность.
Также среди достижений назову первую в стране организованную в нашем городе после внесения изменений в 171-ФЗ специализированную эногастрономическую ярмарку – она прошла в рамках открытия сезона, который второй год подряд стартовал у нас в мае, и объединила десятки виноделен из Краснодарского края, Крыма, Ставрополья и Ростовской области
. За две недели ее посетили более 40 тысяч человек.
Было крупное спортивное событие – наш курорт впервые встретил международные соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2022. И этот старт стал знаковым для нас, таким образом Анапа всё активнее становится центром спортивной жизни Юга России.
– Какие направления туризма сейчас развиваются в Анапе? На что вы собираетесь делать ставку в работе?
– В разное время года в Анапе востребованы разные виды туризма. Например, зимой большинство наших гостей выбирают оздоровительный. У нашего санаторно-курортного комплекса – самая современная лечебная база с уникальными методиками, многие из которых не имеют аналогов в мире.
Еще один привлекательный фактор – зимой цены на путевки ниже, отдохнуть и поправить здоровье можно от двух тысяч рублей в сутки.
Плюс многие анапские здравницы работают по программам "Антистресс" – это лучший вариант отдыха для тех, кто живет в крупных городах. Когда ты приезжаешь из мегаполиса на тихий и уютный курорт, гуляешь вдоль моря, дышишь свежим воздухом, посещаешь процедуры – всё это в комплексе дает мощный лечебный эффект, помогает поправить не только физическое, но и ментальное здоровье. Сейчас это особенно важно.
Кроме того, мы активно развиваем эногастрономический туризм. Наши винодельни входят в Национальный винный маршрут и регулярно получают награды не только федерального, но и мирового уровня. Мы этим гордимся.
В целом, каждый турист найдет для себя в Анапе досуг по душе. Для тех, кто любит спокойный отдых – это, конечно, море, СПА-комплексы и бассейны, отели, работающие по системе "Все включено". Для ценителей активного отдыха – полеты на параплане, экотуризм по тропам заповедника "Утриш" и маршрутам, которые представлены в нашем мобильном приложении "Моя Анапа". Круглогодично работает школа кайтсерфинга на Бугазской косе, активно развиваются такие водные виды спорта, как виндсерфинг, дайвинг, вейкбординг, сапбординг, в ближайшей перспективе начнется строительство Центра пляжных видов спорта.
Мы развиваем все виды туризма – даже, после открытия нового Дворца бракосочетания, свадебный. Каждое направление интересно, и мы стараемся, чтобы у наших гостей возможность выбора была как можно шире.
– Что отличает, по Вашему мнению, Анапу от других известных курортов на побережье?
– У каждого курорта свои преимущества. В Анапе, например, великолепная бальнеологическая составляющая: лечебные грязи и минеральные воды, целебный воздух, который объединяет особенности морского, горного и степного климатов. Природный "антисептик" в огромных количествах выделяют реликтовые можжевеловые леса в заповеднике "Утриш", поэтому Анапа – лучшее место для реабилитации после ковида. И, конечно, наша гордость – лечебные песчаные пляжи протяженностью 42 километра и 12-километровые галечные пляжи. Такого природного богатства в России больше нет.
А еще Анапа – один из самых древних городов в нашей стране с историей, которая насчитывает более двух с половиной тысячелетий, город воинской славы, самый солнечный город России – у нас почти 300 ясных дней в году! Есть у Анапы еще одно динамично развивающееся направление – виноградарство и виноделие. И потенциал этой отрасли очень высокий. В новом генплане мы закрепили более 30 тысяч гектаров виноградопригодных земель.
Курорт – это еще и его окрестности: заповедный Утриш, Кипарисовое озеро в Сукко, чистейшие песчаные пляжи в Благовещенской, греческий колорит в Витязево, армянский – в Гай-Кодзоре, казачий – в Гостагаевской, смотровая площадка "Ласточкины гнезда", откуда открывается потрясающий вид на море и город. Всё это – тоже Анапа.
– Анапа традиционно считается лучшим местом для детского отдыха. Как сейчас развивается это направление? Планируется ли строительство новых детских санаториев и пансионатов?
– Действительно, у многих россиян Анапа ассоциируется с детским отдыхом, и это направление для нас остается одним из приоритетных. Когда по поручению губернатора региона мы разрабатывали новый генплан, около 40 территорий детских лагерей включили в особую зону – там можно размещать исключительно объекты, связанные с оздоровлением и отдыхом детей.
В прошлом году мы практически до нуля снизили налоговую ставку на земельный налог и за аренду земли для наших детских лагерей. На постоянной основе работаем с собственниками по возобновлению деятельности нефункционирующих детских лагерей. Так, в марте заключено концессионное соглашение между правительством Самарской области
и детским оздоровительным лагерем "Энергетик" о реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса ДОЛ "Черноморец" в течение 3 лет. Также в этом году на базе старого пансионата в Сукко открылся новый объект – детский оздоровительный лагерь "Горный". Будем продолжать эту работу и в дальнейшем.
– Какие сегодня предъявляются условия к детскому отдыху? Меняются ли стандарты? Можно ли говорить о клиентоориентированности в этой сфере?
– Требования к детскому отдыху всегда самые высокие, и наша главная задача здесь – создать комфортные, а главное, безопасные условия для маленьких гостей. Это соблюдение требований антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологическая, общественная безопасность. Важно, чтобы ребенок, который приехал без родителей в детский оздоровительный лагерь, получил качественные услуги и захотел вернуться в Анапу, чтобы у него остались самые добрые и светлые воспоминания.
Конечно, мы не только сохраняем традиции, но и применяем новые подходы к детскому отдыху. Так, на базе наших детских здравниц проходят мастер-классы по проектной лаборатории, экологии, робототехнике, 3D-моделированию и 3D-печати. Некоторые учреждения успешно внедряют свои мобильные приложения – например, санаторий "Вита". Мы не только ищем новые подходы в обучении, но и организовываем культуру питания с индивидуальным подходом. Некоторые наши лагеря могут предложить детям безглютеновую диету, сбалансированную и согласованную с Роспотребнадзором
.
Одно из конкурентных преимуществ анапских детских лагерей – уникальные лечебные природные ресурсы и наличие круглогодичных подогреваемых бассейнов. Это позволяет раздвинуть рамки сезонности и принимать детей в течение всего года. В числе этих здравниц могу назвать "Бимлюк", "Смену" и "Виту".
– Недавно в Краснодарском крае прошла первая кадровая школа в индустрии гостеприимства "ПРОдвижение". Как Вы оцениваете ее результаты? Насколько Вы ощущаете недостаток квалифицированных сотрудников в этой сфере?
– Проект нужный, поскольку вакансии на рынке индустрии гостеприимства есть всегда. Тем более, в Анапе и крае в целом ежегодно увеличивается количество объектов санаторно-курортного комплекса, где необходимы вожатые, аниматоры, обслуживающий персонал. Очень серьезное внимание формированию кадрового резерва уделяет губернатор региона Вениамин Кондратьев
, и я искренне благодарен за внимание к отрасли и ее поддержку организаторам проекта "Кадровая школа" – министерству курортов, туризма и олимпийского наследия и Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края.
Сегодня нам нужны новые специалисты, с новым мышлением, новыми подходами. "Кадровая школа" объединила именно таких людей – молодых, инициативных, энергичных, полных идей.
Выездной семинар "ПРОдвижение" прошел весной в Анапе в санатории "Вита", там было порядка 1000 участников – студенты со всего Краснодарского края, которые хотят стать частью сферы сервиса и гостеприимства. Мы встречались, общались, и я сам видел, как у этих ребят горят глаза – им интересно работать в отрасли, причем не формально, а предлагать что-то свое, новое. Потрясающая энергетика.
Знаю, что многие ребята этим летом уже нашли применение своим талантам в здравницах региона, в том числе анапских, а это и есть – главный результат. Наш город, где работает более полутора тысяч объектов размещения, готов встречать и трудоустраивать молодых, инициативных, полных энергии и энтузиазма специалистов, и такой проект, как "ПРОдвижение" – хороший помощник в этом.
– Насколько популярным становится отдых по системе "Все включено" и сколько уже таких отелей работает в Анапе?
– Наш курорт – рекордсмен по количеству отелей "Все включено" и "Ультра все включено". Ежегодно растет спрос на качественный отдых – растет и предложение. В прошлом году у нас было 47 таких объектов, а в этом – уже 52. Туристов привлекают высокий уровень сервиса, шведский стол, СПА-комплексы, разнообразный досуг. Особенно такие отели востребованы среди туристов, которые приезжают семьями и хотели бы избежать дополнительных трат – например, на питание или анимационную программу для детей. Для маленьких гостей во многих объектах работают игровые комнаты с воспитателями, что тоже важно для длительного отдыха с детьми.
– Какого уровня отели пользуются наибольшим спросом?
– За последние годы показателен рост количества гостиниц с категорией 3, 4, и 5 "звезд". Несмотря на то, что этих объектов порядка 20% от общего количества средств размещения в Большой Анапе, в "пик" курортного сезона у ни стопроцентная загрузка, а в межсезонье держится на 60-70%. Все они предлагают высококлассный сервис, за которым и приезжают туристы.
– Известно, что в Анапе пользуются популярностью зимние пляжи. Что они из себя представляют?
– Действительно, наши пляжи востребованы не только летом, но и зимой. Просто в холодное время года они трансформируются: оттуда убирают теневые навесы, лежаки, устанавливают лавочки и беседки, чтобы люди могли прогуливаться вдоль берега, наслаждаться пейзажем, чистейшим морским воздухом, кормить птиц – к нам на зимовку прилетают лебеди и утки. К тому же у нас много теплых ясных дней и в межсезонье, когда наши жители и гости с удовольствием принимают солнечные ванны.
– Зимний отдых традиционно ассоциируется с горнолыжными курортами. Но что в зимний период предлагает туристам Анапа?
– Уже третий год подряд на территории нашего Центрального пляжа зимой работает лаундж-зона – одна из главных локаций проекта "Зимуй в Анапе". Это большая зона отдыха, где вдоль моря стоят лавочки и качели, елка, наряженная уникальными игрушками, которые сделали местные ремесленники. Оборудованы фотозоны и детские площадки, все украшено по-новогоднему.
Здесь с 15 декабря по 15 января для гостей и жителей курорта пройдут спортивные состязания, забеги и зарядки, творческие мастер-классы, образовательные лекции, детские развлекательные программы, киносеансы под открытым небом и многое другое.
В это же время в Центральном парке будет работать гастрономическая ярмарка, где наши жители и гости могут согреться глинтвейном, попробовать местную кухню, сладости, вино, фермерские сыры и многое другое.
Также Анапа предлагает восстановить здоровье. Сейчас в наших санаториях действуют выгодные акции со скидками до 35%. Например, по краевой программе "Южная здравница". Можно узнать много интересного о прошлом города, побывать в археологическом музее "Горгиппия", краеведческом музее, посмотреть объекты турпоказа. Продолжают работу экскурсии на винодельнях.
– Недавно сообщалось о новой планировке самой протяженной улицы Анапы – Пионерского проспекта. Как он будет выглядеть и что изменится? Как в целом Вы видите развитие города?
– Проект разрабатывали специалисты Научно-исследовательского института перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга
, которые ранее готовили новый генплан Анапы. Они провели комплексные инженерные изыскания и учли все нюансы территории, общая площадь которой – почти 1500 гектаров.
Сделан акцент исключительно на курортную составляющую: проект предусматривает сохранение и развитие детских лагерей и учреждений санаторно-курортного комплекса, создание новых парков и скверов, велодорожек, прогулочных и спортивных зон, расширение проходов к морю. Развиваться проспект будет исключительно в курортном направлении. Это будет благоустроенный всесезонный курортный центр с современными отелями и санаториями, детскими лагерями, развитой туристической инфраструктурой, комфортными общественными пространствами. И, конечно, никакой новой многоквартирной жилищной застройки на нашей главной курортного магистрали не предусматривается.
Мы полностью ушли от точечной застройки. Ключевое направление сейчас – реализация проектов комплексного развития территории, когда застройщик возводит не только жилой комплекс, но и всю сопутствующую инфраструктуру: социальную, инженерную, транспортную. Примеры таких проектов и таких социально ответственных застройщиков есть – недавно на заседании общественного градостроительного совета уже были рассмотрены первые два таких проекта.
– Сообщалось, что туры в Анапу и на другие курорты на лето 2023 уже подорожали на 5-20%? Насколько эта информация достоверна? Каковы Ваши прогнозы относительно стоимости отдыха в следующем году?
– Безусловно, туристический бизнес, как и любые другие сферы, реагирует на рынок. В условиях инфляции, подорожания электроэнергии, продуктов питания отельеры вынуждены повышать цены на свой продукт. Но это повышение, конечно, не будет кардинальным.
Так, в начале сезона-2022 стоимость путевки выросла в среднем на 15%, но различные акции и активная господдержка, в том числе "Туристический кэшбек", позволили россиянам отдохнуть, минимально ощутив повышение цен. Не сомневаюсь, что в новом сезоне отдых и оздоровление в Анапе будут доступными для всех россиян.