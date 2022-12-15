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Мэр Анапы Василий Швец: каждый турист найдет у нас отдых по душе

Мэр Анапы Василий Швец: каждый турист найдет у нас отдых по душе - РИА Новости, 15.12.2022

Мэр Анапы Василий Швец: каждый турист найдет у нас отдых по душе

Известный курорт Краснодарского края Анапа – одно их самых популярных мест среди туристов не только летом, но и зимой. Для круглогодичного отдыха здесь есть все РИА Новости, 15.12.2022

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2022-12-15T13:14

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анапа

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Известный курорт Краснодарского края Анапа – одно их самых популярных мест среди туристов не только летом, но и зимой. Для круглогодичного отдыха здесь есть все необходимое: современно оборудованные курорты, красивые пляжи, и, конечно, уникальная природа. Кстати, Анапа считается самым солнечным российским городом. О том, каким был туристический сезон в этом году и как Анапа будет развиваться в будущем в интервью РИА Новости рассказал мэр города Василий Швец.– Что бы Вы назвали главным отличием и достижением туристического сезона этого года?– Главное отличие в том, что после двух лет работы в условиях пандемии нам пришлось столкнуться с новыми вызовами: закрытым с февраля авиасообщением, продолжающими ужесточаться антироссийскими санкциями. А главное достижение, пожалуй, в том, что, несмотря на все сложности этого по-настоящему непростого года, Анапа вновь оказалась в лидерах по количеству принятых туристов. С начала года мы встретили более 4 миллионов гостей, турпоток вырос на 4%. Курорт вновь доказал свою востребованность.Также среди достижений назову первую в стране организованную в нашем городе после внесения изменений в 171-ФЗ специализированную эногастрономическую ярмарку – она прошла в рамках открытия сезона, который второй год подряд стартовал у нас в мае, и объединила десятки виноделен из Краснодарского края, Крыма, Ставрополья и Ростовской области. За две недели ее посетили более 40 тысяч человек.Было крупное спортивное событие – наш курорт впервые встретил международные соревнования по триатлону IRONSTAR ANAPA 2022. И этот старт стал знаковым для нас, таким образом Анапа всё активнее становится центром спортивной жизни Юга России.– Какие направления туризма сейчас развиваются в Анапе? На что вы собираетесь делать ставку в работе?– В разное время года в Анапе востребованы разные виды туризма. Например, зимой большинство наших гостей выбирают оздоровительный. У нашего санаторно-курортного комплекса – самая современная лечебная база с уникальными методиками, многие из которых не имеют аналогов в мире. Плюс многие анапские здравницы работают по программам "Антистресс" – это лучший вариант отдыха для тех, кто живет в крупных городах. Когда ты приезжаешь из мегаполиса на тихий и уютный курорт, гуляешь вдоль моря, дышишь свежим воздухом, посещаешь процедуры – всё это в комплексе дает мощный лечебный эффект, помогает поправить не только физическое, но и ментальное здоровье. Сейчас это особенно важно.Кроме того, мы активно развиваем эногастрономический туризм. Наши винодельни входят в Национальный винный маршрут и регулярно получают награды не только федерального, но и мирового уровня. Мы этим гордимся.В целом, каждый турист найдет для себя в Анапе досуг по душе. Для тех, кто любит спокойный отдых – это, конечно, море, СПА-комплексы и бассейны, отели, работающие по системе "Все включено". Для ценителей активного отдыха – полеты на параплане, экотуризм по тропам заповедника "Утриш" и маршрутам, которые представлены в нашем мобильном приложении "Моя Анапа". Круглогодично работает школа кайтсерфинга на Бугазской косе, активно развиваются такие водные виды спорта, как виндсерфинг, дайвинг, вейкбординг, сапбординг, в ближайшей перспективе начнется строительство Центра пляжных видов спорта.Мы развиваем все виды туризма – даже, после открытия нового Дворца бракосочетания, свадебный. Каждое направление интересно, и мы стараемся, чтобы у наших гостей возможность выбора была как можно шире.– Что отличает, по Вашему мнению, Анапу от других известных курортов на побережье?– У каждого курорта свои преимущества. В Анапе, например, великолепная бальнеологическая составляющая: лечебные грязи и минеральные воды, целебный воздух, который объединяет особенности морского, горного и степного климатов. Природный "антисептик" в огромных количествах выделяют реликтовые можжевеловые леса в заповеднике "Утриш", поэтому Анапа – лучшее место для реабилитации после ковида. И, конечно, наша гордость – лечебные песчаные пляжи протяженностью 42 километра и 12-километровые галечные пляжи. Такого природного богатства в России больше нет.А еще Анапа – один из самых древних городов в нашей стране с историей, которая насчитывает более двух с половиной тысячелетий, город воинской славы, самый солнечный город России – у нас почти 300 ясных дней в году! Есть у Анапы еще одно динамично развивающееся направление – виноградарство и виноделие. И потенциал этой отрасли очень высокий. В новом генплане мы закрепили более 30 тысяч гектаров виноградопригодных земель.– Анапа традиционно считается лучшим местом для детского отдыха. Как сейчас развивается это направление? Планируется ли строительство новых детских санаториев и пансионатов?– Действительно, у многих россиян Анапа ассоциируется с детским отдыхом, и это направление для нас остается одним из приоритетных. Когда по поручению губернатора региона мы разрабатывали новый генплан, около 40 территорий детских лагерей включили в особую зону – там можно размещать исключительно объекты, связанные с оздоровлением и отдыхом детей.В прошлом году мы практически до нуля снизили налоговую ставку на земельный налог и за аренду земли для наших детских лагерей. На постоянной основе работаем с собственниками по возобновлению деятельности нефункционирующих детских лагерей. Так, в марте заключено концессионное соглашение между правительством Самарской области и детским оздоровительным лагерем "Энергетик" о реконструкции и эксплуатации имущественного комплекса ДОЛ "Черноморец" в течение 3 лет. Также в этом году на базе старого пансионата в Сукко открылся новый объект – детский оздоровительный лагерь "Горный". Будем продолжать эту работу и в дальнейшем.– Какие сегодня предъявляются условия к детскому отдыху? Меняются ли стандарты? Можно ли говорить о клиентоориентированности в этой сфере?– Требования к детскому отдыху всегда самые высокие, и наша главная задача здесь – создать комфортные, а главное, безопасные условия для маленьких гостей. Это соблюдение требований антитеррористической защищенности, санитарно-эпидемиологическая, общественная безопасность. Важно, чтобы ребенок, который приехал без родителей в детский оздоровительный лагерь, получил качественные услуги и захотел вернуться в Анапу, чтобы у него остались самые добрые и светлые воспоминания.Конечно, мы не только сохраняем традиции, но и применяем новые подходы к детскому отдыху. Так, на базе наших детских здравниц проходят мастер-классы по проектной лаборатории, экологии, робототехнике, 3D-моделированию и 3D-печати. Некоторые учреждения успешно внедряют свои мобильные приложения – например, санаторий "Вита". Мы не только ищем новые подходы в обучении, но и организовываем культуру питания с индивидуальным подходом. Некоторые наши лагеря могут предложить детям безглютеновую диету, сбалансированную и согласованную с Роспотребнадзором.– Недавно в Краснодарском крае прошла первая кадровая школа в индустрии гостеприимства "ПРОдвижение". Как Вы оцениваете ее результаты? Насколько Вы ощущаете недостаток квалифицированных сотрудников в этой сфере?– Проект нужный, поскольку вакансии на рынке индустрии гостеприимства есть всегда. Тем более, в Анапе и крае в целом ежегодно увеличивается количество объектов санаторно-курортного комплекса, где необходимы вожатые, аниматоры, обслуживающий персонал. Очень серьезное внимание формированию кадрового резерва уделяет губернатор региона Вениамин Кондратьев, и я искренне благодарен за внимание к отрасли и ее поддержку организаторам проекта "Кадровая школа" – министерству курортов, туризма и олимпийского наследия и Ассоциации детских лагерей и здравниц Краснодарского края.Сегодня нам нужны новые специалисты, с новым мышлением, новыми подходами. "Кадровая школа" объединила именно таких людей – молодых, инициативных, энергичных, полных идей.Выездной семинар "ПРОдвижение" прошел весной в Анапе в санатории "Вита", там было порядка 1000 участников – студенты со всего Краснодарского края, которые хотят стать частью сферы сервиса и гостеприимства. Мы встречались, общались, и я сам видел, как у этих ребят горят глаза – им интересно работать в отрасли, причем не формально, а предлагать что-то свое, новое. Потрясающая энергетика.Знаю, что многие ребята этим летом уже нашли применение своим талантам в здравницах региона, в том числе анапских, а это и есть – главный результат. Наш город, где работает более полутора тысяч объектов размещения, готов встречать и трудоустраивать молодых, инициативных, полных энергии и энтузиазма специалистов, и такой проект, как "ПРОдвижение" – хороший помощник в этом.– Насколько популярным становится отдых по системе "Все включено" и сколько уже таких отелей работает в Анапе?– Наш курорт – рекордсмен по количеству отелей "Все включено" и "Ультра все включено". Ежегодно растет спрос на качественный отдых – растет и предложение. В прошлом году у нас было 47 таких объектов, а в этом – уже 52. Туристов привлекают высокий уровень сервиса, шведский стол, СПА-комплексы, разнообразный досуг. Особенно такие отели востребованы среди туристов, которые приезжают семьями и хотели бы избежать дополнительных трат – например, на питание или анимационную программу для детей. Для маленьких гостей во многих объектах работают игровые комнаты с воспитателями, что тоже важно для длительного отдыха с детьми.– Какого уровня отели пользуются наибольшим спросом?– За последние годы показателен рост количества гостиниц с категорией 3, 4, и 5 "звезд". Несмотря на то, что этих объектов порядка 20% от общего количества средств размещения в Большой Анапе, в "пик" курортного сезона у ни стопроцентная загрузка, а в межсезонье держится на 60-70%. Все они предлагают высококлассный сервис, за которым и приезжают туристы.– Известно, что в Анапе пользуются популярностью зимние пляжи. Что они из себя представляют?– Действительно, наши пляжи востребованы не только летом, но и зимой. Просто в холодное время года они трансформируются: оттуда убирают теневые навесы, лежаки, устанавливают лавочки и беседки, чтобы люди могли прогуливаться вдоль берега, наслаждаться пейзажем, чистейшим морским воздухом, кормить птиц – к нам на зимовку прилетают лебеди и утки. К тому же у нас много теплых ясных дней и в межсезонье, когда наши жители и гости с удовольствием принимают солнечные ванны.– Зимний отдых традиционно ассоциируется с горнолыжными курортами. Но что в зимний период предлагает туристам Анапа?– Уже третий год подряд на территории нашего Центрального пляжа зимой работает лаундж-зона – одна из главных локаций проекта "Зимуй в Анапе". Это большая зона отдыха, где вдоль моря стоят лавочки и качели, елка, наряженная уникальными игрушками, которые сделали местные ремесленники. Оборудованы фотозоны и детские площадки, все украшено по-новогоднему.В это же время в Центральном парке будет работать гастрономическая ярмарка, где наши жители и гости могут согреться глинтвейном, попробовать местную кухню, сладости, вино, фермерские сыры и многое другое.Также Анапа предлагает восстановить здоровье. Сейчас в наших санаториях действуют выгодные акции со скидками до 35%. Например, по краевой программе "Южная здравница". Можно узнать много интересного о прошлом города, побывать в археологическом музее "Горгиппия", краеведческом музее, посмотреть объекты турпоказа. Продолжают работу экскурсии на винодельнях.– Недавно сообщалось о новой планировке самой протяженной улицы Анапы – Пионерского проспекта. Как он будет выглядеть и что изменится? Как в целом Вы видите развитие города?– Проект разрабатывали специалисты Научно-исследовательского института перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга, которые ранее готовили новый генплан Анапы. Они провели комплексные инженерные изыскания и учли все нюансы территории, общая площадь которой – почти 1500 гектаров.Сделан акцент исключительно на курортную составляющую: проект предусматривает сохранение и развитие детских лагерей и учреждений санаторно-курортного комплекса, создание новых парков и скверов, велодорожек, прогулочных и спортивных зон, расширение проходов к морю. Развиваться проспект будет исключительно в курортном направлении. Это будет благоустроенный всесезонный курортный центр с современными отелями и санаториями, детскими лагерями, развитой туристической инфраструктурой, комфортными общественными пространствами. И, конечно, никакой новой многоквартирной жилищной застройки на нашей главной курортного магистрали не предусматривается.Мы полностью ушли от точечной застройки. Ключевое направление сейчас – реализация проектов комплексного развития территории, когда застройщик возводит не только жилой комплекс, но и всю сопутствующую инфраструктуру: социальную, инженерную, транспортную. Примеры таких проектов и таких социально ответственных застройщиков есть – недавно на заседании общественного градостроительного совета уже были рассмотрены первые два таких проекта.– Сообщалось, что туры в Анапу и на другие курорты на лето 2023 уже подорожали на 5-20%? Насколько эта информация достоверна? Каковы Ваши прогнозы относительно стоимости отдыха в следующем году?– Безусловно, туристический бизнес, как и любые другие сферы, реагирует на рынок. В условиях инфляции, подорожания электроэнергии, продуктов питания отельеры вынуждены повышать цены на свой продукт. Но это повышение, конечно, не будет кардинальным.Так, в начале сезона-2022 стоимость путевки выросла в среднем на 15%, но различные акции и активная господдержка, в том числе "Туристический кэшбек", позволили россиянам отдохнуть, минимально ощутив повышение цен. Не сомневаюсь, что в новом сезоне отдых и оздоровление в Анапе будут доступными для всех россиян.

https://ria.ru/20221213/ekskursii-1838468994.html

https://ria.ru/20221213/krasnodarskiykray-1838312852.html

https://ria.ru/20220909/kuban-1815553295.html

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анапа, василий швец, вениамин кондратьев, краснодарский край, новости - туризм