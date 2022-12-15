https://ria.ru/20221215/an-12-1838828599.html
Самолет Ан-12 загорелся в новосибирском аэропорту после вынужденной посадки
Самолет Ан-12 загорелся в новосибирском аэропорту после вынужденной посадки - РИА Новости, 15.12.2022
Самолет Ан-12 загорелся в новосибирском аэропорту после вынужденной посадки
Самолет Ан-12 в четверг загорелся после вынужденной посадки в новосибирском международном аэропорту Толмачево, пострадавших нет, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T12:04
2022-12-15T12:04
2022-12-15T18:32
происшествия
ан-12
толмачево (аэропорт)
иркут (корпорация)
россия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 15 дек — РИА Новости. Самолет Ан-12 в четверг загорелся после вынужденной посадки в новосибирском международном аэропорту Толмачево, пострадавших нет, сообщила РИА Новости представитель авиаузла."Сегодня в 12:55 (08:55 мск) экипаж самолета Ан-12 совершил вынужденную посадку в аэропорту Толмачево. В процессе руления на стоянку наблюдалось горение в правой части крыла самолета в районе четвертого двигателя", — сообщила собеседница агентства.Она отметила, что аварийно-спасательными службами аэропорта возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет.В четверг в социальных сетях распространили видео с горящим на перроне новосибирского аэропорта Толмачево самолетом Ан-12 с надписью "Иркут" на борту. В аэропорту не сообщили, какой рейс выполнял самолет.
https://ria.ru/20221214/pilot-1838563210.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ан-12, толмачево (аэропорт), иркут (корпорация), россия, новосибирская область
Происшествия, Ан-12, Толмачево (аэропорт), Иркут (корпорация), Россия, Новосибирская область
12:04 15.12.2022 (обновлено: 18:32 15.12.2022)
Самолет Ан-12 загорелся в новосибирском аэропорту после вынужденной посадки
Самолет Ан-12 загорелся в новосибирском аэропорту Толмачево после вынужденной посадки