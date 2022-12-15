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"Мисс Москва — 2015" потребовала от экс-короля Малайзии увеличить алименты - РИА Новости, 15.12.2022
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"Мисс Москва — 2015" потребовала от экс-короля Малайзии увеличить алименты
"Мисс Москва — 2015" потребовала от экс-короля Малайзии увеличить алименты - РИА Новости, 15.12.2022
"Мисс Москва — 2015" потребовала от экс-короля Малайзии увеличить алименты
Победительница конкурса "Мисс Москва" 2015 года россиянка Оксана Воеводина в судебном порядке потребовала, чтобы ее бывший муж, экс-король Малайзии, султан... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T08:28
2022-12-15T08:28
в мире
оксана воеводина
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Победительница конкурса "Мисс Москва" 2015 года россиянка Оксана Воеводина в судебном порядке потребовала, чтобы ее бывший муж, экс-король Малайзии, султан малайзийского штата Келантан Мухаммад V увеличил размер выплат на их общего ребенка, сообщает газета Daily Mail.В 2019 году сингапурский юрист Ко Тиен Хуа (Koh Tien Hua), личный адвокат Мухаммада V, официально подтвердил РИА Новости факт развода монарха и его жены."Богатый экс-король Малайзии... пытается представить, что 1,5 тысячи долларов (1,2 тысячи фунтов стерлингов) в месяц достаточно для обеспечения его бывшей жены и ребенка", - приводит издание слова адвоката Воеводиной Николаса Уилкинсона.В ходе слушания в лондонском суде Уилкинсон назвал размер алиментов смехотворным. Он также указал, что экс-король не исполнил предыдущее постановление суда, согласно которому должен был раскрыть информацию о своих активах.По информации издания, Воеводина вместе с сыном и украинской подругой сейчас проживают в Соединенном Королевстве.
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в мире, оксана воеводина, малайзия
В мире, Оксана Воеводина, Малайзия
08:28 15.12.2022
 
"Мисс Москва — 2015" потребовала от экс-короля Малайзии увеличить алименты

Россиянка потребовала от бывшего мужа, экс-короля Малайзии увеличить алименты на ребенка

© Фото : страница Rihana Oksana Petra в InstagramБывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© Фото : страница Rihana Oksana Petra в Instagram
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Победительница конкурса "Мисс Москва" 2015 года россиянка Оксана Воеводина в судебном порядке потребовала, чтобы ее бывший муж, экс-король Малайзии, султан малайзийского штата Келантан Мухаммад V увеличил размер выплат на их общего ребенка, сообщает газета Daily Mail.
В 2019 году сингапурский юрист Ко Тиен Хуа (Koh Tien Hua), личный адвокат Мухаммада V, официально подтвердил РИА Новости факт развода монарха и его жены.
"Богатый экс-король Малайзии... пытается представить, что 1,5 тысячи долларов (1,2 тысячи фунтов стерлингов) в месяц достаточно для обеспечения его бывшей жены и ребенка", - приводит издание слова адвоката Воеводиной Николаса Уилкинсона.
В ходе слушания в лондонском суде Уилкинсон назвал размер алиментов смехотворным. Он также указал, что экс-король не исполнил предыдущее постановление суда, согласно которому должен был раскрыть информацию о своих активах.
По информации издания, Воеводина вместе с сыном и украинской подругой сейчас проживают в Соединенном Королевстве.
Оксана Воеводина в финале конкурса Мисс Москва — 2015 - РИА Новости, 1920, 18.02.2020
18 февраля 2020, 16:31
"Дворцовые игры": мисс Москва — 2015 пожаловалась на угрозы
 
В миреОксана ВоеводинаМалайзия
 
 
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