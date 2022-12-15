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Алиханов назвал заявления властей Польши о миграционной угрозе паранойей - РИА Новости, 15.12.2022
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Алиханов назвал заявления властей Польши о миграционной угрозе паранойей
Алиханов назвал заявления властей Польши о миграционной угрозе паранойей - РИА Новости, 15.12.2022
Алиханов назвал заявления властей Польши о миграционной угрозе паранойей
Калининградский губернатор Антон Алиханов в интервью РИА Новости назвал нездоровой паранойей заявления властей Польши о миграционной угрозе со стороны... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T07:19
2022-12-15T12:08
в мире
антон алиханов
калининградская область
мариуш блащак
калининград
польша
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов в интервью РИА Новости назвал нездоровой паранойей заявления властей Польши о миграционной угрозе со стороны Калининграда.Ранее власти Польши заявили, что намерены укрепить границу с Калининградской областью при помощи электронного барьера. Недавно польские власти также начали строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объяснил принимаемые меры по усилению безопасности границы тем, что аэропорт Калининграда "Храброво" стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки."Это нездоровая паранойя отдельных поляков просто. Такое, конечно, сложно себе представить", — сказал Алиханов, отвечая на вопрос, существует ли миграционная угроза со стороны Калининграда.Он добавил, что даже во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда в регионе было много гостей из Африки, подобные случаи были единичными."Это были единичные случаи просто обманутых отдельных людей из Нигерии, из Марокко, которым говорили, вот, вы знаете, это самый простой способ попасть в Европу — прилететь в Калининград, а оттуда пешком пытаться как-то перейти границу. С нашей-то стороны давно уже есть стена. Поэтому просто так к полякам не дойдешь", — пояснил он.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20221129/polsha-1835141860.html
https://ria.ru/20221214/kaliningrad-1838489525.html
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в мире, антон алиханов, калининградская область, мариуш блащак, калининград, польша
В мире, Антон Алиханов, Калининградская область, Мариуш Блащак, Калининград, Польша
07:19 15.12.2022 (обновлено: 12:08 15.12.2022)
 
Алиханов назвал заявления властей Польши о миграционной угрозе паранойей

Губернатор Алиханов назвал заявление Варшавы о миграционной угрозе нездоровой паранойей

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов в интервью РИА Новости назвал нездоровой паранойей заявления властей Польши о миграционной угрозе со стороны Калининграда.
Ранее власти Польши заявили, что намерены укрепить границу с Калининградской областью при помощи электронного барьера. Недавно польские власти также начали строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объяснил принимаемые меры по усилению безопасности границы тем, что аэропорт Калининграда "Храброво" стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки.
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"Это нездоровая паранойя отдельных поляков просто. Такое, конечно, сложно себе представить", — сказал Алиханов, отвечая на вопрос, существует ли миграционная угроза со стороны Калининграда.
Он добавил, что даже во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда в регионе было много гостей из Африки, подобные случаи были единичными.
"Это были единичные случаи просто обманутых отдельных людей из Нигерии, из Марокко, которым говорили, вот, вы знаете, это самый простой способ попасть в Европу — прилететь в Калининград, а оттуда пешком пытаться как-то перейти границу. С нашей-то стороны давно уже есть стена. Поэтому просто так к полякам не дойдешь", — пояснил он.
Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>
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В миреАнтон АлихановКалининградская областьМариуш БлащакКалининградПольша
 
 
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