https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838766780.html

Алиханов назвал заявления властей Польши о миграционной угрозе паранойей

Алиханов назвал заявления властей Польши о миграционной угрозе паранойей - РИА Новости, 15.12.2022

Алиханов назвал заявления властей Польши о миграционной угрозе паранойей

Калининградский губернатор Антон Алиханов в интервью РИА Новости назвал нездоровой паранойей заявления властей Польши о миграционной угрозе со стороны... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T07:19

2022-12-15T07:19

2022-12-15T12:08

в мире

антон алиханов

калининградская область

мариуш блащак

калининград

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812885406_0:215:2878:1834_1920x0_80_0_0_cbea33c878815c6ef307b3415d3bbd6f.jpg

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов в интервью РИА Новости назвал нездоровой паранойей заявления властей Польши о миграционной угрозе со стороны Калининграда.Ранее власти Польши заявили, что намерены укрепить границу с Калининградской областью при помощи электронного барьера. Недавно польские власти также начали строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак объяснил принимаемые меры по усилению безопасности границы тем, что аэропорт Калининграда "Храброво" стал открыт для рейсов с Ближнего Востока и из Африки."Это нездоровая паранойя отдельных поляков просто. Такое, конечно, сложно себе представить", — сказал Алиханов, отвечая на вопрос, существует ли миграционная угроза со стороны Калининграда.Он добавил, что даже во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда в регионе было много гостей из Африки, подобные случаи были единичными."Это были единичные случаи просто обманутых отдельных людей из Нигерии, из Марокко, которым говорили, вот, вы знаете, это самый простой способ попасть в Европу — прилететь в Калининград, а оттуда пешком пытаться как-то перейти границу. С нашей-то стороны давно уже есть стена. Поэтому просто так к полякам не дойдешь", — пояснил он.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова >>

https://radiosputnik.ria.ru/20221129/polsha-1835141860.html

https://ria.ru/20221214/kaliningrad-1838489525.html

калининградская область

калининград

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, антон алиханов, калининградская область, мариуш блащак, калининград, польша