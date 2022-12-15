https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838759735.html

Иностранные партнеры "Автотора" хотят вернуться, заявил Алиханов

Иностранные партнеры "Автотора" хотят вернуться, заявил Алиханов - РИА Новости, 15.12.2022

Иностранные партнеры "Автотора" хотят вернуться, заявил Алиханов

Иностранные партнеры калининградского "Автотора" очень хотят вернуться, автохолдинг готов их ждать, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T04:12

2022-12-15T04:12

2022-12-15T04:14

экономика

авто

антон алиханов

калининград

россия

автотор

bmw (автомобиль)

kia rio

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Иностранные партнеры калининградского "Автотора" очень хотят вернуться, автохолдинг готов их ждать, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. На данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена."Подают, они очень хотят вернуться", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, подают ли признаки жизни старые партнеры "Автотора".Губернатор добавил, что вернуться им мешает "политика их руководителей"."Некоторые производители прямо очень хотят вернуться и понимают, что они теряют огромный рынок перспективный и могли бы, наоборот, в отсутствие конкурентов занимать все большую и большую долю. Конечно, для них это очень серьезные экономические потери возможностей, которые перед ними открылись. Я думаю, будут делать все для того, чтобы быть первыми на старте возврата", - добавил он.Отвечая на вопрос, готов ли "Автотор" их ждать, Алиханов сказал: "Да, конечно. Но ждать, не работая, он не готов, они будут точно работать с другими партнерами"По его словам, у "Автотора" есть возможности собрать до 100 тысяч автомобилей в следующем году, договоренности с партнерами позволяют это сделать.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год.

https://ria.ru/20221214/litva-1838545655.html

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экономика, авто, антон алиханов, калининград, россия, автотор, bmw (автомобиль), kia rio, hyundai genesis