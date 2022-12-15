Рейтинг@Mail.ru
Иностранные партнеры "Автотора" хотят вернуться, заявил Алиханов - РИА Новости, 15.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838759735.html
Иностранные партнеры "Автотора" хотят вернуться, заявил Алиханов
Иностранные партнеры "Автотора" хотят вернуться, заявил Алиханов - РИА Новости, 15.12.2022
Иностранные партнеры "Автотора" хотят вернуться, заявил Алиханов
Иностранные партнеры калининградского "Автотора" очень хотят вернуться, автохолдинг готов их ждать, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T04:12
2022-12-15T04:14
экономика
авто
антон алиханов
калининград
россия
автотор
bmw (автомобиль)
kia rio
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796022081_0:352:3013:2047_1920x0_80_0_0_71c43e381dc5bb12131a69f273cabf29.jpg
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Иностранные партнеры калининградского "Автотора" очень хотят вернуться, автохолдинг готов их ждать, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. На данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена."Подают, они очень хотят вернуться", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, подают ли признаки жизни старые партнеры "Автотора".Губернатор добавил, что вернуться им мешает "политика их руководителей"."Некоторые производители прямо очень хотят вернуться и понимают, что они теряют огромный рынок перспективный и могли бы, наоборот, в отсутствие конкурентов занимать все большую и большую долю. Конечно, для них это очень серьезные экономические потери возможностей, которые перед ними открылись. Я думаю, будут делать все для того, чтобы быть первыми на старте возврата", - добавил он.Отвечая на вопрос, готов ли "Автотор" их ждать, Алиханов сказал: "Да, конечно. Но ждать, не работая, он не готов, они будут точно работать с другими партнерами"По его словам, у "Автотора" есть возможности собрать до 100 тысяч автомобилей в следующем году, договоренности с партнерами позволяют это сделать.Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год.
https://ria.ru/20221214/litva-1838545655.html
https://ria.ru/20221215/alikhanov-1838758022.html
калининград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796022081_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_9027beee7525f998e134db4839976c40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, авто, антон алиханов, калининград, россия, автотор, bmw (автомобиль), kia rio, hyundai genesis
Экономика, Авто, Антон Алиханов, Калининград, Россия, Автотор, BMW (автомобиль), Kia Rio, Hyundai Genesis
04:12 15.12.2022 (обновлено: 04:14 15.12.2022)
 
Иностранные партнеры "Автотора" хотят вернуться, заявил Алиханов

Алиханов: иностранные партнеры "Автотора" хотят вернуться, автохолдинг готов их ждать

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Иностранные партнеры калининградского "Автотора" очень хотят вернуться, автохолдинг готов их ждать, заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели немецкой марки BMW, а также южнокорейских Kia и Hyundai. На данный момент сборка автомобилей этих брендов приостановлена.
"Подают, они очень хотят вернуться", - сказал Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, подают ли признаки жизни старые партнеры "Автотора".
Губернатор добавил, что вернуться им мешает "политика их руководителей".
"Некоторые производители прямо очень хотят вернуться и понимают, что они теряют огромный рынок перспективный и могли бы, наоборот, в отсутствие конкурентов занимать все большую и большую долю. Конечно, для них это очень серьезные экономические потери возможностей, которые перед ними открылись. Я думаю, будут делать все для того, чтобы быть первыми на старте возврата", - добавил он.
Досмотр грузовых автомобилей на МАПП Чернышевское на российско-литовской границе в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 12:03
Транспортный комплекс Литвы не выживет без транзита, заявил Алиханов
Отвечая на вопрос, готов ли "Автотор" их ждать, Алиханов сказал: "Да, конечно. Но ждать, не работая, он не готов, они будут точно работать с другими партнерами"
По его словам, у "Автотора" есть возможности собрать до 100 тысяч автомобилей в следующем году, договоренности с партнерами позволяют это сделать.
Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство ведется с мая 1997 года, мощности завода - около 250 тысяч машин в год.
Предприятие Автотор в Калиниграде - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
03:13
"Автотор" представит новые модели автомобилей, заявил Алиханов
 
ЭкономикаАвтоАнтон АлихановКалининградРоссияАвтоторBMW (автомобиль)Kia RioHyundai Genesis
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала