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Штаты разворачивают африканский фронт против России и Китая

Штаты разворачивают африканский фронт против России и Китая - РИА Новости, 15.12.2022

Штаты разворачивают африканский фронт против России и Китая

В Вашингтоне проходит саммит США — Африка — второй в истории. Африка нужна всем — и как кладовая полезных ископаемых, и как перспективный и последний... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T09:17

2022-12-15T09:17

2022-12-15T09:56

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В Вашингтоне проходит саммит США — Африка — второй в истории. Африка нужна всем — и как кладовая полезных ископаемых, и как перспективный и последний быстрорастущий рынок для товаров и услуг, и как потенциальная мировая фабрика. Европейцам больше всех нужна еще и стабильная Африка, иначе поток беженцев и переселенцев с соседнего континента, население которого уже вдвое превышает европейское (а к середине века ожидается, что превысит втрое), будет становиться все большей проблемой для стареющего Старого Света.Поэтому за влияние на Африку и симпатии африканцев борются все серьезные державы — США, Великобритания, ЕС, Китай, Россия, Турция, Саудовская Аравия, Индия, Япония, даже Бразилия с Южной Кореей. Все предлагают африканским странам различные товары, проекты, инвестиции, гуманитарную помощь и подготовку кадров — такой интерес льстит африканскому самолюбию, но при этом мало сказывается на положении дел в странах Черного континента.Большинство из них по-прежнему крайне неустойчивы, бедны (даже те, на кого пролился дождь нефтедолларов) и раздираемы внутренними противоречиями (а некоторые еще и конфликтами с соседями). Кто в этом виноват? Те, кто веками выкачивал из Африки богатства, а потом по произвольно нарезанным границам дал им независимость, причем зачастую чисто формальную? Да, вина Европы несомненна, как бы она сейчас ни возмущалась коррумпированностью и дикостью местных элит, эти элиты во многом подготовлены и воспитаны под европейским влиянием (и дело тут не только в обучении в Сорбонне или в военной академии Сандхерст), а сами экономики независимых стран оставались под контролем Запада. Последние десятилетия все больше и больше уже не западных государств, а глобальных корпораций (впрочем, так уже было и во время всевозможных Ост-Индийских компаний), но сути это не меняло. Африка зависела от Запада, целью которого было построение единого глобального человечества. И место Африки в нем было вполне понятным — поставщик ресурсов, рабочих рук и рынок сбыта.В 60-80-е Западу мешала конкуренция с СССР: страна серьезно присутствовала в Африке и немало стран Черного континента ориентировались на Москву. Но потом Россия ушла, испарилась, остались только островки влияния, связанные с крупными оружейными контрактами и частично нефтедобычей. Зато вместо России с 90-х годов стал огромными темпами наращивать свое влияние Китай, и в итоге к нашим дням сложилась совершенно новая для Запада ситуация, в которой вскоре встанет вопрос "кто потерял Африку?".Да, об этом уже говорили в середине 70-х, когда в бывших португальских колониях Анголе и Мозамбике пришли к власти ориентированные на Москву партизаны-марксисты. Но сейчас-то нет ни СССР, ни социалистического лагеря, да и в этих странах капитализм, а Африка все равно уплывает из рук Запада. Кто виноват? По его мнению, все те же, кто и в целом не дает Западу жить в мировом масштабе, — Китай и Россия.Поэтому на саммите в Вашингтоне африканских лидеров пугают дестабилизирующим влиянием Китая и России, противопоставляя ему американские планы помощи Африке. Страна, имеющая в структуре своих вооруженных сил отдельное африканское командование, военные базы и опыт многочисленных военных интервенций в страны континента (в том числе и вместе с европейцами), пугает чернокожих русским и китайским влиянием! У России нет ни одной базы в Африке (ведутся переговоры о строительстве в Судане), у Китая одна в Джибути, и с недавнего времени в паре стран французской Африки действуют наши военные советники. То есть масштаб нашего военного присутствия на континенте несопоставим с западным, но угроза дестабилизации, конечно, исходит от русских и китайцев.Причина американского беспокойства в том, что огромные китайские инвестиции, как и привязка торговли стран Африки к Поднебесной, сами по себе, конечно опасны, но в условиях западного контроля над местными элитами вполне себе обратимы. Не везде (есть страны, в которых позиции Китая очень прочны, долговечны и непоколебимы), но в немалом количестве стран. А вот китайские инвестиции и инфраструктурные проекты в связке с российской военно-технической помощью, подготовкой кадров, военспецами и экономическими проектами — это уже непробиваемая стена. С которой Запад совершенно не понимает, что ему делать, причем что в Западной Африке, что в Центральной, что в Восточной.Вот и приходится пугать африканцев тем, что Россия "продолжает навязывать дешевое оружие" и размещает "наемников по всему континенту", Китай готовит им долговую петлю и вообще Москва и Пекин "не всегда прозрачны в плане того, что они делают, и это создает проблемы, которые в конечном итоге приведут к дестабилизации, если еще не привели". Даже полвека назад подобные страшилки не очень действовали на африканцев, хотя тогда в Вашингтоне делали акцент еще и на "коммунистической угрозе" для Африки, превращая ее в поле битвы с СССР — многие африканские страны понимали, что сотрудничество с Москвой им нужно для укрепления собственной независимости. Сейчас же ситуация стала еще более сложной для коллективного Запада: деньги и технологии есть не только у него, даже уже не столько у него. Африканские страны могут брать их не только у Москвы и Пекина (чье значение для них уже превосходит не только американское, но порой и западное в целом), но и у Турции, Индии, Бразилии или Южной Кореи. А эти страны — даже те из них, кто является военным союзником США, как турки и корейцы, — ведут в Африке свою игру, преследуют собственные интересы. Поэтому, диверсифицируя свои связи и играя на противоречиях между великими державами, африканцы получают возможность для проведения действительно самостоятельной политики и укрепления реального суверенитета.Да, им сложно, но процессы как региональной (на уровне отдельных частей континента), так и общеафриканской интеграции все равно будут набирать силу. И роль и значение России и Китая в этом будут только возрастать, потому что за шесть десятилетий отношений (если брать только Черную Африку) с нашими странами африканцы поняли, что русские и китайцы — надежные партнеры, заинтересованные в укреплении их государств.Запад отступает в Африке и именно поэтому делает все большую ставку на демонизацию Москвы и Пекина. Очень показательна в этом смысле недавняя реплика Жозепа Борреля: глава европейской дипломатии возмущался, что "Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света":"Я видел по телевизору этих африканских молодых людей на улицах Бамако с плакатами: "Путин, спасибо! Ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!" Это шокирует! Можно предположить, что эти люди не знают, где находится Донбасс, может, не знают даже, кто такой Путин. Но они мобилизуются на улицах".Боррелю уже ответил Путин, напомнив о том, что "нет практически ни одной африканской страны, которая не получила бы в свое время нашу поддержку политическую, информационную, экономическую, а иногда и военную" и "в Африке знают, что такое Россия, где находится Россия, в Африке знают ту роль, которую сыграла Россия в ходе освобождения от колониализма". Но процесс реальной деколонизации Африки еще далеко не закончен, и, в отличие от мечты Запада о мифической "деколонизации России", у него отличные перспективы. Благодаря все той же России, у которой хватит сил не только на решение вопросов собственной безопасности и восстановления своего территориального единства.

https://ria.ru/20221215/afrika-1838652070.html

https://ria.ru/20221214/rossiya-1838425212.html

https://ria.ru/20221206/ministr-1836526569.html

https://ria.ru/20221213/raznoglasiya-1838219639.html

https://ria.ru/20221110/ssha-1830630275.html

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