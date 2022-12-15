https://ria.ru/20221215/afrika-1838652070.html

Восемь лет впустую. США уступили России и Китаю еще один континент

Восемь лет впустую. США уступили России и Китаю еще один континент - РИА Новости, 15.12.2022

Восемь лет впустую. США уступили России и Китаю еще один континент

В США завершается второй американо-африканский саммит, призванный усилить влияние Вашингтона на Черном континенте. Однако там уже давно закрепились Россия и... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T08:00

2022-12-15T08:00

2022-12-15T08:10

в мире

барак обама

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В США завершается второй американо-африканский саммит, призванный усилить влияние Вашингтона на Черном континенте. Однако там уже давно закрепились Россия и Китай. Есть ли у Белого дома шансы в этом регионе — разбиралось РИА Новости.Где американцы были восемь летСаммит США — Африка состоялся в Вашингтоне 13-15 декабря. Это вторая встреча такого уровня. Джо Байден хочет реанимировать инициативу времен Барака Обамы: восемь лет назад на фоне обострения отношений с Россией тот решил консолидировать вокруг себя африканские государства. Понимая, что Черный континент неизбежно станет новой ареной противостояния сверхдержав, включая Китай, 44-й президент США провел трехдневную встречу с лидерами стран Африки.Спустя пять лет Вашингтон забросил африканское направление: преемник Обамы Дональд Трамп предпочитал внешнеполитической активности внутренние дела. Тем временем в октябре 2019-го в Сочи прошел беспрецедентный по масштабам саммит Россия — Африка. По количеству выступлений глав государств и правительств его сравнивали с неделями высокого уровня в Генеральной Ассамблее ООН. Как отмечали тогда аналитики, это мероприятие — важный шаг на пути возвращения Москвы в регион, у которого с российской стороной прочные исторические связи.США, однако, продолжали игнорировать африканское направление. И лишь с приходом к власти Байдена стало известно о попытках возобновить диалог.Причины для беспокойстваТриггером для Вашингтона — и коллективного Запада в целом — послужило летнее турне главы МИД России Сергея Лаврова по странам Африки, которое показало, что Москва по-прежнему пользуется на континенте существенным влиянием. Это признавала и провластная американская пресса.Ярким признаком беспокойства Запада стала внезапная поездка по Африке президента Франции Эммануэля Макрона, совпавшая по времени с визитом Лаврова. Французского лидера, впрочем, не принимали горячо: на континенте еще свежи воспоминания о колониальном прошлом. Сыграло роль и скептическое отношение к двойственной позиции Парижа, поддерживающего как демократию, так и престарелых авторитарных правителей. Например, президента Камеруна Поля Бийи, который возглавляет страну уже четыре десятилетия, а в должности премьера — на семь лет дольше.В итоге турне Макрона медийно проиграло поездке Лаврова, заставив США брать ситуацию в свои руки.Заманчивые перспективыБайден принял в Вашингтоне 50 африканских лидеров, посулив им множество привилегий.На повестке было несколько фундаментальных вопросов.Во-первых, потенциальное членство Африканского союза в "Большой двадцатке" (G20). Неформальная организация, у которой даже нет общих уставных документов, объединяет крупнейшие экономики мира, куда ни одна африканская страна не проходит по объективным критериям. Но для Африки важно быть представленной в международных дискуссиях.Во-вторых, речь шла и о широко обсуждаемых реформах Организации Объединенных Наций, в частности о включении африканских стран в число постоянных членов Совета Безопасности ООН.В-третьих, для Африки важно усиление в Индо-Тихоокеанском регионе.Наконец, есть и общие положения — поддержка демократических институтов, гендерного равенства и прочее.Все эти вопросы восходят еще к саммиту 2014-го.Чего достигли США ранееВосемь лет назад итоги американо-африканской встречи казались впечатляющими. Обама предложил инвестировать 20 миллиардов долларов в электроэнергию континента и еще семь миллиардов передать в качестве государственного финансирования для поощрения экспорта и вложений США в Африку.Подписали несколько технических документов, в частности рамочное соглашение с Экономическим сообществом западноафриканских государств, обеспечивающее механизм координации по вопросам торговли и инвестиций.Обама призвал конгресс расширить и усовершенствовать "Закон о росте и возможностях Африки", предоставляющий беспошлинный доступ товаров из некоторых африканских стран в США. Кроме того, он планировал тратить по 110 миллионов долларов в год в течение трех-пяти лет на обучение африканских солдат борьбе с терроризмом и повстанцами в рамках программы "Партнерство быстрого реагирования".Африка выиграла от этих инициатив, хотя многие так и не были реализованы полностью. Например, проект по энергообеспечению континента Power Africa предполагал выработку 30 000 мегаватт электричества — для поддержки 590 миллионов человек. На данный момент выработано лишь 6501 мегаватт для 165,4 миллиона.Но часть программ все же выполнили. Среди них — проект солнечной энергетики в Анголе и завод по производству вакцин в Сенегале.Однако, отмечают американские аналитики, Черный континент будет избирательно использовать возможности, появившиеся из-за конкуренции между США, Китаем и Россией. Это состязание, вероятно, продлится десятилетия, учитывая глобальное значение Африки и то, как ведут себя там разные игроки.Россия и Китай крепчаютНа стороне Москвы — не только триумфальное турне Лаврова, но и устоявшиеся экономические связи. В советские времена Африка принимала продукцию от СССР, расплачиваясь за нее по бартеру. В условиях нынешних валютных ограничений эта схема опять актуальна.Кроме того, российско-африканские контакты подкреплены на кадровом уровне. Политика дружбы народов привела к тому, что в Африке значимые должности до сих пор занимают выпускники советских (российских) вузов.Третий фактор — научно-технический потенциал России. Африканские страны богаты ценными ископаемыми, включая, например, литий. Для разработки месторождений нужны не только финансы, но и знания, производственные мощности. Это может предоставить Москва.Что касается Китая, то и у Пекина на Черном континенте преимуществ хватает. Как и американцы, китайцы готовы вкладываться финансово. Но, в отличие от США, КНР не предлагает африканским странам статус "полуколоний", а приходит с планом создания полной цепочки производства: от добычи до переработки ископаемых — с созданием рабочих мест для населения. США с их политическими декларациями пока мало что могут этому противопоставить.Оставили без зернаМосква будет внимательно следить за встречей США — Африка, заявил накануне заместитель главы МИД Михаил Богданов. "Разумеется, нам интересно, как они организуют этот саммит — субстантивное содержание, дискуссии и итоговый документ", — отметил дипломат, добавив, что мероприятие вряд ли помешает связям России и африканских стран.Не в пользу Вашингтона — зерновая сделка по вывозу запасов из черноморских портов в бедные страны.Соглашение заключили под эгидой ООН, но при непосредственном участии России и Турции. США в этом роли фактически не играли. Более того, президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал: необходимо добиться, чтобы зерно попало именно в нуждающиеся страны, а, например, не в Европу. И у Байдена нет объяснений для африканских партнеров, почему они не получают продовольствие.Поэтому и саммит США — Африка заранее был обречен на провал. Черный континент ожидает конкретных мер, а не повторения деклараций восьмилетней давности. У Вашингтона же, помимо старых обамовских тезисов, пока нет ничего, что конкурировало бы с подходами Москвы или Пекина.

https://ria.ru/20220730/politika-1805866939.html

https://ria.ru/20220422/afrika-1784831833.html

https://ria.ru/20150803/1160954323.html

https://ria.ru/20220808/afrika-1808124333.html

https://ria.ru/20221102/zerno-1828732989.html

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в мире, барак обама, джо байден, сергей лавров, сша, африка, россия, оон, африканский союз, большая двадцатка