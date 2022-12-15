https://ria.ru/20221215/aes-1838896067.html

Международный совет признал незаконным разрыв контракта на АЭС "Ханхикиви"

Международный совет признал незаконным разрыв контракта на АЭС "Ханхикиви" - РИА Новости, 15.12.2022

Международный совет признал незаконным разрыв контракта на АЭС "Ханхикиви"

Международный совет по разрешению споров подтвердил неправомерность решения Fennovoima Oy разорвать контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в... РИА Новости, 15.12.2022

2022-12-15T14:33

2022-12-15T14:33

2022-12-15T16:07

экономика

финляндия

алексей лихачев

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "ханхикиви-1"

fennovoima

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Международный совет по разрешению споров подтвердил неправомерность решения Fennovoima Oy разорвать контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, сообщила госкорпорация "Росатом" в Telegram.Эксперты усомнились в допустимости действий финской проектной компании, которая отказалась принять работы, выполненные поставщиком RAOS Project. Он имеет право требовать взыскания причиненных убытков.В госкорпорации поддержали выводы совета, подчеркнув, что он занял взвешенную и объективную позицию в этом вопросе.В "Росатоме" напомнили, что еще в начале года представители Fennovoima Oy говорили, что процесс лицензирования находился "на финишной прямой"."Параллельно на площадке сооружения активно велись работы для обеспечения готовности к началу полномасштабного строительства", — пояснили в компании.Госкорпорация выразила готовность продолжить защищать интересы до полного удовлетворения своих требований.В начале мая Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство "Ханхикиви-1" на финской территории. Проект предполагал сооружение одноблочной атомной электростанции на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт.В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке. Бизнес-издание Kauppalehti позднее сообщало, что Fennovoima грозит иск "Росатома" за неуплаченный аванс на 800 миллионов евро.В российском МИД решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" назвали политизированным.

https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html

https://ria.ru/20220822/aes-1811430265.html

https://ria.ru/20220518/finlyandiya-1789300362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, финляндия, алексей лихачев, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1", fennovoima