https://ria.ru/20221215/aes-1838896067.html
Международный совет признал незаконным разрыв контракта на АЭС "Ханхикиви"
Международный совет признал незаконным разрыв контракта на АЭС "Ханхикиви" - РИА Новости, 15.12.2022
Международный совет признал незаконным разрыв контракта на АЭС "Ханхикиви"
Международный совет по разрешению споров подтвердил неправомерность решения Fennovoima Oy разорвать контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в... РИА Новости, 15.12.2022
2022-12-15T14:33
2022-12-15T14:33
2022-12-15T16:07
экономика
финляндия
алексей лихачев
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "ханхикиви-1"
fennovoima
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e23fdc54ea5ef35d958b3b2d44766e20.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Международный совет по разрешению споров подтвердил неправомерность решения Fennovoima Oy разорвать контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, сообщила госкорпорация "Росатом" в Telegram.Эксперты усомнились в допустимости действий финской проектной компании, которая отказалась принять работы, выполненные поставщиком RAOS Project. Он имеет право требовать взыскания причиненных убытков.В госкорпорации поддержали выводы совета, подчеркнув, что он занял взвешенную и объективную позицию в этом вопросе.В "Росатоме" напомнили, что еще в начале года представители Fennovoima Oy говорили, что процесс лицензирования находился "на финишной прямой"."Параллельно на площадке сооружения активно велись работы для обеспечения готовности к началу полномасштабного строительства", — пояснили в компании.Госкорпорация выразила готовность продолжить защищать интересы до полного удовлетворения своих требований.В начале мая Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство "Ханхикиви-1" на финской территории. Проект предполагал сооружение одноблочной атомной электростанции на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт.В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке. Бизнес-издание Kauppalehti позднее сообщало, что Fennovoima грозит иск "Росатома" за неуплаченный аванс на 800 миллионов евро.В российском МИД решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" назвали политизированным.
https://ria.ru/20220504/finlyandiya-1786710391.html
https://ria.ru/20220822/aes-1811430265.html
https://ria.ru/20220518/finlyandiya-1789300362.html
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152647/19/1526471909_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_11e40d982b4d9e25c0ba7153ee8c6140.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, финляндия, алексей лихачев, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1", fennovoima
Экономика, Финляндия, Алексей Лихачев, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Ханхикиви-1", Fennovoima
14:33 15.12.2022 (обновлено: 16:07 15.12.2022)
Международный совет признал незаконным разрыв контракта на АЭС "Ханхикиви"
"Росатом": DRB признал незаконным разрыв Финляндией контракта с Россией на АЭС "Ханхикиви"
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Международный совет по разрешению споров подтвердил неправомерность решения Fennovoima Oy разорвать контракт с Россией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, сообщила госкорпорация "Росатом" в Telegram
.
Эксперты усомнились в допустимости действий финской проектной компании, которая отказалась принять работы, выполненные поставщиком RAOS Project. Он имеет право требовать взыскания причиненных убытков.
"Сумму нанесенного ущерба определят дополнительные разбирательства", — говорится в публикации.
В госкорпорации поддержали выводы совета, подчеркнув, что он занял взвешенную и объективную позицию в этом вопросе.
В "Росатоме" напомнили, что еще в начале года представители Fennovoima Oy говорили, что процесс лицензирования находился "на финишной прямой".
"Параллельно на площадке сооружения активно велись работы для обеспечения готовности к началу полномасштабного строительства", — пояснили в компании.
Госкорпорация выразила готовность продолжить защищать интересы до полного удовлетворения своих требований.
В начале мая Fennovoima
расторгла контракт с "Росатомом
" на строительство "Ханхикиви-1
" на финской территории. Проект предполагал сооружение одноблочной атомной электростанции на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 мегаватт.
В июне гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев
заявил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС юридически "абсолютно уязвим", у госкорпорации есть большие шансы вернуть потраченные деньги в судебном порядке. Бизнес-издание Kauppalehti позднее сообщало, что Fennovoima
грозит иск "Росатома" за неуплаченный аванс на 800 миллионов евро.
В российском МИД решение финской стороны прекратить сотрудничество с "Росатомом" назвали политизированным.