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Хуснуллин: 153 тысячи россиян переехали из аварийного жилья в 2022 году - РИА Новости, 14.12.2022
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Хуснуллин: 153 тысячи россиян переехали из аварийного жилья в 2022 году
Хуснуллин: 153 тысячи россиян переехали из аварийного жилья в 2022 году - РИА Новости, 14.12.2022
Хуснуллин: 153 тысячи россиян переехали из аварийного жилья в 2022 году
Почти 153 тысячи россиян переехали из аварийного жилья в январе-ноябре 2022 года, заявил вице-премьер РФ, председатель набсовета Фонда развития территорий (ФРТ) РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:47
2022-12-14T15:47
россия
жилье
марат хуснуллин
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почти 153 тысячи россиян переехали из аварийного жилья в январе-ноябре 2022 года, заявил вице-премьер РФ, председатель набсовета Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Хуснуллин."За 11 месяцев 2022 года из аварийных домов площадью 2,5 миллиона квадратных метров переехали 152,7 тысячи человек, что значительно превышает плановый показатель, установленный на текущий год. Всего же со старта реализации национального проекта "Жилье и городская среда" из более чем 7 миллионов квадратных метров аварийного жилья переселено 424,5 тысячи человек", - цитирует Хуснуллина пресс-служба ФРТ.В настоящее время расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, причем регионы, по данным фонда, демонстрируют хорошие темпы реализации этой программы."Девять субъектов уже завершили действующую программу расселения, еще пять планируют завершить ее до конца года. Только в ноябре из аварийного жилого фонда переехало 12,8 тысячи россиян", - сообщил, в свою очередь, гендиректор ФРТ Ильшат Шагиахметов, добавив, что важно не сбавлять набранные темпы реализации программы, чтобы быстрее обеспечить людей достойным жильем.Всего с 2019 года Фонд развития территорий направил в субъекты РФ средства в размере 327,4 миллиарда рублей для переселения граждан из аварийного жилья. В текущем году было одобрено перечисление регионам почти 156 миллиардов рублей (в ноябре - почти 27 миллиардов рублей). Финансовая поддержка, в том числе, направлена на реализацию программы переселения граждан из жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, а также на компенсацию затрат в связи с возросшими расходами на расселение непригодного для проживания жилфонда, выявленного до 1 января 2017 года.В ФРТ напомнили, что регионы, завершившие действующую программу переселения, получают средства для расселения аварийного жилфонда, признанного таковым после 2017 года.В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин попросил ускорить расселение россиян из аварийного жилья. По данным Росстата, в России в январе-октябре 2022 года объем жилищного строительства составил 87,8 миллиона квадратных метров, что на 21,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" влияет на различные сферы деятельности россиян - он призван как улучшить их жилищные условия, так и повысить качество городской среды. Соответствующий федеральный проект, входящий в национальный, предусматривает увеличение доли городов с благоприятной средой с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году.
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россия, жилье, марат хуснуллин, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
Россия, Жилье, Марат Хуснуллин, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
15:47 14.12.2022
 

Хуснуллин: 153 тысячи россиян переехали из аварийного жилья в 2022 году

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковОсмотр помещения
Осмотр помещения - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Почти 153 тысячи россиян переехали из аварийного жилья в январе-ноябре 2022 года, заявил вице-премьер РФ, председатель набсовета Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Хуснуллин.
"За 11 месяцев 2022 года из аварийных домов площадью 2,5 миллиона квадратных метров переехали 152,7 тысячи человек, что значительно превышает плановый показатель, установленный на текущий год. Всего же со старта реализации национального проекта "Жилье и городская среда" из более чем 7 миллионов квадратных метров аварийного жилья переселено 424,5 тысячи человек", - цитирует Хуснуллина пресс-служба ФРТ.
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В настоящее время расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года, причем регионы, по данным фонда, демонстрируют хорошие темпы реализации этой программы.
"Девять субъектов уже завершили действующую программу расселения, еще пять планируют завершить ее до конца года. Только в ноябре из аварийного жилого фонда переехало 12,8 тысячи россиян", - сообщил, в свою очередь, гендиректор ФРТ Ильшат Шагиахметов, добавив, что важно не сбавлять набранные темпы реализации программы, чтобы быстрее обеспечить людей достойным жильем.
Всего с 2019 года Фонд развития территорий направил в субъекты РФ средства в размере 327,4 миллиарда рублей для переселения граждан из аварийного жилья. В текущем году было одобрено перечисление регионам почти 156 миллиардов рублей (в ноябре - почти 27 миллиардов рублей). Финансовая поддержка, в том числе, направлена на реализацию программы переселения граждан из жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года, а также на компенсацию затрат в связи с возросшими расходами на расселение непригодного для проживания жилфонда, выявленного до 1 января 2017 года.
В ФРТ напомнили, что регионы, завершившие действующую программу переселения, получают средства для расселения аварийного жилфонда, признанного таковым после 2017 года.
В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин попросил ускорить расселение россиян из аварийного жилья. По данным Росстата, в России в январе-октябре 2022 года объем жилищного строительства составил 87,8 миллиона квадратных метров, что на 21,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" влияет на различные сферы деятельности россиян - он призван как улучшить их жилищные условия, так и повысить качество городской среды. Соответствующий федеральный проект, входящий в национальный, предусматривает увеличение доли городов с благоприятной средой с 25% в 2019 году до 60% в 2024 году.
 
РоссияЖильеМарат ХуснуллинФонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков)
 
 
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