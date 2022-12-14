https://ria.ru/20221214/zapad-1838665792.html

NYT: страх перед Россией довел Запад до паранойи

NYT: страх перед Россией довел Запад до паранойи - РИА Новости, 14.12.2022

NYT: страх перед Россией довел Запад до паранойи

Помешавшиеся на России западные страны стали все больше опасаться шпионов, это привело к росту случаев беспочвенных проверок и арестов, пишут обозреватели Эрика РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T17:17

2022-12-14T17:17

2022-12-14T17:52

в мире

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россия

москва

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Помешавшиеся на России западные страны стали все больше опасаться шпионов, это привело к росту случаев беспочвенных проверок и арестов, пишут обозреватели Эрика Соломон и Хенрик Прайсер Либелл в статье для газеты The New York Times."Во многих случаях повышенную бдительность и реальную обеспокоенность трудно отделить от растущей паранойи", — отметили авторы статьи.По их мнению, многие страны из-за конфликта на Украине стали повсюду видеть "руку Москвы", но их настороженность вышла за рамки разумного."Норвежские граждане послушно реагировали на предупреждения о необходимости быть бдительными, заваливая полицию звонками о замеченных беспилотниках или иностранцах, которые якобы ведут себя подозрительно", — говорится в материале.Так, журналисты напомнили о нескольких случаях задержания россиян в Норвегии. В итоге Осло стал выдвигать обвинения в управлении любительскими дронами, а не в шпионаже, факт которого трудно доказать.С начала спецоперации Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники на территории страны. За последние время местная полиция задержала семь россиян за съемку с дронов, все они были заключены под стражу, позже некоторых из них отпустили.

https://ria.ru/20221214/bpla-1838488630.html

https://ria.ru/20221212/voyna-1837909776.html

https://ria.ru/20221212/bespilotnik-1838190541.html

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в мире, норвегия, россия, москва, украина