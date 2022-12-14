https://ria.ru/20221214/zakon-1838621343.html
Совфед одобрил закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах
Совфед одобрил закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах - РИА Новости, 14.12.2022
Совфед одобрил закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах
Совет Федерации одобрил в среду закон, который позволит нивелировать возможные правовые проблемы в области наследования граждан, проживавших в ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:35
2022-12-14T15:35
2022-12-14T15:35
совет федерации рф
луганская народная республика
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общество
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МОСКВА, 14 лек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, который позволит нивелировать возможные правовые проблемы в области наследования граждан, проживавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до их присоединения к России.Предусматривается, что в случае открытия наследства на этих территориях будут действовать нормативные правовые акты, существовавшие в этих регионах до 30 сентября 2022 года.Вводится правило, согласно которым супруги, составившие совместное завещание в этих регионах до их присоединения к России, вправе его изменить или отменить, причём сделать это можно будет и после смерти одного из супругов.Завещания, оформленные до присоединения новых регионов у России, останутся в силе.
https://ria.ru/20221214/konstitutsiya-1838510992.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, общество
Совет Федерации РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Общество
Совфед одобрил закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах
Совфед одобрил закон, устраняющий правовые проблемы наследования в новых регионах
МОСКВА, 14 лек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, который позволит нивелировать возможные правовые проблемы в области наследования граждан, проживавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до их присоединения к России.
Предусматривается, что в случае открытия наследства на этих территориях будут действовать нормативные правовые акты, существовавшие в этих регионах до 30 сентября 2022 года.
Вводится правило, согласно которым супруги, составившие совместное завещание в этих регионах до их присоединения к России, вправе его изменить или отменить, причём сделать это можно будет и после смерти одного из супругов.
Завещания, оформленные до присоединения новых регионов у России, останутся в силе.