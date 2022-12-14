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Совфед одобрил закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах - РИА Новости, 14.12.2022
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Совфед одобрил закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах
Совфед одобрил закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах - РИА Новости, 14.12.2022
Совфед одобрил закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах
Совет Федерации одобрил в среду закон, который позволит нивелировать возможные правовые проблемы в области наследования граждан, проживавших в ДНР, ЛНР,... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:35
2022-12-14T15:35
совет федерации рф
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 лек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, который позволит нивелировать возможные правовые проблемы в области наследования граждан, проживавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до их присоединения к России.Предусматривается, что в случае открытия наследства на этих территориях будут действовать нормативные правовые акты, существовавшие в этих регионах до 30 сентября 2022 года.Вводится правило, согласно которым супруги, составившие совместное завещание в этих регионах до их присоединения к России, вправе его изменить или отменить, причём сделать это можно будет и после смерти одного из супругов.Завещания, оформленные до присоединения новых регионов у России, останутся в силе.
https://ria.ru/20221214/konstitutsiya-1838510992.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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совет федерации рф, луганская народная республика, донецкая народная республика, россия, общество
Совет Федерации РФ, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Россия, Общество
15:35 14.12.2022
 
Совфед одобрил закон, регулирующий порядок наследования в новых регионах

Совфед одобрил закон, устраняющий правовые проблемы наследования в новых регионах

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 лек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, который позволит нивелировать возможные правовые проблемы в области наследования граждан, проживавших в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях до их присоединения к России.
Предусматривается, что в случае открытия наследства на этих территориях будут действовать нормативные правовые акты, существовавшие в этих регионах до 30 сентября 2022 года.
Вводится правило, согласно которым супруги, составившие совместное завещание в этих регионах до их присоединения к России, вправе его изменить или отменить, причём сделать это можно будет и после смерти одного из супругов.
Завещания, оформленные до присоединения новых регионов у России, останутся в силе.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
Вчера, 10:07
Пушилин заявил о скором принятии Конституции ДНР
 
Совет Федерации РФЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаРоссияОбщество
 
 
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