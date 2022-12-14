Рейтинг@Mail.ru
СФ одобрил закон о праве мобилизованных на продление трудового договора - РИА Новости, 14.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221214/zakon-1838619853.html
СФ одобрил закон о праве мобилизованных на продление трудового договора
СФ одобрил закон о праве мобилизованных на продление трудового договора - РИА Новости, 14.12.2022
СФ одобрил закон о праве мобилизованных на продление трудового договора
Сенаторы одобрили поправки в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего трудового договора. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:30
2022-12-14T15:30
россия
общество
совет федерации рф
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831959968_0:304:3101:2048_1920x0_80_0_0_6491ffadb353c0690aa55f70a0bcf090.jpg
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего трудового договора.Если трудовой договор с таким лицом был расторгнут в связи с истечением срока его действия во время прохождения военной службы (исполнения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ), то в течение трех месяцев после его окончания такое лицо имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым был заключен указанный трудовой договор.Поправки в Трудовой кодекс также предусматривают, что доставка лиц, выполняющих работы вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работ и обратно осуществляется за счет средств работодателя. Возможна также компенсация стоимости проезда работника от места жительства до пункта сбора.
https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829750866.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831959968_370:0:3101:2048_1920x0_80_0_0_66d42603653e4c83ebc6770b4394e60c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, совет федерации рф, вооруженные силы рф
Россия, Общество, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ
15:30 14.12.2022
 
СФ одобрил закон о праве мобилизованных на продление трудового договора

Совфед одобрил закон о праве мобилизованных на продление прежнего трудового договора

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкСенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего трудового договора.
Если трудовой договор с таким лицом был расторгнут в связи с истечением срока его действия во время прохождения военной службы (исполнения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ), то в течение трех месяцев после его окончания такое лицо имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым был заключен указанный трудовой договор.
Поправки в Трудовой кодекс также предусматривают, что доставка лиц, выполняющих работы вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работ и обратно осуществляется за счет средств работодателя. Возможна также компенсация стоимости проезда работника от места жительства до пункта сбора.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
7 ноября, 17:57Специальная военная операция на Украине
Путин разрешил расторгать трудовые договоры при мобилизации владельца ИП
 
РоссияОбществоСовет Федерации РФВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала