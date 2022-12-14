https://ria.ru/20221214/zakon-1838619853.html

СФ одобрил закон о праве мобилизованных на продление трудового договора

СФ одобрил закон о праве мобилизованных на продление трудового договора - РИА Новости, 14.12.2022

СФ одобрил закон о праве мобилизованных на продление трудового договора

Сенаторы одобрили поправки в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего трудового договора. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T15:30

2022-12-14T15:30

2022-12-14T15:30

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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего трудового договора.Если трудовой договор с таким лицом был расторгнут в связи с истечением срока его действия во время прохождения военной службы (исполнения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ), то в течение трех месяцев после его окончания такое лицо имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым был заключен указанный трудовой договор.Поправки в Трудовой кодекс также предусматривают, что доставка лиц, выполняющих работы вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работ и обратно осуществляется за счет средств работодателя. Возможна также компенсация стоимости проезда работника от места жительства до пункта сбора.

https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829750866.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, совет федерации рф, вооруженные силы рф