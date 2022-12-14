https://ria.ru/20221214/zakon-1838619853.html
СФ одобрил закон о праве мобилизованных на продление трудового договора
СФ одобрил закон о праве мобилизованных на продление трудового договора - РИА Новости, 14.12.2022
СФ одобрил закон о праве мобилизованных на продление трудового договора
Сенаторы одобрили поправки в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего трудового договора. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T15:30
2022-12-14T15:30
2022-12-14T15:30
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МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего трудового договора.Если трудовой договор с таким лицом был расторгнут в связи с истечением срока его действия во время прохождения военной службы (исполнения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ), то в течение трех месяцев после его окончания такое лицо имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым был заключен указанный трудовой договор.Поправки в Трудовой кодекс также предусматривают, что доставка лиц, выполняющих работы вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работ и обратно осуществляется за счет средств работодателя. Возможна также компенсация стоимости проезда работника от места жительства до пункта сбора.
https://ria.ru/20221107/mobilizatsiya-1829750866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, совет федерации рф, вооруженные силы рф
Россия, Общество, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы РФ
СФ одобрил закон о праве мобилизованных на продление трудового договора
Совфед одобрил закон о праве мобилизованных на продление прежнего трудового договора
МОСКВА, 14 дек – РИА Новости. Сенаторы одобрили поправки в Трудовой кодекс РФ, которые уточняют права добровольцев и мобилизованных на продление прежнего трудового договора.
Если трудовой договор с таким лицом был расторгнут в связи с истечением срока его действия во время прохождения военной службы (исполнения контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ), то в течение трех месяцев после его окончания такое лицо имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у работодателя, с которым был заключен указанный трудовой договор.
Поправки в Трудовой кодекс также предусматривают, что доставка лиц, выполняющих работы вахтовым методом, от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работ и обратно осуществляется за счет средств работодателя. Возможна также компенсация стоимости проезда работника от места жительства до пункта сбора.