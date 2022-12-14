https://ria.ru/20221214/zakharchenko-1838711191.html

С экс-полковника Захарченко потребовали взыскать 50 миллионов рублей

С экс-полковника Захарченко потребовали взыскать 50 миллионов рублей - РИА Новости, 14.12.2022

С экс-полковника Захарченко потребовали взыскать 50 миллионов рублей

Прокуратура Москвы требует через суд взыскать с бывшего полковника Дмитрия Захарченко и его близких имущество на 50 миллионов рублей, сообщается в... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T19:14

2022-12-14T19:14

2022-12-14T19:14

происшествия

дмитрий захарченко

москва

россия

прокуратура московской области

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура Москвы требует через суд взыскать с бывшего полковника Дмитрия Захарченко и его близких имущество на 50 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Прокуратура Москвы обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход РФ имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц... Исковое заявление находится на рассмотрении в Никулинском районном суде Москвы, в который также направлено заявление о принятии обеспечительных мер", - говорится в сообщении.Утверждается, что Захарченко в нарушение запретов и ограничений для госслужащих получал коррупционным путем денежные средства. Отмечается, что на незаконные доходы им, его отцом, сестрой, бывшей супругой и доверенным лицом приобретены две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы.По тем же основаниям прокуратура Москвы заявила исковые требования об обращении в доход государства средств, принадлежащих указанным лицам. Всего сумма исковых требований превысила 50 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220530/zakharchenko-1791734670.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, дмитрий захарченко, москва, россия, прокуратура московской области, прокуратура г. москвы