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С экс-полковника Захарченко потребовали взыскать 50 миллионов рублей - РИА Новости, 14.12.2022
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С экс-полковника Захарченко потребовали взыскать 50 миллионов рублей
С экс-полковника Захарченко потребовали взыскать 50 миллионов рублей - РИА Новости, 14.12.2022
С экс-полковника Захарченко потребовали взыскать 50 миллионов рублей
Прокуратура Москвы требует через суд взыскать с бывшего полковника Дмитрия Захарченко и его близких имущество на 50 миллионов рублей, сообщается в... РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T19:14
2022-12-14T19:14
происшествия
дмитрий захарченко
москва
россия
прокуратура московской области
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура Москвы требует через суд взыскать с бывшего полковника Дмитрия Захарченко и его близких имущество на 50 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Прокуратура Москвы обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход РФ имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц... Исковое заявление находится на рассмотрении в Никулинском районном суде Москвы, в который также направлено заявление о принятии обеспечительных мер", - говорится в сообщении.Утверждается, что Захарченко в нарушение запретов и ограничений для госслужащих получал коррупционным путем денежные средства. Отмечается, что на незаконные доходы им, его отцом, сестрой, бывшей супругой и доверенным лицом приобретены две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы.По тем же основаниям прокуратура Москвы заявила исковые требования об обращении в доход государства средств, принадлежащих указанным лицам. Всего сумма исковых требований превысила 50 миллионов рублей.
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происшествия, дмитрий захарченко, москва, россия, прокуратура московской области, прокуратура г. москвы
Происшествия, Дмитрий Захарченко, Москва, Россия, Прокуратура Московской области, Прокуратура г. Москвы
19:14 14.12.2022
 
С экс-полковника Захарченко потребовали взыскать 50 миллионов рублей

Прокуратура требует взыскать с экс-полковника Захарченко имущество на 50 миллионов рублей

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура Москвы требует через суд взыскать с бывшего полковника Дмитрия Захарченко и его близких имущество на 50 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Прокуратура Москвы обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход РФ имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц... Исковое заявление находится на рассмотрении в Никулинском районном суде Москвы, в который также направлено заявление о принятии обеспечительных мер", - говорится в сообщении.
Утверждается, что Захарченко в нарушение запретов и ограничений для госслужащих получал коррупционным путем денежные средства. Отмечается, что на незаконные доходы им, его отцом, сестрой, бывшей супругой и доверенным лицом приобретены две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы.
По тем же основаниям прокуратура Москвы заявила исковые требования об обращении в доход государства средств, принадлежащих указанным лицам. Всего сумма исковых требований превысила 50 миллионов рублей.
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