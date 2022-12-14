С экс-полковника Захарченко потребовали взыскать 50 миллионов рублей
Прокуратура требует взыскать с экс-полковника Захарченко имущество на 50 миллионов рублей
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкБывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Прокуратура Москвы требует через суд взыскать с бывшего полковника Дмитрия Захарченко и его близких имущество на 50 миллионов рублей, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Прокуратура Москвы обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход РФ имущества осужденного за коррупционные преступления бывшего полковника полиции Дмитрия Захарченко, а также его родственников и близких лиц... Исковое заявление находится на рассмотрении в Никулинском районном суде Москвы, в который также направлено заявление о принятии обеспечительных мер", - говорится в сообщении.
Утверждается, что Захарченко в нарушение запретов и ограничений для госслужащих получал коррупционным путем денежные средства. Отмечается, что на незаконные доходы им, его отцом, сестрой, бывшей супругой и доверенным лицом приобретены две квартиры и два машино-места в доме на проспекте Вернадского в Москве, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие наручные часы.
По тем же основаниям прокуратура Москвы заявила исковые требования об обращении в доход государства средств, принадлежащих указанным лицам. Всего сумма исковых требований превысила 50 миллионов рублей.